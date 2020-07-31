Сергей Юран уволен из «Химок»

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран был уволен из клуба, сообщает телеграм-канал Sport_inside.
Отметим, что недавно министр спорта Московской области Роман Терюшков заверил, что специалист останется в клубе.
Напомним, что по итогам сезона в ФНЛ «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу. Также команда сыграла в финале Кубка России против «Зенита» (0:1).
Юрану и Иванову конечно обидно, но вот пусть теперь Химки Сергею компенсацию за почти три года выплачивают.
В целом поступок руководства очень нелицеприятный. Но думаю , Юран и Иванов будут востребованы, все же это благодаря им Химки и в РПЛ вышли, и кубок взяли.
Юрану и Иванову конечно обидно, но вот пусть теперь Химки Сергею компенсацию за почти три года выплачивают.
В целом поступок руководства очень нелицеприятный. Но думаю , Юран и Иванов будут востребованы, все же это благодаря им Химки и в РПЛ вышли, и кубок взяли.