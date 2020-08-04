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Новиков: «Игбун — воин, который очень не любит проигрывать и уступать»

04 августа 2020, 13:36

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал полноценный трансфер нападающего Сильвестра Игбуна.

«Слай» обладает хорошими футбольными качествами. Это очень быстрый и резкий игрок, способный обыграть один в один, способный создать остроту у чужих ворот. Плюс это универсальный футболист, который может действовать как в атаке, так и в средней линии на фланге. Игбун — воин, который очень не любит проигрывать и уступать в каком-либо эпизоде на футбольном поле. Такие игроки нам нужны, и мы очень рассчитываем, что «Слай» будет приносить пользу нашему клубу.

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sv_1969
sv_1969
04 августа в 13:39
Зулусский воин блин)
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