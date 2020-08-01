«Химки» вернули Егорова, которого уволили в первый же день работы

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01 августа 2020, 13:08

«Химки» вернули на пост спортивного директора клуба Сергея Егорова, который был уволен из клуба в первый же день работы.

«Химки» назначили Егорова спортивным директором 30 июля, однако клуб не учел незакрытое уголовное дело на Егорова на 13,8 млн рублей от «Шахтера» из Караганды — на эту сумму Егоров заключил договоры с агентами.

Однако «Химки» приняли решение вернуть Егорова на изначальную должность.

Ранее стало известно, что Сергей Юран отправлен в отставку с поста главного тренера «Химок».