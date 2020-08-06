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Максим Дюков: «„Брюгге“ предлагал за Гаича 15 млн евро, но получил отказ»

вчера, 19:49

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков прокомментировал переход Адольфо Гаича в московский клуб.

В первую очередь, хочу поздравить руководство ЦСКА с очень перспективной сделкой. Не буду давать комментарий по самому Гаичу, надеюсь, вы все сами увидите уже в эту субботу в игре с «Химками».

Игрок был в разработке более года, один из скаутов смотрел его на турнире в Латинской Америке, а на прошлом Чемпионате мира U20 в Польше я сам следил за его игрой в матче против сборной Португалии.

Сумма трансфера Гаича? Это хороший сигнал, клуб готов тратить по-крупному и усиливаться. Без таких трансферов претендовать на попадание в Лигу чемпионов крайне сложно. Также отмечу, что этой зимой у «Сан-Лоренсо» было предложение от «Брюгге» на 15 млн евро, но бельгийцы получили отказ.

Теперь Гаич в ЦСКА. Так сказать, с большой скидкой. Вот вам и последствия пандемии. Роман Юрьевич Бабаев и Илья Сергеевич Кедрин грамотно воспользовались ситуацией.

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Lao-Dzi
Lao-Dzi
вчера в 21:49
Мало верится в эту сказку.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:57, ред.
До сих пор считаю Гаича "кот в мешке" если даже действительно давали за него 15 млн, взможно последствия пандемии перебили аппетиты бельгийцев но в любом случае очень много разговоров вокруг аргентинца а часть из них звучах как легенды, осталось совсем немного времени увидеть его на поле если тренеры выпустят уже сейчас с первых минут, тогда и оценим его возможности. Было бы гораздо приятнее, чтобы эта тема озвучивалась тогда когда он действительно заиграет на высшем уровне а сейчас лучше молча выжидать.
denmig
denmig
вчера в 20:42
То есть был отказ и от более крутого (явно) клуба и от более крутой (явно) суммы - и такой , получается, меценат- маргинал все-таки решил перейти к коням!
Ну, супер покупка - ждем 30 голов и 30 голевых передач!
ПС - кони такие смешные всегда! Просто вот Месси вместе с Рональдо купили сейчас типа с бешеной скидкой! И рады!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:40
Если заиграет, хорошо, а если нет... забудут, что потратили деньги (уже не Гинера).
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:40
торг не уместен однако...
minai
minai
вчера в 20:35
Звучит так, как будто это Бабаев и некто Кедрин запустили эту заразу ковид, чтобы заполучить Гаича.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:35
Как бы не пожалеть что Брюгге не взял первым)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:02
Без 8 и жизнь плоха...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:51
хватит рекламы)))) посмотрим на деле))))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:50
Армейцы Брюгге обошли
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