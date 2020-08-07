Защитник ФК «Родина» Александр Головня перешел в «Тамбов» на правах аренды.
Соглашение об аренде 21-летнего футболиста рассчитано на один сезон.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВИЧКА: АЛЕКСАНДР ГОЛОВНЯ 📌— ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 7, 2020
Состав «Тамбова» на правах аренды пополнил защитник клуба «Родина» Александр Головня. Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на один сезон.
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Напомним, что недавно нападающий Кирилл Панченко также стал игроком «Тамбова».