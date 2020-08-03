Ловрен — Салаху: «Я прилетел, а сзади людей стоял медведь! Чума, брат!»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен позвонил бывшему партнёру по «Ливерпулю» Мохамеду Салаху, чтобы разыграть его.
Я только что прилетел, вышел из аэропорта и увидел группу встречающих, а сзади стоял медведь! Чума, брат! Я спрашиваю: «Кто-то открыл ворота зоопарка?»
А мне говорят: «Да, не волнуйся, он тебя не съест, он нормальный и не трогает людей».
Как на Лиге Смеха побывал.
Как на Лиге Смеха побывал.
Затем дошло наконец - по Садовой в сторону Невского :)
Затем дошло наконец - по Садовой в сторону Невского :)
С ютуба же можно видосы заливать, разве не так?
С ютуба же можно видосы заливать, разве не так?
Скудеет сайт..на комменты юморные...
Скудеет сайт..на комменты юморные...
По ногам решили не бить, потому как орудие труда... :)
По ногам решили не бить, потому как орудие труда... :)