Главный тренер «Динамо» прокомментировал полноценный трансфер нападающего .

«Слай» обладает хорошими футбольными качествами. Это очень быстрый и резкий игрок, способный обыграть один в один, способный создать остроту у чужих ворот. Плюс это универсальный футболист, который может действовать как в атаке, так и в средней линии на фланге. Игбун — воин, который очень не любит проигрывать и уступать в каком-либо эпизоде на футбольном поле. Такие игроки нам нужны, и мы очень рассчитываем, что «Слай» будет приносить пользу нашему клубу.