«Химки» вернули Егорова, которого уволили в первый же день работы

«Химки» вернули на пост спортивного директора клуба Сергея Егорова, который был уволен из клуба в первый же день работы.
«Химки» назначили Егорова спортивным директором 30 июля, однако клуб не учел незакрытое уголовное дело на Егорова на 13,8 млн рублей от «Шахтера» из Караганды — на эту сумму Егоров заключил договоры с агентами.
Однако «Химки» приняли решение вернуть Егорова на изначальную должность.
Ранее стало известно, что Сергей Юран отправлен в отставку с поста главного тренера «Химок».
И вроде как выиграл турнир вездесущего "Заболотного", но как уже понял, что у меня одна выигрышная ставка «продублировалась».
Если именно эта ставка помогла выиграть, то надо пересмотреть результат, я за честный выигрыш. Тем более ВИП ещё на два года, так что горевать точно не буду, а справедливость превыше всего!!!
И вроде как выиграл турнир вездесущего "Заболотного", но как уже понял, что у меня одна выигрышная ставка «продублировалась».
Если именно эта ставка помогла выиграть, то надо пересмотреть результат, я за честный выигрыш. Тем более ВИП ещё на два года, так что горевать точно не буду, а справедливость превыше всего!!!
Баг у Байкал-38 в группе Заболотного поправим видимо в понедельник, когда прогер будет.
Баг у Байкал-38 в группе Заболотного поправим видимо в понедельник, когда прогер будет.