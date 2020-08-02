«Параська!» Кержаков пошутил над Кокориным, перешедшим в «Спартак»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков пошутил над форвардом Александром Кокориным, перешедшим в «Спартак».
В комментариях к публикации Александра о переходе в московский клуб Кержаков написал: «Параська!».
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков пошутил над форвардом Александром Кокориным, перешедшим в «Спартак».
В комментариях к публикации Александра о переходе в московский клуб Кержаков написал: «Параська!».
И бить в калитку призывал
Но был на выходе глагол
Что воробьёв кругом пугал
И бить в калитку призывал
Но был на выходе глагол
Что воробьёв кругом пугал
https://youtu.be/8adwDElcw8I
ничего заслуживающего внимания
ничего заслуживающего внимания
Яб на месте Кокорина ответил ему - глагольчик
Яб на месте Кокорина ответил ему - глагольчик