Глава ФНЛ: «Информации о финансовых проблемах клубов сейчас нет»

Глава ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что руководство лиги на данный момент не располагает информацией, которая могла бы внушать какие-либо опасения в финансовой состоятельности клубов.

Недавно стало известно, что владивостокский «Луч», «Армавир» и брянское «Динамо» не смогут принять участие в ФНЛ из-за финансовых проблем.

Мы получили все гарантии от комиссии по лицензированию, которое каждый год проводится все более скрупулезно и строго. В настоящий момент у меня нет информации, которая могла бы внушать какие-либо опасения в финансовой состоятельности клубов ФНЛ .

Поскольку из-за пандемии сезон-2019/20 не был доигран, мы приняли справедливое, на мой взгляд, решение о том, что по его итогам ни одна команда не отправляется вниз. В то же время нельзя было и ущемлять права победителей групп ПФЛ . Тем более что впервые за последние несколько лет готовность выступить в ФНЛ выразили все пять претендентов. Вариант с 22 командами в сезоне-2020/21 просчитывался еще в середине мая, когда принималось непростое для нас решение не доигрывать сезон.