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«Параська!» Кержаков пошутил над Кокориным, перешедшим в «Спартак»

02 августа 2020, 23:01

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков пошутил над форвардом Александром Кокориным, перешедшим в «Спартак».

В комментариях к публикации Александра о переходе в московский клуб Кержаков написал: «Параська!».

Кержаков

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:30
Кержаков сказал кококорину "Тыпараська"!.
n272nm
n272nm ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:19, ред.
Вам надо мечтать, чтобы в Спартаке кто-нибудь промахивался так как Кержаков. Саня - третий номер в клубе Федотова. В Спартаке нет никого, кто бы мог с сравниться с Саней.
4RT
4RT
вчера в 14:11
Все воробьи разлетелись от смеха!))))
Garrincha58
Garrincha58 ответ Дикий мужчина (раскрыть)
вчера в 12:22
он уже давно закончил когда ещё в Анжи пошёл
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:43
Газёныш высмеял Параську,а "смеялся Нулин,их сосед,помещик двадцати трёх лет".
denmig
denmig
вчера в 09:29
Посмотрим Что ответит!
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 09:16
Он люто обожал футбол
И бить в калитку призывал
Но был на выходе глагол
Что воробьёв кругом пугал
Legend 6
Legend 6
вчера в 09:14, ред.
Кержаков, лучший друг воробьев.
Legend 6
Legend 6
вчера в 08:27
Шутки от бизнесмена на уровне Аншлага...
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 07:56
Параська! Зачетно. Гыгыгы
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ blitz (раскрыть)
вчера в 06:27
Конечно,поэтому и стараемся всех уголовников на постоялый двор сплавить...
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 06:25
Все мимо?а как же лучший бомбардир России?
Дикий мужчина
Дикий мужчина
вчера в 06:17
Жаль Кокорина, закончил с футболом.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 06:13
Воробьёвсбиваська ещё и в клавиши как-то попадать умудряется. Может соседа попросил набить или у бабуси какой телефон с огромными кнопками одолжил
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:34
Ещё мягко пошутил
Caniggia
Caniggia
вчера в 05:29
Шутит так же как по воротам бил - всё мимо!
galem72
galem72
вчера в 05:21
Какой кержачок - такая и шутка.
112910415
112910415
вчера в 04:53
какая-то мелкая шуточка, известная им обоим
ничего заслуживающего внимания
ДСА
ДСА
вчера в 04:49
Непонятная какая-то шутка.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 04:33
Побоялся назвать Кокошу поросёнком.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 02:43, ред.
blitz
blitz ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 01:32
А ещё корчат из себя "культурную" столицу.
ABir
ABir ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 01:04
Прямо Петросян!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 00:48
Ховронья....
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 00:28, ред.
25процентный клоун пел песни какой Какорин х когда его закрыли. ))) теперь переобулся?
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 00:25
Он не только параська ) и пид.....
makkie
makkie
вчера в 00:19, ред.
Кержаков хотел ответить Кокорину, а написал Радимову, случайно лайкнул фото Медведева, внёс в чёрный список Быстрова... одним словом, немного промахнулся 😁
Yurza
Yurza
вчера в 00:14
Назвал Параськой, а ввиду имел свинья.
LOpp
LOpp
02 августа в 23:43
Параська видимо от слова поросенок?

Яб на месте Кокорина ответил ему - глагольчик
d_fincher
d_fincher
02 августа в 23:43
Я думал в Зените такие умные только Дзюба с Медведевым, а они там все, оказывается, короли юмора.
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