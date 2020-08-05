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«Локомотив» потроллил «Спартак», объявивший о трансфере Урунова в TikTok

сегодня, 15:36

Пресс-служба «Локомотива» с юмором отнеслась к анонсу «Спартака» о подписании полузащитника «Уфы» Остона Урунова.

Красно-белые анонсировали трансфер узбекского хавбека в TikTok — популярном среди молодежи развлекательном ресурсе, в котором публикуются короткие видеоролики.

«Железнодорожники» отреагировали на такой анонс, разместив у себя видео, где другой ролик обсуждают члены тренерского штаба Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов.

«Тиктокеры», — говорит Пашинин.

«Кто? Пойдём лучше к сезону готовиться», — отвечает Лоськов.

«У нас ещё Лига чемпионов, вообще-то», — подмечает Пашинин.

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:01
Нечего к Петросяну подкатывать.У него уже есть молодая зазноба.
Gahi
Gahi
сегодня в 21:20
Смеётся тот кто смеётся последним, для начала посмотрим Суперкубок а затем и Лигу Чемпионов. А там в месте с Сёминым и посмеемся над шутниками.
Сп62
Сп62
сегодня в 21:02
Ну, подкосили немного под петросянов. Ну, не получилось. Ну и что?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 20:23
Хорошо смеётся тот ,кто смеётся последним ! )) Локо -не Реал ,чтобы кого-нибудь троллить ! И Лига чемпионов это покажет во всей красе ! ))) В какой цвет паровоз не покрась ,он всё равно останется паровозом !
blitz
blitz
сегодня в 20:16
Вот,вот лучше готовьтесь к ЛЧ.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 20:10
После истории с Палычем, мне Локо какое-то мерзкое видится... Но желаю им хорошо выступить в ЛЧ
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 19:38
Ай, уже не интересно это всё, мясных только ленивый не троллит
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Pashok00786 (раскрыть)
сегодня в 19:13
Не дождетесь,вы и ваши последователи уже который год предрекают это Локо,а восхваляют Краснодар,а воз и ныне там,ЛЧ так и понюхали,трофеев нет он слова совсем.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 19:12
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    сегодня в 19:12
      Bastardo
      Bastardo
      сегодня в 19:10
      Креативщики Локо на ближайшие полгода будут только пытаться троллить Лигой Чемпионов. Но потом их ждёт 4е место
      Бакланский рубеж
      Бакланский рубеж
      сегодня в 18:59, ред.
        Ravshan878
        Ravshan878 ответ Альфи (раскрыть)
        сегодня в 18:23
        Привет Альфия.За ШОМу. Да вот Остону буду поддерживать.Все так они свои. Принципы я болельщик Русского футбола.Родился в СССР. Я очень эмоциональный.По этому в Индии оперировали сердца.Хозир Худога шуку хаммаси яхши.
        Gelious
        Gelious
        сегодня в 18:10
        Некрасиво поступил Локомотив. Лучше б извинились за это.
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
        сегодня в 18:04
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1 ответ Pashok00786 (раскрыть)
          сегодня в 18:03
          А мне чё переживать?). Я свое пережил.
          Уберут Белозерова, то да. Локо без крыши, это ничто. К сожалению так устроен мир, кто платит, тот заказывает музыку.
          Pashok00786
          Pashok00786 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
          сегодня в 17:53
          не переживай лококо в след сезоне будет на месте спартака в этом ..вся их политика к этому ведет...
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
          сегодня в 17:48
          Мне накера твои отмазки!?). Все должно быть по чесноку и справедливости). Не по****ать других свысока, как сделали Лось и Пашут). И, как делаешь ты сейчас).
          Любой окажется на месте Спартака и Ростова, ну кроме приближенных к трону в РФС).
          Армейская душа
          Армейская душа
          сегодня в 17:42
          Безбородов уже выехал к Федуну
          ЧиП
          ЧиП
          сегодня в 17:40
          Да уж не дальновидно☝️
          Запомним☝️🤔🤨
          Евгений Макрушин
          Евгений Макрушин ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
          сегодня в 17:38
          Главное Вам отмазки во время придумывать,и Спартак весь чемпионат судьи с ВАР топили...а так бы точно чемпионом стали)))
          Шишанутый
          Шишанутый
          сегодня в 17:26, ред.
          Готовятся занять в Лч свое любимое четвертое место. Потроллим их после групового этапа. А Урунов потролит когда забьет им гол.
          Pashok00786
          Pashok00786
          сегодня в 17:24
          Бред какой-то ...хотя это же лококо...
          Альфи
          Альфи
          сегодня в 17:22
          Привет Равшан ты за Шомуродова в Ростове болел, а за Уронова будешь ?
          4RT
          4RT
          сегодня в 17:21
          И к чему сей бред?
          Альфи
          Альфи
          сегодня в 17:19
          увели....ахаха, проводницы в бешенстве....
          Ravshan878
          Ravshan878
          сегодня в 17:17
          Зачем лысого Tik Tok.Да вспомнил он бывший игрок сб Узбекистана. Наверняка есть паспорт.Так что Олим ( Олег.) нужно заняться своими делами.
          Ruslan7797
          Ruslan7797 ответ d_fincher (раскрыть)
          сегодня в 17:16
            Ruslan7797
            Ruslan7797
            сегодня в 17:14
            А Пашинин что он там экспертом стал? Когда он играл в сб. Узбекистана,там надеялись на него, а он валял дурака, нехотел играть толком,но получал нормальные деньги по тем меркам
            Сергеевич вернулся1
            Сергеевич вернулся1 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
            сегодня в 16:47
            Ещё не вечер). Всему свое время.
            Абсолютно не вижу за счёт чего пройдете даже клубы не из топ. А вот в чемпе уже видна рука сверху). Так что похоже клуб застолбил себе место в ЛЧ, как когда-то кони).
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