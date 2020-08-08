Сестра Роналду — о вылете «Ювентуса»: «Невозможно всё делать в одиночку»

Сестра нападающего «Ювентуса» , Эльма Авейру, высказалась на тему вылета туринского клуба из ЛЧ по итогам противостояния с «Лионом».

Невозможно всё делать в одиночку... К сожалению, нет никого, похожего на тебя. Горжусь тобой, Криштиану, ты лучший из всех.