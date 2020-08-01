«Химки» объявили о назначении Гунько главным тренером

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01 августа 2020, 17:52

Пресс-служба «Химок» сообщила, что занял пост главного тренера команды.

«Сегодня Дмитрий Гунько назначен главным тренером красно-чёрных. Приветствуем Дмитрия Ивановича в „Химках“! Желаем успешной работы у руля нашей команды в РПЛ », — говорится в сообщении на сайте «Химок».

Ранее «Химки» официально объявили, что Сергей Юран покинул пост главного тренера.