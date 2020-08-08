Пьянич: «„Ювентус“ может и должен стремиться к гораздо лучшему»

Полузащитник «Ювентуса» , который со следующего сезона будет выступать за «Барселону», прокомментировал вылет туринской команды из Лиги чемпионов после поражения в двухматчевом противостоянии с «Лионом» в 1/8 финала (0:1, 2:1).

Это очень разочаровывающий исход для нас, поскольку мы очень хотели выйти в следующий раунд и продолжить выступление в турнире.

Начало было плохим с этим пенальти в наши ворота, но мы остались в игре и продолжали давить. Это очень разочаровывающе и, конечно же, этот результат трудно принять.

Нельзя умалять завоевание девятого Скудетто подряд, но этот клуб может и должен стремиться к гораздо лучшему. Не сомневаюсь, что в следующем сезоне этот состав вернётся ещё сильнее, поскольку я очень хорошо знаю психологию и силу команды.

Впечатления от работы с Маурицио Сарри? Последние месяцы прошли не так, как мы хотели, по причинам, которые я до сих пор не могу понять. Я хотел играть чаще, это точно. Во время его работы в «Наполи» все были полностью вовлечены в проект. Мы играли в другой футбол, я не единственный, кто скажет вам об этом, это очевидно. Чтобы развить это, необходимо время.