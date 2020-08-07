Головня перешел в «Тамбов» на правах аренды

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вчера, 15:57

Защитник ФК «Родина» перешел в «Тамбов» на правах аренды.

Соглашение об аренде 21-летнего футболиста рассчитано на один сезон.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВИЧКА: АЛЕКСАНДР ГОЛОВНЯ 📌



Состав «Тамбова» на правах аренды пополнил защитник клуба «Родина» Александр Головня. Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на один сезон.



Подробности ➡ https://t.co/0Bzlfcow71 pic.twitter.com/s6WgwuaC7X — ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 7, 2020

Напомним, что недавно нападающий Кирилл Панченко также стал игроком «Тамбова».