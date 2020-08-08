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Сестра Роналду — о вылете «Ювентуса»: «Невозможно всё делать в одиночку»

сегодня, 09:32
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, Эльма Авейру, высказалась на тему вылета туринского клуба из ЛЧ по итогам противостояния с «Лионом».

Невозможно всё делать в одиночку... К сожалению, нет никого, похожего на тебя. Горжусь тобой, Криштиану, ты лучший из всех.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G ответ ZjzoRe (раскрыть)
сегодня в 13:42
Где в моём комм. слово тащёр? Но, то, что он старался больше всех в ЮВЕ, это факт!
Alex12357
Alex12357 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 13:03
Согласен!Вспомним когда Португалия стала ЧЕ ,ведь игроки Португальской сборной заиграли и выйграли только благодаря отсутствию роналду,которяй сослался на травму и был заменён,сначала хромоту пропагандировал ,а затем прыгал от радости перед камерами ,во 75!!!
ZjzoRe
ZjzoRe ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 12:04
а что он сделал-то? Шесть раз залез в офсайд, загубил пять атак, попытавшись ударить из невыгодной ситуации, не забил два опаснейших штрафных?

Ну забил левейшую пенку и впервые за тысячу лет забил с игры дальним ударом? Офигеть тащер, да если бы там был нормальный нап, а не нулевой эгоист, Юве смотрелся бы гораздо лучше
kella
kella
сегодня в 11:42
Ну все правильно сказала, а с Месси требуют чтобы ЧМ выиграл!
112910415
112910415
сегодня в 11:23
Опытная сестра заключает : плохая команда !
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:41
Ну и тупая же баба, её братан только мешался Юве!
FeelGood
FeelGood
сегодня в 10:31
    Q-J-G
    Q-J-G ответ ilyafrom (раскрыть)
    сегодня в 10:17
    Потому что, нет тренера!
    Дон Диего
    Дон Диего
    сегодня в 10:06
    Да ладно тебе. В СериАле ювентус в каждом матче в одиночку вытаскивают Мариани, Рокки, Ирратти и так далее. А в ЛЧ их нету)
    ilyafrom
    ilyafrom
    сегодня в 10:01
    В точку сказала. В одиночку. Футбол командная игра. Сыгранности нет. Каждый на поле делает что хочет.
    Alex12357
    Alex12357
    сегодня в 10:00
    Ну как вам истинное лицо роналду??????Эгоистом был ,эгоистом и остался ,оказывается в Ювентусе играет один роналду,больше игроков нет -ГОНИТЕ ЕГО В ТРИ ШЕИ!!!Освобождайте Ювентус от изгоя!!!
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 09:56
    Матч был хорош...Рон тоже был хорош, но когда то (если вспомнить уже 93-ю минуту «Ювентусу» выпал шикарный шанс) такие опасный штрафные но Рон забивал...а сейчас угодил в стенку....теперь по поводу Сарри....то что ему кранты, это понятно....угробил в этом матче Дибалу (зачем было травмированного выпускать)....и вообще (я конечно не знаю как он ставил задачи игрокам), но это уже не тот Юве (в чемпионате просто повезло) который играл в финалах ЛЧ....
    Neymar 10
    Neymar 10
    сегодня в 09:50
    сестра права ! пенальти сам себя не поставит . Неужели Аньелли не понимает что одной пенки мало в нынешних реалиях ?!! Нужно как следует проанализировать данную ситуацию и не рубить с горяча увольняя Сарри попутно избавляясь от игуаинов и пьяничей !
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 09:48
    Оказывается это не Роналду приехал помогать Юве, получая при этом огромную зарплату, а ..... тут даже подобрать ничего не получается. Нарцисс и его семья просто унижают Ювентус., очень некрасиво. Пригласив Роналду в клуб боссы сделали большую ошибку.
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 09:47
    Невозможно всё делать в одиночку...
    конечно, нужна партнёрша, либо руки надо менять...
    Я Памятник Себе
    Я Памятник Себе
    сегодня в 09:43
    Один в поле не воин.
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 09:43, ред.
    Сестра права, хотя и не люблю интервью, которые дают сёстры, братья, отцы, матери, дети и т.д.

    Сарри-не уровень Ювентуса, было величайшей глупостью пригласить Сарри в Юве в качестве главного тренера.

    Всё что мог, Роналду сделал... Но в одиночку очень-очень тяжело....!!!
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 09:38
    Сестра здорово разбирается в футболе.
    Nimbles
    Nimbles
    сегодня в 09:35
    Это очень тяжело с такой прической.
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