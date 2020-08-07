«Зенит» отдал Эмануэля Мамману в аренду «Сочи»

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вчера, 17:28

Защитник «Зенита» проведёт сезон в «Сочи» на правах аренды.

«Сине-бело-голубые и сочинский клуб достигли соглашения о переходе аргентинского защитника на правах аренды до конца сезона. „Зенит“ желает Эмануэлю Маммане удачи в составе новой команды!», — говорится на сайте петербургского клуба.

Большую часть прошедшего сезона Эмануэль пропустил из-за тяжелой травмы.