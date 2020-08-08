Буффон: «Каждый раз кажется, что этот год в ЛЧ – тот самый»

Голкипер «Ювентуса» прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после поражения в двухматчевом противостоянии с «Лионом» в 1/8 финала (0:1, 2:1).

Мы готовились к матчу с установкой не давать «Лиону» каких-либо преимуществ, которые могут привести к пропущенным голам. Но через 12 минут этот план провалился.

Я считаю, что нам удалось сохранить спокойствие, начать создавать моменты, не несясь вперёд сломя голову. Когда счёт стал 2:1, мы действительно начали верить в успех, но забить три гола – задача не из лёгких.

Мы определённо забрались не так далеко, как хотели или думали, что заберёмся. Мы очень разочарованы, потому что каждый раз, когда мы участвуем в этом турнире, мы мечтаем достичь того, чего не смогли, и каждый раз кажется, что этот год – тот самый.

Я думаю, что на этот раз наш вылет был обусловлен плохой игрой в первом матче, а не той, что мы видели сегодня.

Продолжит ли «Ювентус» строить на этом фундаменте? Когда вы выигрываете Скудетто в девятый раз подряд, это нечто очень необычное, что следует выделить отдельно. Даже если вы сильнее на бумаге, иметь возможность продолжать побеждать с определённой долей комфорта – это не обычное явление.