Лопеш: «Многие считают, что дальше „Лион“ не пройдёт»

Голкипер «Лиона» прокомментировал победу над «Ювентусом» в двухматчевом противостоянии в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 1:2) и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Мы знали, что у нас есть всё необходимое для выхода в следующий раунд. Мы были сильны и играли друг за друга. Думаю, сегодня мы были награждены за все усилия, которые прикладывали с момента нашего возвращения к тренировкам.

Мы должны смотреть вперёд, и у нас есть это право глубже изучить турнир. Многие считают, что дальше мы не пройдём, но мы твёрдо уверены в том, что можем это сделать.