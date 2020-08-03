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Ловрен — Салаху: «Я прилетел, а сзади людей стоял медведь! Чума, брат!»

вчера, 16:59

Защитник «Зенита» Деян Ловрен позвонил бывшему партнёру по «Ливерпулю» Мохамеду Салаху, чтобы разыграть его.

Я только что прилетел, вышел из аэропорта и увидел группу встречающих, а сзади стоял медведь! Чума, брат! Я спрашиваю: «Кто-то открыл ворота зоопарка?»

А мне говорят: «Да, не волнуйся, он тебя не съест, он нормальный и не трогает людей».

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Все комментарии
Расул Манаев
Расул Манаев
вчера в 23:00
Олицетворение власти. Ну зачем власти футбол, а за тем, что все у нас отлично ... и дороги, и образование с наукой, ну и минздрав впридачу. Такие вот реалии у нас...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:21
С бакланами познакомится попозже.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 22:20
Шутник)
Klaus-S
Klaus-S ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:40
Нормально . Я например с комменариев поржал от души.
Как на Лиге Смеха побывал.
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 21:30
100500 думал в зимбабве. Пичаль голубо-сине-белым
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:17
Если выгонят из лфк - прямая дорога в Питер!
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 20:39
Забавно )
Wolf77785
Wolf77785 ответ Yurza (раскрыть)
вчера в 20:29
Он уже видел!! он участвовал в матче, когда 7-0 выиграли))
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
вчера в 20:14
Пища только для фанатов РПЛ)
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:10
да ладно))) это просто дзюба небритый был)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Альфи (раскрыть)
вчера в 19:55
И с бородавками на всю морду?)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:53
А, чё он не сказал Салаху, что он теперь бомж?
Yurza
Yurza
вчера в 19:52
Скоро он увидит свиней, вот это будет чума.
Альфи
Альфи
вчера в 19:48
А медведь был в пиджаке и с портфелем???? )))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 19:45
Салах Ловрену,ни чего страшного ради такой зарплаты можно потерпеть.
Gahi
Gahi
вчера в 19:37
Что ты, Деян будь на чеку, это у них главный клоун в клубе Дзюба переобулся не подпускай его и близко сзади, это его самый любимый финт шута.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:04
уже и здесь пранкеры появились а вы тут все усираетесь кто во что горазд
post-navigator
post-navigator ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:58
Юмор на сайте в целом соответствует качеству информационных материалов :)
post-navigator
post-navigator
вчера в 18:47
Долго не мог понять, где его везут.
Затем дошло наконец - по Садовой в сторону Невского :)
Shpundya .
Shpundya .
вчера в 18:40
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 18:39
салах на протяжении 2 минут делает вид, что понимает по-английски :)
dzvinka
dzvinka
вчера в 18:37
может они еще и Салаха прикупят, за 100тку, газ-труба национального достояния неоскудеет!!
Угадайте кто
Угадайте кто
вчера в 18:32
Почему мой видеоролик удалили?
С ютуба же можно видосы заливать, разве не так?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:28
Шутник однако приехал
dalex83
dalex83
вчера в 18:16
Салах намекнул про Дзюбу и Азмуна и , что его ждет посвящения в стиле Азмуна )
Брулин
Брулин
вчера в 18:06
Какого из Медведей он имел ввиду? Если Димона, то как он его в задних рядах разглядел
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 18:02
А медведь как обычно был бухой,в одной лапе пузырь водки,а в другой балалайка?!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:59
Зоопарк..Дзюба..Львы..
Скудеет сайт..на комменты юморные...
Gunslinger
Gunslinger
вчера в 17:58
Говорят что в "Спартаке" провинившихся игроков теперь будут не штрафовать, а наказывать стулом по голове....
По ногам решили не бить, потому как орудие труда... :)
коrn3512
коrn3512
вчера в 17:57, ред.
Скоро мурлыкающий сзади Дзюба нарисуется
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