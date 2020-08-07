«Зенит» отдал Эмануэля Мамману в аренду «Сочи»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана проведёт сезон в «Сочи» на правах аренды.
«Сине-бело-голубые и сочинский клуб достигли соглашения о переходе аргентинского защитника на правах аренды до конца сезона. „Зенит“ желает Эмануэлю Маммане удачи в составе новой команды!», — говорится на сайте петербургского клуба.
Большую часть прошедшего сезона Эмануэль пропустил из-за тяжелой травмы.
Но это не фарм-клуб с +12 очков за сезон, не путайте 😁
Но это не фарм-клуб с +12 очков за сезон, не путайте 😁
Думаю Зенит делает всё возможное, чтоб вернуть парня в футбол....
Удачи ему в предстоящем сезоне !!!!
Думаю Зенит делает всё возможное, чтоб вернуть парня в футбол....
Удачи ему в предстоящем сезоне !!!!