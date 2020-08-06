Максим Дюков: «„Брюгге“ предлагал за Гаича 15 млн евро, но получил отказ»

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков прокомментировал переход в московский клуб.

В первую очередь, хочу поздравить руководство ЦСКА с очень перспективной сделкой. Не буду давать комментарий по самому Гаичу, надеюсь, вы все сами увидите уже в эту субботу в игре с «Химками».

Игрок был в разработке более года, один из скаутов смотрел его на турнире в Латинской Америке, а на прошлом Чемпионате мира U20 в Польше я сам следил за его игрой в матче против сборной Португалии.

Сумма трансфера Гаича? Это хороший сигнал, клуб готов тратить по-крупному и усиливаться. Без таких трансферов претендовать на попадание в Лигу чемпионов крайне сложно. Также отмечу, что этой зимой у «Сан-Лоренсо» было предложение от «Брюгге» на 15 млн евро, но бельгийцы получили отказ.