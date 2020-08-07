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Федотов: «Кашшаи опять ставит этого жирного Вилкова на Суперкубок»

сегодня, 13:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейские назначения на матч за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом». Главным арбитром матча назначен Михаил Вилков.

Матчи за Суперкубок всегда судили лучшие арбитры по итогам прошедшего сезона. Такой вот выставочный матч – играют лучшие команды, значит, и обслуживать игру должен лучший судья. У Кашшаи был шанс реабилитироваться в глазах болельщиков, команд, поднять авторитет у арбитров. Чтобы это сделать, нужно было просто назначить на игру Безбородова.

Назначение Вилкова не добавит авторитета Кашшаи ни у команд, ни у болельщиков, ни у судей. Если бы он назначил Безбородова, то питерский судья судил бы «Зенит» – это был бы сильный ход. Да, если бы выиграл «Зенит», кричали бы, что он помог. А если «Локомотив», то для Кашшаи это была бы бомба! А вдруг он ещё и ошибся бы против «Зенита». Одним назначением он мог поднять авторитет всего футбольного сообщества, все бы сказали: «Красавец, рискнул!» А он опять ставит этого жирного судью…

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 15:10
Правда всегда глаза колет !))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Nimbles (раскрыть)
сегодня в 15:08
А из Вилкова получился нормальный судья ? ))))))))))))))))
post-navigator
post-navigator ответ blitz (раскрыть)
сегодня в 15:07
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 15:06
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 15:04
      Жестко , но объективно и справедливо!!!
      Питерские гоблины
      Питерские гоблины
      сегодня в 15:03
      Кашшаи конечно Авторитет! В судейском корпусе. Главное! Не выдавать его украинцам)))
      311
      311
      сегодня в 14:56
      Судья продажная и любимец Федуна!)
      Давайте думать
      Давайте думать
      сегодня в 14:52
      Где Зенит там и Вилков......ммм, даже я, будучи не конспирологом, начинаю сомневаться!!!
      n272nm
      n272nm
      сегодня в 14:49
      Очевидно, кого бы не поставили судить Суперкубок, все равно нашлись бы недовольные
      blitz
      blitz
      сегодня в 14:42
      Кого газпромовские скажут Кашшаи ставить, того он и назначает на матч.
      denmig
      denmig
      сегодня в 14:34
        112910415
        112910415
        сегодня в 14:33
        есть робкое мнение, что " ставит " судей не совсем Кашшаи ...
        Nimbles
        Nimbles
        сегодня в 14:29
        Федотов окончатеольно стал ботом, судьи нормального из него не получилось.
        Рыжик-Мурыжик
        Рыжик-Мурыжик
        сегодня в 14:24
        Заклейте скотчем рот этому балаболке.
        pomor 445
        pomor 445
        сегодня в 14:22
        В этот раз Вилков ангажирован Локомотивом. Это же очевидно. Причём, при молчаливом согласии Зенита, потому что Вилков стал одиозной фигурой в РПЛ. Вот увидите в игре.
        post-navigator
        post-navigator
        сегодня в 14:13
        Орбидора Пидодова видимо, совсем оттерли от тарасовской кормухи.
        На обеспеченную старость орбидору Пидодову ботвиньи может не хватить :)
        Pashok00786
        Pashok00786 ответ Zenit_84 (раскрыть)
        сегодня в 14:13
        кто его штрафанет он не судит больше...его газпрем убрал за то что правду говорил ...
        Mangur
        Mangur
        сегодня в 14:09
        Зависть. Бабская.
        порт
        порт
        сегодня в 14:08
        Как был Федотов...., таким и остался.
        Трюкач-спартач
        Трюкач-спартач
        сегодня в 14:07
          Армейская душа
          Армейская душа
          сегодня в 14:04
            Zenit_84
            Zenit_84
            сегодня в 13:59
            Это уже оскорбление. Штрафанут
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