«Химки» объявили об отставке Юрана

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01 августа 2020, 11:50

отправлен в отставку с поста главного тренера «Химок».

Юран занимал пост главного тренера «Химок» с января 2020 года, под его руководством подмосковный клуб завоевал право на участие в РПЛ , а также дошел до финала Кубка России, где уступил «Зениту» (0:1).

«Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Химок».