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Сергей Юран уволен из «Химок»

сегодня, 19:55

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран был уволен из клуба, сообщает телеграм-канал Sport_inside.

Отметим, что недавно министр спорта Московской области Роман Терюшков заверил, что специалист останется в клубе.

Напомним, что по итогам сезона в ФНЛ «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу. Также команда сыграла в финале Кубка России против «Зенита» (0:1).

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 23:48
Видимо руководство клуба не хотели видеть Химок в РПЛ, потому уволили
ошалевший
ошалевший ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 23:37
там строится спартак-2,по той же системе что и сочи(зенит-2) тут же всё очевимдно,какой смысл мусолить
ошалевший
ошалевший ответ Maxfas (раскрыть)
сегодня в 23:34
его так то уволили,юран сам не уходил
ошалевший
ошалевший ответ Александр Нeвский (раскрыть)
сегодня в 23:33
болейте за сочи,в чём проблема,там что ли лучше?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:47
Значит не зря вчера был замечен в офисе спартака Рахимов. Песенка Юрана спета.
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 22:28
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 22:09
    В общем Химкам теперь место в одном прекрасном заведении с женщинами известной доступности.
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал
    сегодня в 21:54
    Не захотел прогибаться под спартак!
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 21:48
    подковёрные истории продолжаются)))
    Армейская душа
    Армейская душа
    сегодня в 21:38
    Теперь какую-нибудь федунскую подстилку поставят и вуаля - спартак начинает сезон с +6 очков
    текепбир
    текепбир
    сегодня в 21:30
    Внуки
    спросят:
    — Что такое капиталист? —
    Как дети
    теперь:
    — Что это
    г-о-р-о-д-о-в-о-й?.. —
    Для внуков
    пишу
    в один лист
    капитализма
    портрет родовой.
    Капитализм
    в молодые года
    был ничего,
    деловой парнишка:
    первый работал —
    не боялся тогда,
    что у него
    от работ
    засалится манишка.
    Трико феодальное
    ему тесно̀!
    Лез
    не хуже,
    чем нынче лезут.
    Капитализм
    революциями
    своей весной
    расцвел
    и даже
    подпевал «Марсельезу».
    Машину
    он
    задумал и выдумал.
    Люди,
    и те — ей!
    Он
    по вселенной
    видимо-невидимо
    рабочих расплодил
    детей.
    Он враз
    и царства
    и графства сжевал
    с коронами их
    и с орлами.
    Встучнел,
    как библейская корова
    или вол,
    облизывается.
    Язык — парламент.
    С годами
    ослабла
    мускулов сталь,
    он раздобрел
    и распух,
    такой же
    с течением времени
    стал,
    как и его гроссбух.
    Дворец возвел —
    не увидишь такого!
    Художник
    — не один! —
    по стенам поерзал.
    Пол ампиристый,
    потолок рококо́вый,
    стенки —
    Людовика XIV,
    Каторза.
    Вокруг,
    с лицом,
    что равно годится
    быть и лицом
    и ягодицей,
    задолицая
    полиция.
    И краске
    и песне
    душа глуха,
    как корове
    цветы
    среди луга.
    Этика, эстетика
    и прочая чепуха —
    просто —
    его
    женская прислуга.
    Его
    и рай
    и преисподняя —
    распродает
    старухам
    дырки
    от гвоздей
    креста господня
    и перо
    хвоста
    святого духа.
    Наконец,
    и он
    перерос себя,
    за него
    работает раб.
    Лишь наживая,
    жря
    и спя,
    капитализм разбух
    и обдряб.
    Обдряб
    и лег
    у истории на пути
    в мир,
    как в свою кровать.
    Его не объехать,
    не обойти,
    единственный выход —
    взорвать!
    Знаю,
    лирик
    скривится горько,
    критик
    ринется
    хлыстиком выстегать:
    — А где ж душа?!
    Да это ж —
    риторика!
    Поэзия где ж?
    Одна публицистика!!.... Маяковский
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    сегодня в 21:15
    Ну что, как вам химки? Симпатичная команда, которая играет в интересный футбол? Вот и болейте за неё)
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 21:10
    Мутные правила
    Fendan
    Fendan
    сегодня в 21:08
    Трудно моманде с 7-го места подмять под себя команду РПЛ незаконными методами.
    Maxfas
    Maxfas
    сегодня в 21:05
    Юран настоящий мужик, не пошел против совести со свиньями.
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 21:02
    Вот что значит правду матку раскрывать, о том как только не хотели Химки в РПЛ пускать, и за место деньги взять, а нет Юран им куськину мать показал и в финале кубка Зенит изматал. Последствия этой принципиальности Юрану не простили, очень жаль что так поступили с Сергеем.
    azures
    azures
    сегодня в 21:01
      dino-hsv
      dino-hsv
      сегодня в 21:00
      жалко талалаева назад нельзя. такой коллектив построил классный
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
      сегодня в 20:56
      спартаковский произвол
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 20:50, ред.
      Очень надеюсь, что Юран в скором времени всё же возглавит какую-нибудь команду РПЛ. Видно как человек хотел работать, жил своей работой и мечтал создать боеспособный коллектив, способный бороться за места в еврокубках. А новому руководству Химок несмываемое позорище!
      текепбир
      текепбир
      сегодня в 20:40
      видимо его слова о продаже места в премьер лига. что еще??? других мотивов не видно. или кто то знает спортивную причину?
      Давайте думать
      Давайте думать
      сегодня в 20:39
      Цирк
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 20:36
      Федун ненавидит спартачей, Карпин, юран и вообще спросите у жеки ловчева.
      Лакшери
      Лакшери
      сегодня в 20:34, ред.
      Ну да, видимо Юран не хотел свиньям сливать, вот его Газизов и набрил побыстрому
      ildar_3871
      ildar_3871
      сегодня в 20:25
      В Химках ждут Семака )
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 20:21
      Сначала Иванов был уволен без объяснений, теперь Юран вот отправлен той же дорогой. А говорят , что победителей не судят, а у нас судят всех и победителей в том числе. Очень странная ситуация , даже более чем странная, можно даже смело сказать , что мутная. Кто то решил воспользоваться своими властными полномочиями и посадит своих людей??? Людей которые более сговорчивы???
      Юрану и Иванову конечно обидно, но вот пусть теперь Химки Сергею компенсацию за почти три года выплачивают.
      В целом поступок руководства очень нелицеприятный. Но думаю , Юран и Иванов будут востребованы, все же это благодаря им Химки и в РПЛ вышли, и кубок взяли.
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 20:20
      Что вообще за хрень происходит? Почему не дали человеку поработать? Видимо, Юран не захотел прогибаться под спартаковскую линию. Только в этом может быть причина такого абсурдного увольнения. Очень жаль!
      Glyba
      Glyba
      сегодня в 20:06
      Отказался отдавать очки спартаку, мигом уволили.
      я из Химок
      я из Химок
      сегодня в 20:06
      Не понял!? Почему?
      Союзник противников
      Союзник противников
      сегодня в 19:59
      "Спасибо за всё,вы уволены"!Если это так-негодяи...
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