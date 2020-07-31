«Зенит» в шутку отреагировал на слухи о конфликтах в клубе

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сегодня, 01:47

Пресс-служба «Зенита» в шутливой форме отреагировала на слухи, связанные с командой.

Аккаунт «сине-бело-голубых» в «твиттере» опубликовал мем, где мальчик катается на качелях и смотри на горящий вдалеке дом. Мальчик подписан как «Зенит», а дом — как «инсайдеры».

Таким образом пресс-служба клуба пошутила над слухами о том, что главный тренер команды Сергей Семак может уйти из «Зенита» из-за конфликта со спортивным директором Хавьером Рибалтой и генеральным директором Александром Медведевым.

Рибалта позже назвал эту информацию «глупой выдумкой», а Семак опубликовал фотографию в обнимку с Хавьером.

Также сообщалось, что из-за недопонимания по вопросам контракта из «Зенита» может уйти полузащитник Магомед Оздоев. Однако хавбек заявил, что у него в клубе «всё отлично».