Радимов: «Прекрасно понимаю, что Семак не уйдёт из „Зенита“»

Бывший полузащитник «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» прокомментировал слухи, согласно которым наставник питерцев может покинуть клуб из-за конфликта со спортивным директором клуба Хавьером Рибалтой и генеральным директором Александром Медведевым.

Как я отнёсся к новостям о том, что Семак может уйти из «Зенита»? Никак! Потому что прекрасно понимаю, что этого не произойдёт. Сейчас межсезонье — о чём-то надо писать. Семак же, мне кажется, уже сам на всё ответил, опубликовав в инстаграме фото в обнимку со спортивным директором клуба Рибалтой.