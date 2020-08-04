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37-летний Пандев решил продлить контракт с «Дженоа»

04 августа 2020, 15:03

Источник со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что нападающий Горан Пандев принял решение продлить контракт с «Дженоа».

37-летний футболист планирует остаться в Генуе еще на один сезон.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
04 августа в 15:48
Пандев в 37 выглядит лучше 20 летних.
Rheinfall
Rheinfall
04 августа в 15:21
Молодчик Горан , есть еще порох в пороховнице)
Дзюба , Смолов и иные напы России , смотрите и учитесь как играть и главное бегать нужно а не пешком передвигаться по полю)
STVA 1
STVA 1
04 августа в 15:08
Достойный игрок и карьера)
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