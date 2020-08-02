Лучшие шутки июля: робот Vilkov, чебурек Тедеско и юный Жирков

В середине лета футбола было много, вы шутили по самым разным увлекательным поводам!
18 место. Оказывается, руководство «Локомотива» провело встречу с Арсеном Венгером, но не смогли договориться с легендарным французом.
Legend 6: Вот у «Локо» всегда так. Ведут переговоры с Венгером, а приезжает Николич. Хотят подписать Неймара, а подписывают Тарасова)
17 место. Моратти отметил, что отец Месси купил дом рядом со штаб-квартирой «Интера» и пошутил, что Лионель может пешком пойти подписывать контракт с миланцами.
эхо унитазного бочка: Хейтеры Лео будут в восторге! Тема пешеходства будет раскрыта полностью) Пешком доиграет в Барсе, пешком пойдёт и подпишет контракт с Интером, пешком будет там играть)) Гений, миллиардер, плейбой, филантроп... пешеход)
16 место. В последние недели шел аукцион между клубами, что хотели забрать у «Уфы» узбекского хавбека Урунова. А точку пока так и не поставили:
Leha-ha50: Два миллиона — раз, два миллиона — два, два миллиона .......перекур!!!
15 место. Агент Сафонов заявил, что Кокорин – лучший игрок прошедшего сезона. Не все из вас согласны, поэтому подключили сарказм.
h_a_k_k_e_r: Ага, особенно в матче с командой школьников из Ростова-на-Дону. За тот матч можно «Золото мяч» дать, но в этом году, к сожалению, награда не вручается.
16 место. Этим летом у многих игроков «Зенита» закончились контракты с чемпионами. И не все попадут в сочинский рай!
JeckDenielse: Очередь за Кокориным и Смольниковым из представителей клубов РПЛ...
14 место. КДК РФС привычно штрафовал всех подряд на большие суммы в июле. Вы разгадали их коварный план!
эхо унитазного бочка: в мире за время карантина раздали нуждающимся больше триллиона долларов. В РФС за время карантина собрано более триллиона штрафов)
13 место. Анализ непростых будней гражданину ФРГ Тедеско в стране, где есть поговорка «что русскому хорошо, то немцу – смерть»:
Алексей Коротеев: Хотел помочь – надули на 250 000. Заказал пиццу – получил чебурек. Да и судьи чудят в каждом матче. Так можно и свихнуться!
Ekkimukk: Обреченность Тедеско напоминает Киану Ривза
12 место. Реакция на новость, что Смолов, отметившийся голами в ворота грандов в Ла Лиге, возвращается в Россию:
oFANATo: «Реал» и «Барселона» вздохнули с облегчением!
11 место. Халк напомнил о себе и заявил, что не откажется от предложения «Зенита», если его получит. Фанаты клуба боятся, что в 2021-м это будет уже другой Халк:
JeckDenielse:
10 место. Не Дмитрий, но Медведев – генеральный директор «Зенита», обожает первополосные интервью: «Желаю „Спартаку“ концентрироваться на игре, а не на судействе». Грех его не подкалывать:
makkie:
9 место. Девять человек из ФК «Сочи» заболели коронавирусом – крепкого им всем здоровья. Наши опытные вирусологи нашли нулевого пациента в цепочке
LOpp:
8 место. «Сочи» не смог сыграть против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса и получил техническое поражение.
makkie: Бумеранг вернулся
7 место. Испанский журналист заявил, что Смолову пора взрослеть, а то ведет себя по-детски. В ответ читатель создал идею для «Ностальгии 2»:
эхо унитазного бочка: Да что это журналист понимает в русской душе? Испания любила его за теплые глаза, лучезарную улыбку, крепкие руки, а он был настоящим мужчиной и поэтому любил только борщ и Родину)
6 место. О том, насколько непросто навести порядок в «Спартаке», где планы меняются по несколько раз в год:
Сергей Саныч:
5 место. Тренер «Пармы» пробовал объяснить, почему его команда собрала серию поражений, а наш читатель создал универсальную формулу на такие случаи:
4ecTHbIu: Роберто Д’Аверса: «Никто в мире так не умеет играть в футбол, как мы не умеем».
4 место. «Спартак» остался по итогам сезона без путевки в еврокубки. Разумеется, вы не могли не посвятить этому стих.
Leha-ha50:
Тедеско и стонет, и плачет
И бьется о «ромбик» башкой,
Растаял в тумане турнир УЕФАчий
И, значит, погонят домой.
Но денежку он все же
Малость заначил,
Вернется домой непустой!!!
3 место. Реакция на смешной слух, что чиновник Пак, связанный со сферой транспорта, заблокировал трансфер Кокорина в «Локомотив».
du975bnke6t7: Надо брать Мамая, водку, стул и идти разблокировать.
ШМЕЛЬ-258: Кто на Пака со стулом нападет, тот от Пака и погибнет...
abramjan: Пак всемогущий...
Leha-ha50: Жаль Ильфа и Петрова Господь забрал. Могла родиться шедевральная вещица под названием «Стул № 13»!!!
2 место. До подписания нового контракта вечного Жиркова с «Зенитом», говорили об интересе «Локомотива» к Юрию Валентиновичу:
Caniggia: «Локо» омолаживает состав — возвращается Смолов, подписывается Жирков, возобновляет карьеру, лишившийся работы в «Арсенале», Черевченко.
minai: На вырост покупают парня.
JackNorz: Юный воспитанник школы «Зенита» нарасхват.
Бутсы: А он бразильский язык выучит? Там с Гилерьме надо будет общаться.
Legend 6: Верните паспорт человеку, пусть уже завершит карьеру, ему 36.
1 место. В ФИФА подумывают об использовании роботов в качестве помощников главных рефери на бровках.
LOpp: В РПЛ будет робот — VilkovZenChem v.1