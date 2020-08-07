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Балотелли может продолжить карьеру в МЛС

сегодня, 00:22

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли может перейти в клуб из МЛС.

Как сообщается, «Лос-Анджелес Гэлакси» готов предложить итальянскому форварду контракт с зарплатой около 5 млн евро в год.

Отмечается, что помимо «Гэлакси» в услугах Марио заинтересован румынский «ЧФР Клуж», греческий «Арис», «Комо» (клуб третьего итальянского дивизиона), а также турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче».

В минувшем сезоне Серии А Балотелли провёл 16 матчей за «Брешию», в которых забил 5 голов.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 03:07
Как так? Все от природы есть: рост, мышцы, скорость, сила удара и точность. У других из такого комплекта только по паре пунктов, а ему нахаляву достался весь набор. Мог стать имбой с такой физухой и ловкостью. В сборной как раз нет напов уже лет десять. Нет, спустил карьеру в унитаз, потому что дурак.
И дураки те, кто будут платить ему 5 миллионов в год. Урона будет больше.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:35
Балотелли - это ярчайший пример и учебное пособие для молодых , талантливых мальчишек. Своей очень красочной карьерой Марио показал всем , как не надо себя вести. Человек , которому прочили блестящее будущее , просто напросто самолично , без чьей то помощи угробил свою карьеру. Главные его беды - это самовлюбленность, отвратительный характер, наплевательское отношение к окружающим. А мог бы стать одной из футбольных звезд, но талантом то его бог наградил, а вот с умом явная заминка вышла.
Даже не знаю , кто еще может пригласить к себе эту "мину замедленного действия"???
Всем здоровья.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 01:20
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 01:19
    Серьезна)))
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    сегодня в 01:18
    Дал.... всю карьеру убил)
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 00:55
    Нахрена козе баян?
    Купить негра и стоять на колене будут перед ним? Больше с Балотелли делать нечего. Как футболист он кончился.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 00:35
    прям интересно ))какой идиот возьмёт себе этот гемор)))))))
    Foxes
    Foxes
    сегодня в 00:28
    Давно пора.
    drug01
    drug01
    сегодня в 00:28
    Желаем удачи вперёд
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