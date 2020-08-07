Балотелли может продолжить карьеру в МЛС

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сегодня, 00:22

Нападающий «Брешии» может перейти в клуб из МЛС .

Как сообщается, «Лос-Анджелес Гэлакси» готов предложить итальянскому форварду контракт с зарплатой около 5 млн евро в год.

Отмечается, что помимо «Гэлакси» в услугах Марио заинтересован румынский «ЧФР Клуж», греческий «Арис», «Комо» (клуб третьего итальянского дивизиона), а также турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче».

В минувшем сезоне Серии А Балотелли провёл 16 матчей за «Брешию», в которых забил 5 голов.