Стерлинг: «Мне кажется, ключом к успеху стала наша страсть и энергия»

Нападающий «Манчестер Сити» прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов над мадридским «Реалом» (2:1).

Мне кажется, ключом к успеху стала наша страсть и энергия. Лига чемпионов — один из турниров, в котором мы хотим показывать хорошие результаты. Самое главное — выкладываться на полную катушку, и результат придет.

Было ощущение, что победит тот, кто приложит больше физических усилий, и в этом плане мы сегодня были на высоте. Ребята сегодня здорово набегались.

План на игру заключался в том, чтобы начать матч агрессивно, и нам это удалось. Давление, которое мы оказывали на соперника, привело к двум забитым мячам. Мы здорово сыграли. У нас великолепные игроки. Сегодня они показали энергичную и яркую игру, которая позволила победить.