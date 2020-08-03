Ловрен — Салаху: «Я прилетел, а сзади людей стоял медведь! Чума, брат!»

Защитник «Зенита» позвонил бывшему партнёру по «Ливерпулю» , чтобы разыграть его.

Я только что прилетел, вышел из аэропорта и увидел группу встречающих, а сзади стоял медведь! Чума, брат! Я спрашиваю: «Кто-то открыл ворота зоопарка?»

А мне говорят: «Да, не волнуйся, он тебя не съест, он нормальный и не трогает людей».