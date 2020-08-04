Игбун: «Хочу сказать спасибо „Динамо“ за веру в меня»

Нападающий прокомментировал подписание контракта с московским «Динамо».

Хочу сказать спасибо «Динамо» за веру в меня и возможность продолжить свою карьеру в составе бело-голубых. Первый год получился непростым, мы были то внизу таблицы, то близко к самому ее верху. Мы сделали, что смогли в такой ситуации, и заняли место, которое возвращает «Динамо» в еврокубки. Это круто! Позади год здесь, впереди еще два, и я верю, что это будут два успешных года — как для меня, так и для клуба. Я буду также упорно трудиться на тренировках, как это делал всегда, и уверен, что это даст свои плоды. А мы, все «Динамо», сможем добиться нужных результатов и выполнить поставленные цели уже в ближайшем будущем.