37-летний Пандев решил продлить контракт с «Дженоа»

Источник со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что нападающий Горан Пандев принял решение продлить контракт с «Дженоа».
37-летний футболист планирует остаться в Генуе еще на один сезон.
Источник со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что нападающий Горан Пандев принял решение продлить контракт с «Дженоа».
37-летний футболист планирует остаться в Генуе еще на один сезон.
Дзюба , Смолов и иные напы России , смотрите и учитесь как играть и главное бегать нужно а не пешком передвигаться по полю)
Дзюба , Смолов и иные напы России , смотрите и учитесь как играть и главное бегать нужно а не пешком передвигаться по полю)