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Головня перешел в «Тамбов» на правах аренды

вчера, 15:57

Защитник ФК «Родина» Александр Головня перешел в «Тамбов» на правах аренды.

Соглашение об аренде 21-летнего футболиста рассчитано на один сезон.

Напомним, что недавно нападающий Кирилл Панченко также стал игроком «Тамбова».

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
вчера в 16:13
Его нужно в Монако к Головину, чтобы у французских комментаторов начался головняк с Головней и Головиным.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:07
Тамбов собирает приличную "банду" , не хотят вылета
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:03
Лишь бы в игрока уровня Головина теперь вырос.
drug01
drug01
вчера в 15:58
Желаем удачи
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