«Локомотив» анонсировал матч за Суперкубок с «Зенитом» мемом из GTA

Пресс-служба «Локомотива» оригинально анонсировала матч за Суперкубок России против «Зенита».

Москвичи приложили картинку из стартового ролика к игре GTA: San Andreas. Любопытно, что «железнодорожники» немного отредактировали фразу, которая использована в ролике. Слово «sh*t» было заменено на «Зенит».

You are telling me that we face @fczenit_en in the Russian Super Cup again?🤔#FCLM #MondayMotivation pic.twitter.com/d6fXBURvmP