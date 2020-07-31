Газизов — о словах Юрана: «Смешно. Даже нечего говорить тут»

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на высказывание бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана о том, что функционер красно-белых повлиял на отставку тренера подмосковной команды.
Смешно. Комментировать не хочется. Давно с Юраном не виделся. Завтра Гвардиолу уволят из «Сити» и что? Скажут, что Газизов через Зинченко уволил? Даже нечего говорить тут.
Теперь из спартака будут указывать кого увольнять из фарм клуба Химки. Это уже не футбол, а пародия на всеми любимый вид спорта.
Теперь из спартака будут указывать кого увольнять из фарм клуба Химки. Это уже не футбол, а пародия на всеми любимый вид спорта.
З.Ы. Олег, залетай к нам в Оффтоп, будем снова рады видеть
https://www.soccer.ru/game/league/1170698.shtml
З.Ы. Олег, залетай к нам в Оффтоп, будем снова рады видеть
https://www.soccer.ru/game/league/1170698.shtml
И неудивительно что с 2006 года уже сменил 12 клубов.
Почти нигде больше года не задерживается, о чем это говорит?
И неудивительно что с 2006 года уже сменил 12 клубов.
Почти нигде больше года не задерживается, о чем это говорит?