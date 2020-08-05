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Уциев вернулся в «Ахмат» после лечения в Германии

сегодня, 17:54

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев вернулся в расположение клуба после лечения и реабилитации в Германии. Об этом сообщает официальный твиттер команды из Грозного.

В начале ноября прошлого года обследование выявило у игрока воспаление левой приводящей мышцы бедра, симфизит.

Защитник Ризван Уциев вернулся в расположение клуба после лечения в Германии. Ближайшие две недели капитан грозненцев будет заниматься по индивидуальному плану. Футболист не принимал участия в играх после возобновления прошедшего чемпионата и пропустит минимум 3 игры нового сезона.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:06
Главное здоровье!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:56
хорошо что вылечился.
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