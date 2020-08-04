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Игбун: «Хочу сказать спасибо „Динамо“ за веру в меня»

04 августа 2020, 12:42

Нападающий Сильвестр Игбун прокомментировал подписание контракта с московским «Динамо».

Хочу сказать спасибо «Динамо» за веру в меня и возможность продолжить свою карьеру в составе бело-голубых. Первый год получился непростым, мы были то внизу таблицы, то близко к самому ее верху. Мы сделали, что смогли в такой ситуации, и заняли место, которое возвращает «Динамо» в еврокубки. Это круто! Позади год здесь, впереди еще два, и я верю, что это будут два успешных года — как для меня, так и для клуба. Я буду также упорно трудиться на тренировках, как это делал всегда, и уверен, что это даст свои плоды. А мы, все «Динамо», сможем добиться нужных результатов и выполнить поставленные цели уже в ближайшем будущем.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
04 августа в 14:46
Осталось только Игбуну поставить всё Динамо на одно колено ! И всё у него будет пучком ! )))
beefs
beefs
04 августа в 13:11
Пока играешь верят в тебя, удачи...
shlomo
shlomo
04 августа в 13:09
Удачи тебе Игбуин!!!...пусть у тебя все получается на поле...
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