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Джанаев: «Кокорин повзрослел, стал более мудрым. Свои ошибки он переварил»

04 августа 2020, 13:57

Голкипер «Сочи» Сослав Джанаев поделился мнением о вкладе нападающего Александра Кокорина в игру «Сочи». Кокорин выступал за сочинский клуб на правах аренды с зимы этого года, после чего подписал контракт со «Спартаком».

Конечно, Саша помог команде, он принес нам много очков. Его приход сильно усилил команду. Кокорин непосредственно повлиял на то, что команда сохранила прописку в РПЛ.

Какие у меня отношения с Сашей? Мы и до этого прекрасно общались. Когда он пришел, то я и ребята постарались сделать так, чтобы ему было комфортно. Надеюсь, и Кокорин получил удовольствие от пребывания в Сочи.

Изменился ли Кокорин после того случая (драка в кафе и последующее тюремное заключение — прим.)? Безусловно. Он повзрослел, стал более мудрым — не заметил прежнего ребятничества. Видна его мотивация и настрой. Наверняка те ошибки, которые он допустил, Саша переварил. Главное — он голоден до побед и хочет раскрыть весь свой потенциал. Я считаю, что это самый талантливый российский футболист нашего поколения. Он не до конца раскрыл свой талант!

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Все комментарии
denmig
denmig
04 августа в 16:10
ANATOLY KANDAUROV
Сегодня 15:38
Что то на лице мудрости не заметно. Когда смотришь на него кажется где то я этого типа уже видел. Вспомнил. Среди алкашей у ларька примерно столько же мудрости
________
В очереди регулярно сам стоИт - вот и мерещится , пока руки дрожат!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
04 августа в 15:38
Что то на лице мудрости не заметно. Когда смотришь на него кажется где то я этого типа уже видел. Вспомнил. Среди алкашей у ларька примерно столько же мудрости
STVA 1
STVA 1
04 августа в 14:04
Посмотрим)
Yurza
Yurza
04 августа в 13:58
Уголовники не взрослеют, они становятся более изощренными.
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