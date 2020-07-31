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Газизов — о словах Юрана: «Смешно. Даже нечего говорить тут»

сегодня, 20:05

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на высказывание бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана о том, что функционер красно-белых повлиял на отставку тренера подмосковной команды.

Смешно. Комментировать не хочется. Давно с Юраном не виделся. Завтра Гвардиолу уволят из «Сити» и что? Скажут, что Газизов через Зинченко уволил? Даже нечего говорить тут.

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Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 23:34
ахмат уже давно является фарм-клубом москвы! хватит скрывать эту правду!
Дикий мужчина
Дикий мужчина
сегодня в 22:23
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 22:03, ред.
    Видится, что юлит и мутит хитрая и нечистая башкирская морда!
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 21:58
    ой темнишь )))) ферма уже затянула)))))))))))
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 21:40
    Практика показывает, что всё что говорит Юран, казалось бы провокационные и очень сомнительные вещи, как ни странно, через определённый промежуток времени, подтверждается. Видимо, и сейчас не с проста Юран упомянул Спартак в негативном свете и его директора. Вряд ли это пустые слова. Всё здесь нечисто и мутно!
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 21:35
    По моему, Юран слишком много всем обещал. Руководству это не по нраву. У нас в стране строгая вертикаль власти. Это естественно касается и футбола.
    112910415
    112910415
    сегодня в 21:22
    Как-то сложно поверить Юрану
    wigbor
    wigbor
    сегодня в 21:16
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 21:08
      зенит первым начал нечестную игру с помощью фарм клубов, вот теперь спартак пошел по тому же пути и замутил себе фарм клуб. РПЛ превращается в состязание команд не по спортивному принципу.
      Теперь из спартака будут указывать кого увольнять из фарм клуба Химки. Это уже не футбол, а пародия на всеми любимый вид спорта.
      текепбир
      текепбир
      сегодня в 20:59
      футбол стал игрушкой богачей. увы. и он теперь часть системы. и изменится может только вместе с ней.увы. перефразируя мудреца-"кажлый фанат сам выбирает своего идола"
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      сегодня в 20:59
      Газизов для того только и пришел в Спартак, что бы уволить Юрана...))). Бред юранский....). 😁
      Aчиститель
      Aчиститель
      сегодня в 20:58
        текепбир
        текепбир ответ makkie (раскрыть)
        сегодня в 20:53
        ну думая мафии в футболе это ничего негативного о нем не говорит
        spennu
        spennu ответ Вася Васин 6 (раскрыть)
        сегодня в 20:44
        .все 16 _ и все любители к тому же _ Тинькофф лига одним словом _
        vm777
        vm777 ответ makkie (раскрыть)
        сегодня в 20:44
        Хорошо, Макс. До старта сезона навещу)
        Лакшери
        Лакшери
        сегодня в 20:44
        Сегодня вы на 7, завтра в ФНЛ. И ЧТО? ГАЗИЗОВ ВИНОВАТ? ИЛИ ШТАНГОЛИЗ ВАШ? А?
        cska vperiod
        cska vperiod
        сегодня в 20:40
        Конечно смешно и конечно нечего сказать.
        makkie
        makkie ответ vm777 (раскрыть)
        сегодня в 20:39
        Шамиль еще футболом заниматься не начал, а на Юрана уже зуб точил!

        З.Ы. Олег, залетай к нам в Оффтоп, будем снова рады видеть

        https://www.soccer.ru/game/league/1170698.shtml
        vm777
        vm777 ответ makkie (раскрыть)
        сегодня в 20:33
        У Газизова очень длинные руки и давняя неприязнь к Юрану, раз аж с 2006 года организует его увольнения))
        vm777
        vm777 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
        сегодня в 20:33
        Там явно замешаны деньги)
        pomor 445
        pomor 445
        сегодня в 20:32
        Этого мужлана уже на поворотах заносит. Там, где Гвардиола о нём ни слуха, ни духа.
        makkie
        makkie
        сегодня в 20:26
        Юран тот еще болтун!

        И неудивительно что с 2006 года уже сменил 12 клубов.
        Почти нигде больше года не задерживается, о чем это говорит?
        denmig
        denmig
        сегодня в 20:26
        Забавно, что юран вообще должен был что то написать по поводу желания работодателя принудительно уволить работника! Такое вообще бывает!? Ну кроме как, когда по обоюдному под давлением!?
        Leha-ha50
        Leha-ha50 ответ vm777 (раскрыть)
        сегодня в 20:23
        Даже более чем!!! Похоже кто то хочет что то замутить , но вот что???
        номер 12
        номер 12 ответ Вася Васин 6 (раскрыть)
        сегодня в 20:22
        Как видишь, не одна)
        Вася Васин 6
        Вася Васин 6 ответ vm777 (раскрыть)
        сегодня в 20:21
        Мутная у нас только одна - зенит
        АлексАлекс
        АлексАлекс
        сегодня в 20:19
        Ох не думаю, что вот так все просто =) Стал бы Юран говорить про Спартак и Газизова?
        я из Химок
        я из Химок
        сегодня в 20:17
        Господин Газизов! А вы не могли бы также и нашего мэра так снять?! Очень надо!
        я из Химок
        я из Химок
        сегодня в 20:14
        Что же за футбол у нас в России такой коррумпированный!
        я из Химок
        я из Химок
        сегодня в 20:13
        Время покажет, смешно или правда!
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