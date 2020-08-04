ГлавнаяНовости

Глава ФНЛ: «Информации о финансовых проблемах клубов сейчас нет»

вчера, 09:22

Глава ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что руководство лиги на данный момент не располагает информацией, которая могла бы внушать какие-либо опасения в финансовой состоятельности клубов.

Недавно стало известно, что владивостокский «Луч», «Армавир» и брянское «Динамо» не смогут принять участие в ФНЛ из-за финансовых проблем.

Мы получили все гарантии от комиссии по лицензированию, которое каждый год проводится все более скрупулезно и строго. В настоящий момент у меня нет информации, которая могла бы внушать какие-либо опасения в финансовой состоятельности клубов ФНЛ.

Поскольку из-за пандемии сезон-2019/20 не был доигран, мы приняли справедливое, на мой взгляд, решение о том, что по его итогам ни одна команда не отправляется вниз. В то же время нельзя было и ущемлять права победителей групп ПФЛ. Тем более что впервые за последние несколько лет готовность выступить в ФНЛ выразили все пять претендентов. Вариант с 22 командами в сезоне-2020/21 просчитывался еще в середине мая, когда принималось непростое для нас решение не доигрывать сезон.

Я уже неоднократно говорил, считаю оптимальным количеством участников 20 команд. И к этому формату мы вернемся по итогам сезона — шесть команд из 22 отправятся в ПФЛ, а к нам поднимутся победители четырех групп.

Все новости
Рыжиков — о «Тамбове»: «Впечатления отличные»
Вчера, 23:51 Комментарии4
Лысцов — о «Локомотиве»: «Я должен был сюда вернуться»
Вчера, 23:34 Комментарии3
Евсеев: «В „Уфу“ молодые игроки приходят не зарабатывать, а расти»
Вчера, 22:22 Комментарии4
Федотов — о Кокорине в «Спартаке»: «Рынок диктует свои условия»
Вчера, 21:55 Комментарии11
Николич: «Меня волнует только результат»
Вчера, 18:00 Комментарии12
Рибалта: «Хотим проявить себя в Лиге чемпионов»
Вчера, 17:25 Комментарии45
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:23
информация, как всегда. поступит внезапно !
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 10:00
Хотелось бы верить, что проблем с финансами у клубов ФНЛ и не будет в этом сезоне.
Брулин
Брулин
вчера в 09:23
Финансы поют романсы!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100