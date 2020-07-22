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ЦСКА: «Магнуссон и Сигурдссон изолированы от команды»

22 июля 2020, 17:58

ЦСКА сообщил о результатах тестирования на коронавирус.

В рамках подготовки к заключительному матчу сезона-2019/20 против «Тамбова» футболисты, тренерский состав и персонал команды прошли очередное плановое тестирование на COVID-19.

По итогам тестирования анализы двух игроков — Хордура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — были признаны сомнительными. Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов.

Армейский клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и Российскую Премьер-Лигу и провел необходимые профилактические мероприятия.

После получения результатов все остальные игроки прошли повторное тестирование, которое не выявило других заболевших.

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Все комментарии
112910415
112910415
23 июля в 19:33
а новый сезон рядом ..
Великолепный
Великолепный
22 июля в 20:58
Магнуссону и Сигурдссону хороших повторных тестов.
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ Литейный 4 (раскрыть)
22 июля в 20:03
А Иванович? Шлялся же в Сербии. Почему не на карантине? Для зенита общие правила - ноль?
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ Олег Борткевич (комментарий удален) (раскрыть)
22 июля в 20:02
Не скажешь, почему Иванович играл со спамом? Он же должен быть на карантине после посещения Сербии!
edubokom
edubokom
22 июля в 18:49
Здоровья парням. Хотел бы, чтобы оба этих игрока долго играли за ЦСКА.
Литейный 4
Литейный 4
22 июля в 18:49
А эти где шлялись, вместо того, чтобы на базе тренироваться? Гыгыгы
Pashok00786
Pashok00786
22 июля в 18:48
интересно если потом еще найдут заразившихся это карантин на две недели это значит в новом сезоне опять увидим технари и молодежки?
shlomo
shlomo
22 июля в 18:28
Как итог возобновления РПЛ...главным режиссером игр оказался Роспотребнадзор
тумба-юмба
тумба-юмба
22 июля в 18:22
Тесно друг с другом общались,как дзюба с азмуном,вот и заразились.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 18:13
Понятно , что исландцы больше между собой общаются, и хотя пока только подозрение, но береженого бог бережет.
Парням здоровья!!!.....может все и обойдется.
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 18:06
жаль но не смертельно))
Трезвый повар
Трезвый повар
22 июля в 18:05
Желаю успешного лечения парням
drug01
drug01
22 июля в 18:03
Это очень плохо!
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 18:00
Хреново, очень зреново, ребятам здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 17:59
Это вполне разумно получается.
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