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Буффон: «Каждый раз кажется, что этот год в ЛЧ – тот самый»

сегодня, 06:24
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после поражения в двухматчевом противостоянии с «Лионом» в 1/8 финала (0:1, 2:1).

Мы готовились к матчу с установкой не давать «Лиону» каких-либо преимуществ, которые могут привести к пропущенным голам. Но через 12 минут этот план провалился.

Я считаю, что нам удалось сохранить спокойствие, начать создавать моменты, не несясь вперёд сломя голову. Когда счёт стал 2:1, мы действительно начали верить в успех, но забить три гола – задача не из лёгких.

Мы определённо забрались не так далеко, как хотели или думали, что заберёмся. Мы очень разочарованы, потому что каждый раз, когда мы участвуем в этом турнире, мы мечтаем достичь того, чего не смогли, и каждый раз кажется, что этот год – тот самый.

Я думаю, что на этот раз наш вылет был обусловлен плохой игрой в первом матче, а не той, что мы видели сегодня.

Продолжит ли «Ювентус» строить на этом фундаменте? Когда вы выигрываете Скудетто в девятый раз подряд, это нечто очень необычное, что следует выделить отдельно. Даже если вы сильнее на бумаге, иметь возможность продолжать побеждать с определённой долей комфорта – это не обычное явление.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:30
Каждый год собираются побороться, и каждый раз проваливаются
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:17
Пора уже вратарю уходить на пенсию
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 07:08, ред.
жаль Буфона ? я думаю очень
а как думаешь ты?
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 06:36
Похоже Буффон ни когда не выиграет ЛЧ
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:33
Лион был более собранным
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