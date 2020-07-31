Газизов — о словах Юрана: «Смешно. Даже нечего говорить тут»

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на высказывание бывшего главного тренера «Химок» о том, что функционер красно-белых повлиял на отставку тренера подмосковной команды.

Смешно. Комментировать не хочется. Давно с Юраном не виделся. Завтра Гвардиолу уволят из «Сити» и что? Скажут, что Газизов через Зинченко уволил? Даже нечего говорить тут.