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«Химки» вернули Егорова, которого уволили в первый же день работы

01 августа 2020, 13:08

«Химки» вернули на пост спортивного директора клуба Сергея Егорова, который был уволен из клуба в первый же день работы.

«Химки» назначили Егорова спортивным директором 30 июля, однако клуб не учел незакрытое уголовное дело на Егорова на 13,8 млн рублей от «Шахтера» из Караганды — на эту сумму Егоров заключил договоры с агентами.

Однако «Химки» приняли решение вернуть Егорова на изначальную должность.

Ранее стало известно, что Сергей Юран отправлен в отставку с поста главного тренера «Химок».

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
01 августа в 15:42
Химки собирает одни жуликов.ЦИРК на большом бульваре.
Армейская душа
Армейская душа ответ LOpp (раскрыть)
01 августа в 15:05
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Mikki (раскрыть)
    01 августа в 14:55
    Я в этом месяце немного делал ставок 3 ставки 28 июля и 4 ставки 30 июля. Как то особо времени не было пристально следить.
    И вроде как выиграл турнир вездесущего "Заболотного", но как уже понял, что у меня одна выигрышная ставка «продублировалась».
    Если именно эта ставка помогла выиграть, то надо пересмотреть результат, я за честный выигрыш. Тем более ВИП ещё на два года, так что горевать точно не буду, а справедливость превыше всего!!!
    Caniggia
    Caniggia
    01 августа в 14:21
    Цирковое шоу "Распил-Химки" продолжается!
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    01 августа в 14:01
    В России, если руководитель имеет опыт мошенничества, это записывается в достоинства и преимущества в резюме
    Не верю 90-м
    Не верю 90-м
    01 августа в 13:57
    Егоров имеет опыт мошенничества в Казахстане, свой человек.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    01 августа в 13:47
    А я подумал , что кино уже закончилось???
    Альфи
    Альфи ответ LOpp (раскрыть)
    01 августа в 13:43
    Если ты помнишь бандитские 90 е то Федун вместе с нашим дела и вершил, а когда начали "продавать" футбольные клубы ,Гинер хотел сначала Спартак, взять, но слава богу передумал и Федуна в Спартак подогнал, успех был обеспечен на годы... :) а в свете последних событий видно что казнил Спартак Федуном пожизненно.... так что как говорится "Смейся паяц..." только подумай над кем смеешься.
    Альфи
    Альфи ответ Vredinka_online (раскрыть)
    01 августа в 13:33
    Чувствуется рука хозяина спартака, такой же цирк что и в Спартаке... одни скандалы, не успели ещё и в люди выйти, а уже веселят народ.....
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответ Matpols (раскрыть)
    01 августа в 13:31
    Фраера в Химках
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    01 августа в 13:28
    Деловая репутация видимо от этого не страдает((
    Matpols
    Matpols
    01 августа в 13:27
    В Химках одни аферы под руководством тарасовских, смешат всю страну..
    Mikki
    Mikki ответ shpumba (раскрыть)
    01 августа в 13:26, ред.
    Согласен, жалко. Если хотите все матчи в линии, выбирайте группу на счет на следующий месяц, там будет все)

    Баг у Байкал-38 в группе Заболотного поправим видимо в понедельник, когда прогер будет.
    beefs
    beefs
    01 августа в 13:24
    Ну и ну, чудеса да и только...
    STVA 1
    STVA 1
    01 августа в 13:24
    Во как!
    cska1948
    cska1948
    01 августа в 13:21
    Химки ещё ни копейки не получили от Федуна, а уже успели насмешить всю страну! Интересно, что будет, когда Химки от Федуна копеечку получат...
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    01 августа в 13:19
    ха)))) во кто согласен сливать Спартаку
    LOpp
    LOpp ответ Армейская душа (раскрыть)
    01 августа в 13:17
    Что и Гинера подтянет?))
    Добряк
    Добряк
    01 августа в 13:10
    Свинство во всех смыслах...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    01 августа в 13:10
    Дурдом.....).
    Армейская душа
    Армейская душа
    01 августа в 13:10
    Федун всех зэков к себе подтягивает
    shlomo
    shlomo
    01 августа в 13:09
    Дела дивные в Химках творятся
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