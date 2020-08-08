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Стерлинг: «Мне кажется, ключом к успеху стала наша страсть и энергия»

сегодня, 08:31
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов над мадридским «Реалом» (2:1).

Мне кажется, ключом к успеху стала наша страсть и энергия. Лига чемпионов — один из турниров, в котором мы хотим показывать хорошие результаты. Самое главное — выкладываться на полную катушку, и результат придет.

Было ощущение, что победит тот, кто приложит больше физических усилий, и в этом плане мы сегодня были на высоте. Ребята сегодня здорово набегались.

План на игру заключался в том, чтобы начать матч агрессивно, и нам это удалось. Давление, которое мы оказывали на соперника, привело к двум забитым мячам. Мы здорово сыграли. У нас великолепные игроки. Сегодня они показали энергичную и яркую игру, которая позволила победить.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 08:56
Молодцы, поздравляем!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:36
просто переиграли.
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