Уциев вернулся в «Ахмат» после лечения в Германии

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сегодня, 17:54

Защитник «Ахмата» вернулся в расположение клуба после лечения и реабилитации в Германии. Об этом сообщает официальный твиттер команды из Грозного.

В начале ноября прошлого года обследование выявило у игрока воспаление левой приводящей мышцы бедра, симфизит.