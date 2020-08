Пресс-служба «Саутгемптона» сообщает, что клуб продлил контракт с защитником .

Новое соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до 2024 года.

Breakthrough season ✅

New contract ✅#SaintsFC is pleased to announce that young defender Jake Vokins has signed a fresh deal: