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«Зенит» отдал Эмануэля Мамману в аренду «Сочи»

вчера, 17:28

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана проведёт сезон в «Сочи» на правах аренды.

«Сине-бело-голубые и сочинский клуб достигли соглашения о переходе аргентинского защитника на правах аренды до конца сезона. „Зенит“ желает Эмануэлю Маммане удачи в составе новой команды!», — говорится на сайте петербургского клуба.

Большую часть прошедшего сезона Эмануэль пропустил из-за тяжелой травмы.

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Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ ошалевший (раскрыть)
вчера в 21:25
Я понимаю, что тут проблемы с базовой логикой, но я добрый, объясню, Оренбург сейчас не в РПЛ, так что Зениту очки он чисто теоретически отдавать не может, как сильно бы вам не хотелось поговорить про +12 купленных очков, говорить вы можете только про +6, что тоже кстати тупо.
VV V
VV V
вчера в 20:06
Очень стыдно за Зенит, ведь он купит нового футболиста за государственные нескончаемые деньги, а на Мамману уже забил, пусть теперь Зенит-4 (Сочи) разбирается.
ошалевший
ошалевший ответ Иван Тасминский (раскрыть)
вчера в 19:59
сочи,оренбург,считать то умеете,вот и посчитайте,ваш питерский вор говорил,надеюсь всё понятно,ничё не надо пояснять
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:49
Я разумеется тоже желаю ему здоровья, но..... "Зенит делает все возможное для возвращения его в футбол". Это не более , чем красивая фраза. Разумеется он лечится не за свой счет. Но о каком возвращении его на поле может идти речь , когда Зенит при малейшей необходимости покупает нового защитника. ( Ракицкий, Осорио, Ловрен). При их деньгах у них нет необходимости ждать его возвращения на поле. Зачем? Проще купить парня с такими же возможностями. Могу тебя успокоить, или обрадовать. Точно также поступал бы любой клуб РПЛ при аналогичных финансовых возможностях. Но это одна из проблем нашего футбола - неравные финансовые возможности у клубов с госфинансированием. Частные, оади бога- пусть состязаются кто больше Федун, Галицкий , или Ротенберг. А гос - нет.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:46
опять откуда-то 12 очков появляются, у вас, спартачей, математика что ли своя? Я всё спрашиваю, откуда 12, а мне никто не отвечает, 3+3 это сколько? 6 же. Или в число 12 идут 6 очков нашего другого фарм клуба - Спартака, который стабильно дарит нам очки.
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
вчера в 18:14
Отличный был защитник до травмы крестов. Жаль, что после восстановления так и не набрал былую форму.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:07
Пора прекращать такие безобразия.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:03
Федун и миллер действуют по наглому вопреки всяким понятиям, когда же прекратится этот беспредел.
makkie
makkie
вчера в 18:03
Ничего нового, еще 5-6 игроков перейдут в Сочи из Зенита.
Но это не фарм-клуб с +12 очков за сезон, не путайте 😁
Vadik
Vadik
вчера в 18:01
Да никто и не сомневался)))
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:50
Все больше в аренду не сможет отдать никого !
shlomo
shlomo
вчера в 17:44
И почему я не удивлен...
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:40
Да я в курсе!Написал , что в голову пришло! Игрок то в принципе неплохой, но травмы сделали своё дело!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:38, ред.
После двух разрывов "крестов" и отсутствии практики - проблематично....
Думаю Зенит делает всё возможное, чтоб вернуть парня в футбол....
Удачи ему в предстоящем сезоне !!!!
beefs
beefs
вчера в 17:33
пора Сочи менять на Зенит-2
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:31
А продать никак?
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