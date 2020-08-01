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«Химки» объявили об отставке Юрана

01 августа 2020, 11:50

Сергей Юран отправлен в отставку с поста главного тренера «Химок».

Юран занимал пост главного тренера «Химок» с января 2020 года, под его руководством подмосковный клуб завоевал право на участие в РПЛ, а также дошел до финала Кубка России, где уступил «Зениту» (0:1).

«Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Химок».

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13 ответ pomor 445 (раскрыть)
01 августа в 15:34
Или в Лигу чемпионов сразу в группу.
andrefino13
andrefino13
01 августа в 15:27
Пока у нас так,футбола качественного у нас не будет,будут одни нервы...
renamed user 515326
renamed user 515326
01 августа в 14:53
Благодарность Химки Юрану не имеет границ.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
01 августа в 14:42
Это начало конца Химок и башкирского Спартака, гыгы.
oFANATo
oFANATo
01 августа в 14:09
Испугались в спартаке что Юран в Химках не будет им дарить очки, как фарм клуб.
Cap700
Cap700
01 августа в 14:03
Никудушний тренер Юран пошел против нечестной системы зарабатывания очков, разработанной свиньями в 90-е годы.
Альфи
Альфи
01 августа в 13:51
Ахаха,добро пожаловать в АД,Химки!
Брулин
Брулин
01 августа в 13:48
Увольнение Юрана готовилось давно. Не успел ещё уволится Юран, а здесь уже назначение нового тренера. Да кого ещё - Гунько. Кирдык "Химкам".
ОПС
ОПС
01 августа в 13:38
Долбопни (вроде цензурное слово)
renamed user 515326
renamed user 515326 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
01 августа в 13:10
После его успехов в Химки без работы не останется.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
01 августа в 13:06
Не согнулся под Федуном, результат --- отставка.
Не захотел быть филиалом СпаМа.
Молодец Юран, такой тренер без работы не останется. ФК ХИМКИ просто жаль.Его будущее теперь туманно.
pomor 445
pomor 445 ответ renamed user 515326 (раскрыть)
01 августа в 13:03
Судя по тому, как они вяло собирались в РПЛ, интересы Юрана не сошлись с интересами руководства. В чём они заключаются уверенно сказать трудно, но можно быть уверенным, что со спортивным принципом ничего общего не имеют.
ДАША Д
ДАША Д
01 августа в 12:54
Всё же Химки в Премьер лиги ненадолго
ДСА
ДСА
01 августа в 12:53
Спасибо и пинка под зад.
renamed user 515326
renamed user 515326
01 августа в 12:51, ред.
Стыдно за руководство Химки. После такого решения ничего хорошего Химки в РПЛ не ожидает. Такие случаи были неоднократно, ничем хорошим они не заканчивались для команд, которые так поступали.
волгодон 2
волгодон 2 ответ pomor 445 (раскрыть)
01 августа в 12:49
Вероятно,отказался подписывать контракт с пунктом об двух обязательных проигрышах Спартаку.
pomor 445
pomor 445
01 августа в 12:39, ред.
Что за поганая манера отправлять тренера в отставку с благодарностью за успешно проведённый сезон с выходом в высшую лигу.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
01 августа в 12:39, ред.
Лицемерие химковских ДЯТЛОВ.....). Плохое начало этого клуба в РПЛ..... Аукница в конце сезона.
particular
particular
01 августа в 12:35
Тема Химок и события, связанные с клубом, становятся всё менее футбольно-спортивными и всё более мутными, серыми и ангажированными...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
01 августа в 12:22
    Арбалет
    Арбалет
    01 августа в 12:18
    Стыдобище в предверии начала чемпионата.
    Caniggia
    Caniggia
    01 августа в 12:14
      Союзник противников
      Союзник противников
      01 августа в 12:13
      "Инцидент исперчен".
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
      01 августа в 11:57
      Понятно же - какие-то закулисные дела, а не потому что какие-то плохие спортивные результаты
      RomzesRZN
      RomzesRZN
      01 августа в 11:57
        волгодон 2
        волгодон 2
        01 августа в 11:53
        Явно народный заговор против Химок. Спартачи утвердят свою покладистую кандидатуру)
        Антиспамм
        Антиспамм
        01 августа в 11:52
        Фердун оказался тверд.
        Брулин
        Брулин
        01 августа в 11:51
        Ну и хорошо! Новость уже устарела
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