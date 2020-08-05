«Локомотив» потроллил «Спартак», объявивший о трансфере Урунова в TikTok

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сегодня, 15:36

Пресс-служба «Локомотива» с юмором отнеслась к анонсу «Спартака» о подписании полузащитника «Уфы» .

Красно-белые анонсировали трансфер узбекского хавбека в TikTok — популярном среди молодежи развлекательном ресурсе, в котором публикуются короткие видеоролики.

«Железнодорожники» отреагировали на такой анонс, разместив у себя видео, где другой ролик обсуждают члены тренерского штаба и .

«Тиктокеры», — говорит Пашинин.

«Кто? Пойдём лучше к сезону готовиться», — отвечает Лоськов.

«У нас ещё Лига чемпионов, вообще-то», — подмечает Пашинин.