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Юран: «Конечно, буду переживать и болеть за „Химки“»

04 августа 2020, 14:46

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал договоренность с подмосковным клубом о расторжении контракта.

Могу сказать следующее. Сегодня мы расторгли контракт с «Химками» по обоюдному согласию сторон. Благодарен команде, парням. Они молодцы, дошли до финала Кубка России. Желаю им обойтись без травм. Конечно, буду за них переживать и болеть. Смотрю теперь только вперед. Уже стали поступать звонки, появляются варианты по трудоустройству. Надеюсь, в ближайшее время вернусь к своей любимой работе. Я предан футболу до и мозга костей. Это вы могли увидеть по полуфиналу и финалу Кубка России. Еще раз хочу сказать спасибо команде. У нас была семья, коллектив. Желаю им удачи в РПЛ.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
04 августа в 17:27
Будет главным тренером где-нибудь во второй лиге Украины, скорее всего.
ИМХО.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
04 августа в 16:54
За три игры просто прикипел к команде.
Yurza
Yurza
04 августа в 15:19
Мало в это верится.
Блоссия
Блоссия
04 августа в 15:17
Значит, "по обоюдному согласию". А как же прежние заявления об иске , привлечении УЕФА? Врал? А в остальном тоже врал?
порт
порт
04 августа в 15:07
Купили?
ДСА
ДСА
04 августа в 15:00
Будет болеть и втайне радоваться неудачам.
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