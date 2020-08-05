«Локомотив» потроллил «Спартак», объявивший о трансфере Урунова в TikTok

Пресс-служба «Локомотива» с юмором отнеслась к анонсу «Спартака» о подписании полузащитника «Уфы» Остона Урунова.
Красно-белые анонсировали трансфер узбекского хавбека в TikTok — популярном среди молодежи развлекательном ресурсе, в котором публикуются короткие видеоролики.
«Железнодорожники» отреагировали на такой анонс, разместив у себя видео, где другой ролик обсуждают члены тренерского штаба Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов.
«Тиктокеры», — говорит Пашинин.
«Кто? Пойдём лучше к сезону готовиться», — отвечает Лоськов.
«У нас ещё Лига чемпионов, вообще-то», — подмечает Пашинин.
August 5, 2020
Уберут Белозерова, то да. Локо без крыши, это ничто. К сожалению так устроен мир, кто платит, тот заказывает музыку.
Уберут Белозерова, то да. Локо без крыши, это ничто. К сожалению так устроен мир, кто платит, тот заказывает музыку.
Любой окажется на месте Спартака и Ростова, ну кроме приближенных к трону в РФС).
Любой окажется на месте Спартака и Ростова, ну кроме приближенных к трону в РФС).
Запомним☝️🤔🤨
Запомним☝️🤔🤨
Абсолютно не вижу за счёт чего пройдете даже клубы не из топ. А вот в чемпе уже видна рука сверху). Так что похоже клуб застолбил себе место в ЛЧ, как когда-то кони).
Абсолютно не вижу за счёт чего пройдете даже клубы не из топ. А вот в чемпе уже видна рука сверху). Так что похоже клуб застолбил себе место в ЛЧ, как когда-то кони).