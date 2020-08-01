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«Химки» объявили о назначении Гунько главным тренером

01 августа 2020, 17:52

Пресс-служба «Химок» сообщила, что Дмитрий Гунько занял пост главного тренера команды.

«Сегодня Дмитрий Гунько назначен главным тренером красно-чёрных. Приветствуем Дмитрия Ивановича в „Химках“! Желаем успешной работы у руля нашей команды в РПЛ», — говорится в сообщении на сайте «Химок».

Ранее «Химки» официально объявили, что Сергей Юран покинул пост главного тренера.

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Все комментарии
UDAV1266
UDAV1266
02 августа в 15:34
СВИНЬИ ПО СВИНСКИ
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 08:39
Довыпендривался Юран.
UDAV1266
UDAV1266
02 августа в 08:21
ДО ЖИЛИ ТАКОЙ ПОЗОР ДЛЯ СПАРТАКА
ОПС
ОПС ответ Байкал-38. (раскрыть)
02 августа в 03:01
Земляк! Поздравляю с победой в группе Заболотного. А на счет старого... Помню как у нас в Усолье играла Звезда с Соколом 2:0 и с Факелом 1:0 в 1996 году. Это для всего города был праздник. Стадион полный. Обалденно.
Давайте думать
Давайте думать
01 августа в 22:46
Желаю от всего сердца 79АТЬСЯ Гунько!!!
Союзник противников
Союзник противников
01 августа в 22:17
"Химки" кинули Юрана,
не допив и полстакана,
видно будет им легко
пить на брудершафт с Гунько.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
01 августа в 21:01
Что и требовалось доказать! Позор!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ STVA 1 (раскрыть)
01 августа в 20:52
Я всегда таким командам симпатизировал. Помню как к нам в Иркутск Сатурн приезжал. Игроков обеих команд ели в раздевалки уводили! Контакт с игроками был без ограничении, но всё культурно! Игроки Сатурна сами шли к людям и общались, красота!!!!!
Наверное в Раменском к ним такого внимание не было, да и вообще.
К Химкам тоже с симпатией относился, но сейчас... очень мерзко...
Caniggia
Caniggia
01 августа в 20:10
Ну что тут комментировать, ручной и послушный физрук Федуна сменил отличного, амбициозного и принципиального тренера, который вывел команду в РПЛ, создал прекрасный и сплоченный коллектив и готов был расти с командой дальше, но... Эх жаль людской труд, люди выложили душу и Талалаев и Юран, но в нашей коррупционной стране, где все народное и природное богатство присвоили себе несколько десятков бандитов и воров, никакая душа и талант не спасут от грязных подковёрных игр, где всё решает только стремление отхватить кусок пожирнее. Когда же вы все нажрётесь, 16и?
STVA 1
STVA 1 ответ Белорусский вокзал (раскрыть)
01 августа в 20:00
Смеюсь! Спасибо!
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
01 августа в 20:00
Я собирался болеть за них в РПЛ . Думаю появилась после Сатурна команда в РПЛ от МО!Теперь вот не знаю!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ STVA 1 (раскрыть)
01 августа в 19:50
Еще была новость про Рахимова (он приезжал в офис Спартака для беседы), но у меня если честно были сомнения, Рашид Маматкулович сам по себе порядочный человек.
Видать те условия, что ему предложили не соответствуют его представлении о чести!!! Вот тогда и был утверждён свой поддатлевый Гунько....
Если честно, то у меня нет слов описать всю мерзость, что творится сейчас в Химках.....
Признаюсь, я им раньше симпатизировал, но с новыми реалиями им не место не то, что бы быть в РПЛ, а даже вообще существовать в нашем футболе!!!
Но это сугубо моё мнение!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
01 августа в 19:31
Браво!Вот и у меня все срослось! Еще вчера когда пошел слух про Гунько , закралась мысль , что если назначат то не поосто идет разговор про помощь Химкам!Серёга не будет плясать под их дудку!Ну а про Гунько Вы все сказали!
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
01 августа в 19:27
Спартачи совсем наглость потеряли что уже в открытую даже не скрывая ставят в Химки свою марионетку!
Александр Нeвский
Александр Нeвский
01 августа в 19:26
Просто сравните Химки с Хабаровском)
youtomee
youtomee
01 августа в 19:24
если, как утверждают, вся ситуация никак не связана со Спартаком, то почему берут тренером Гунько? то есть человека из Спартака, который вообще больше нигде не работал, почему именно он, что он может дать команде? у него есть заслуги в РПЛ?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Сп62 (раскрыть)
01 августа в 19:15
Ты наверное очень молодой если говоришь так!
Юран в 1995 году только под ЛЧ приехал и не более того. Потом уже под закат карьеры ещё несколько матчей провёл. Назвать его спартачём можно так же как мышь птицей. По такой шкале Аленичев больше железнодарожник чем Юран спартач.
А Гунько это система Спартака. Юран самостоятельный тренер, который сам себя пробивает, а Гунько прихвостень. Так, что разница большая!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
01 августа в 19:04
Гунько как игрокам то в глаза смотреть сможет? Я понимаю, что есть спартаковский десант, но .... от остальных будут так же избавляться.
Очень мерзкая ситуация, ну а федунским Химкам желаю обеспечить путёвку в ФНЛ ещё по итогам первой половины чемпионата. Если честно ещё не было такого отвращения к командам. Даже Анжи выпросившие путёвку на сезон так мерзко не смотрелись!!!
КЭТиК
КЭТиК
01 августа в 18:40
В ФНЛ команду уверенно отправит.
Сп62
Сп62
01 августа в 18:39
Можно подумать, что Юран не из Спартака.
renamed user 515326
renamed user 515326
01 августа в 18:28
Не по заслугам, а по понятиям. Жаль Юрана.
Смольчик
Смольчик
01 августа в 18:15
Теперь 6 очков в кармане у свиней, но это не поможет средней команде.
Aris
Aris
01 августа в 18:10
Прямо в ФНЛ шагают дружно! Позор всей системы.
свинина
свинина
01 августа в 18:00
Так что происходит в русском чемпионате?
holms918
holms918
01 августа в 17:57
Им лучше знать, что делать.
номер 12
номер 12
01 августа в 17:56
Кто-то удивлен, что бывший тренер Спартака-2 стал тренером Химок?
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
01 августа в 17:56
Вот и засланный спартачь теперь у руля! Захват клуба РПЛ спартаком полностью осуществлён! Гы-гы
Obdulio Varela
Obdulio Varela
01 августа в 17:53
Им там виднее
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