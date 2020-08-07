Балотелли может продолжить карьеру в МЛС

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли может перейти в клуб из МЛС.
Как сообщается, «Лос-Анджелес Гэлакси» готов предложить итальянскому форварду контракт с зарплатой около 5 млн евро в год.
Отмечается, что помимо «Гэлакси» в услугах Марио заинтересован румынский «ЧФР Клуж», греческий «Арис», «Комо» (клуб третьего итальянского дивизиона), а также турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче».
В минувшем сезоне Серии А Балотелли провёл 16 матчей за «Брешию», в которых забил 5 голов.
И дураки те, кто будут платить ему 5 миллионов в год. Урона будет больше.
И дураки те, кто будут платить ему 5 миллионов в год. Урона будет больше.
Даже не знаю , кто еще может пригласить к себе эту "мину замедленного действия"???
Всем здоровья.
Даже не знаю , кто еще может пригласить к себе эту "мину замедленного действия"???
Всем здоровья.
Купить негра и стоять на колене будут перед ним? Больше с Балотелли делать нечего. Как футболист он кончился.
Купить негра и стоять на колене будут перед ним? Больше с Балотелли делать нечего. Как футболист он кончился.