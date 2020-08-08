Сестра Роналду — о вылете «Ювентуса»: «Невозможно всё делать в одиночку»

Сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, Эльма Авейру, высказалась на тему вылета туринского клуба из ЛЧ по итогам противостояния с «Лионом».
Невозможно всё делать в одиночку... К сожалению, нет никого, похожего на тебя. Горжусь тобой, Криштиану, ты лучший из всех.
Ну забил левейшую пенку и впервые за тысячу лет забил с игры дальним ударом? Офигеть тащер, да если бы там был нормальный нап, а не нулевой эгоист, Юве смотрелся бы гораздо лучше
Ну забил левейшую пенку и впервые за тысячу лет забил с игры дальним ударом? Офигеть тащер, да если бы там был нормальный нап, а не нулевой эгоист, Юве смотрелся бы гораздо лучше
конечно, нужна партнёрша, либо руки надо менять...
конечно, нужна партнёрша, либо руки надо менять...
Сарри-не уровень Ювентуса, было величайшей глупостью пригласить Сарри в Юве в качестве главного тренера.
Всё что мог, Роналду сделал... Но в одиночку очень-очень тяжело....!!!
Сарри-не уровень Ювентуса, было величайшей глупостью пригласить Сарри в Юве в качестве главного тренера.
Всё что мог, Роналду сделал... Но в одиночку очень-очень тяжело....!!!