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Лопеш: «Многие считают, что дальше „Лион“ не пройдёт»

сегодня, 07:34
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Голкипер «Лиона» Антони Лопеш прокомментировал победу над «Ювентусом» в двухматчевом противостоянии в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 1:2) и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Мы знали, что у нас есть всё необходимое для выхода в следующий раунд. Мы были сильны и играли друг за друга. Думаю, сегодня мы были награждены за все усилия, которые прикладывали с момента нашего возвращения к тренировкам.

Мы должны смотреть вперёд, и у нас есть это право глубже изучить турнир. Многие считают, что дальше мы не пройдём, но мы твёрдо уверены в том, что можем это сделать.

В четвертьфинале ЛЧ «Лиону» предстоит сыграть с «Манчестер Сити», который оказался сильнее «Реала».

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 11:23
конечно не пройдете...вы и тут не должны были проходить,если бы не левая пенка, из-за которой Юве три нужно было забивать
Ptaha91
Ptaha91
сегодня в 08:45
Таких команд как Юве больше нет, Сити легко справится
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 08:06
Сити не пройдут. Полуфинал ЛЧ не их уровень
Mangur
Mangur
сегодня в 07:51
Играть будут ,пройдут дальше.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:50
Наверное следующий этап будет последним...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:49
Дальше пройти шансов мало, но они есть.
beefs
beefs
сегодня в 07:39
Да это так и есть, или кто то сомневается...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:37
Да я тоже так считаю.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 07:35
Всякое может быть
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