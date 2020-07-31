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«Зенит» в шутку отреагировал на слухи о конфликтах в клубе

сегодня, 01:47

Пресс-служба «Зенита» в шутливой форме отреагировала на слухи, связанные с командой.

Аккаунт «сине-бело-голубых» в «твиттере» опубликовал мем, где мальчик катается на качелях и смотри на горящий вдалеке дом. Мальчик подписан как «Зенит», а дом — как «инсайдеры».

Таким образом пресс-служба клуба пошутила над слухами о том, что главный тренер команды Сергей Семак может уйти из «Зенита» из-за конфликта со спортивным директором Хавьером Рибалтой и генеральным директором Александром Медведевым.

Рибалта позже назвал эту информацию «глупой выдумкой», а Семак опубликовал фотографию в обнимку с Хавьером.

Также сообщалось, что из-за недопонимания по вопросам контракта из «Зенита» может уйти полузащитник Магомед Оздоев. Однако хавбек заявил, что у него в клубе «всё отлично».

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 07:26
мдауж, с этой песочницей прям шутка года, когда то комментировали подобное так: "превед медвед"
-Ко Чегара-
-Ко Чегара-
сегодня в 07:04
Игроки бегут из Зенита.
Не хотят оставаться с Дзюбой в раздевалке один на один...
swift stream
swift stream
сегодня в 05:49
Много команды с 7-го места - к нытью.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 05:36
Если ничего не было солидные люди в твиттерах не оправдываются...
112910415
112910415
сегодня в 05:03
мальчик, не тупи !
это твой дом горит
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 04:45
Лучше бы на качели бомжа посадили). Чему учат детей!?)
То "связку" голубой эскадры, то мальчика пофигиста).
Гори-гори ясно, чтобы не погасло?)
4RT
4RT
сегодня в 02:38, ред.
Мальчик-поджигатель,глядит как полыхает город-победителей ))))) Сколько в зените платят за такой "креатив"?)))))
blitz
blitz
сегодня в 02:32
Скрыть конфликт все равно не удалось....
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 02:03
красиво унизили)
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