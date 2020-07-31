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Радимов: «Прекрасно понимаю, что Семак не уйдёт из „Зенита“»

сегодня, 19:24

Бывший полузащитник «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слухи, согласно которым наставник питерцев Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта со спортивным директором клуба Хавьером Рибалтой и генеральным директором Александром Медведевым.

Как я отнёсся к новостям о том, что Семак может уйти из «Зенита»? Никак! Потому что прекрасно понимаю, что этого не произойдёт. Сейчас межсезонье — о чём-то надо писать. Семак же, мне кажется, уже сам на всё ответил, опубликовав в инстаграме фото в обнимку со спортивным директором клуба Рибалтой.

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pomor 445
pomor 445
сегодня в 20:49, ред.
Любят у нас слухи мусолить. Слаще сахара это занятие. И что характерно: каждый судит по себе. Ремесленники.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 20:32
кто же от кормушки сам уйдёт никто ещё из Зенита сам не уходил кроме Манчини и Боаша итальянец ушёл из за сборной а португалец самый умный понял что с этими дурацкими правилами в РПЛ ничего не светит в еврокубках
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 19:47
Занервничал Радимов,если что,то придется свое место Семаку освободить..))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:44
по разному бывает))))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:38
Хотя Богданыч прямой человек - но Деньги решают всё в данной ситуации,
тем более на горизоте игры в Европе...
Опять тоже деньги призовые и прочее
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:33, ред.
Если уж Радимов вцепился в Зенит - 2, играющий в ПФЛ, то Семаку уходить из главной команды нет смысла.
Сп62
Сп62 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 19:32
Прийдётся в чём то начальству уступать.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:32
Все это прекрасно понимают - Семак никуда не уйдёт и все эти конфликты - шнобелевские сплетни, так как Семак, в принципе, человек абсолютно бесконфликтный!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:28
Богданыч не привык к произволу.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:26
Не зарекайся....
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