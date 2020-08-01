«Химки» объявили о назначении Гунько главным тренером

Пресс-служба «Химок» сообщила, что Дмитрий Гунько занял пост главного тренера команды.
«Сегодня Дмитрий Гунько назначен главным тренером красно-чёрных. Приветствуем Дмитрия Ивановича в „Химках“! Желаем успешной работы у руля нашей команды в РПЛ», — говорится в сообщении на сайте «Химок».
Ранее «Химки» официально объявили, что Сергей Юран покинул пост главного тренера.
не допив и полстакана,
видно будет им легко
пить на брудершафт с Гунько.
не допив и полстакана,
видно будет им легко
пить на брудершафт с Гунько.
Наверное в Раменском к ним такого внимание не было, да и вообще.
К Химкам тоже с симпатией относился, но сейчас... очень мерзко...
Наверное в Раменском к ним такого внимание не было, да и вообще.
К Химкам тоже с симпатией относился, но сейчас... очень мерзко...
Видать те условия, что ему предложили не соответствуют его представлении о чести!!! Вот тогда и был утверждён свой поддатлевый Гунько....
Если честно, то у меня нет слов описать всю мерзость, что творится сейчас в Химках.....
Признаюсь, я им раньше симпатизировал, но с новыми реалиями им не место не то, что бы быть в РПЛ, а даже вообще существовать в нашем футболе!!!
Но это сугубо моё мнение!!!
Видать те условия, что ему предложили не соответствуют его представлении о чести!!! Вот тогда и был утверждён свой поддатлевый Гунько....
Если честно, то у меня нет слов описать всю мерзость, что творится сейчас в Химках.....
Признаюсь, я им раньше симпатизировал, но с новыми реалиями им не место не то, что бы быть в РПЛ, а даже вообще существовать в нашем футболе!!!
Но это сугубо моё мнение!!!
Юран в 1995 году только под ЛЧ приехал и не более того. Потом уже под закат карьеры ещё несколько матчей провёл. Назвать его спартачём можно так же как мышь птицей. По такой шкале Аленичев больше железнодарожник чем Юран спартач.
А Гунько это система Спартака. Юран самостоятельный тренер, который сам себя пробивает, а Гунько прихвостень. Так, что разница большая!!!
Юран в 1995 году только под ЛЧ приехал и не более того. Потом уже под закат карьеры ещё несколько матчей провёл. Назвать его спартачём можно так же как мышь птицей. По такой шкале Аленичев больше железнодарожник чем Юран спартач.
А Гунько это система Спартака. Юран самостоятельный тренер, который сам себя пробивает, а Гунько прихвостень. Так, что разница большая!!!
Очень мерзкая ситуация, ну а федунским Химкам желаю обеспечить путёвку в ФНЛ ещё по итогам первой половины чемпионата. Если честно ещё не было такого отвращения к командам. Даже Анжи выпросившие путёвку на сезон так мерзко не смотрелись!!!
Очень мерзкая ситуация, ну а федунским Химкам желаю обеспечить путёвку в ФНЛ ещё по итогам первой половины чемпионата. Если честно ещё не было такого отвращения к командам. Даже Анжи выпросившие путёвку на сезон так мерзко не смотрелись!!!