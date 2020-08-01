«Химки» объявили об отставке Юрана

Сергей Юран отправлен в отставку с поста главного тренера «Химок».
Юран занимал пост главного тренера «Химок» с января 2020 года, под его руководством подмосковный клуб завоевал право на участие в РПЛ, а также дошел до финала Кубка России, где уступил «Зениту» (0:1).
«Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Химок».
Не захотел быть филиалом СпаМа.
Молодец Юран, такой тренер без работы не останется. ФК ХИМКИ просто жаль.Его будущее теперь туманно.
Не захотел быть филиалом СпаМа.
Молодец Юран, такой тренер без работы не останется. ФК ХИМКИ просто жаль.Его будущее теперь туманно.
Грязный клуб - грязные методы.
Грязный клуб - грязные методы.