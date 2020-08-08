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Ганчаренко: «Влашича сложно заменить, но Кучаеву и Дзагоеву это удалось»

сегодня, 18:23
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги после победы над «Химками» (2:0) в матче 1-го тура РПЛ сезона-2020/21.

Мы хорошо контролировали игру, только в конце упустили нити. Возможно, показалось, что во втором тайме чуть не хватило в атаке, но поработали хорошо и там, и в обороне.

Состояние Алана [Дзагоева] оценим завтра. Надеемся, ничего страшного, но зная его, можно ожидать все.

Влашич создает моменты и приносит голы. Его было сложно заменить, но Кучаеву и Дзагоеву сегодня это удалось.

Мы оценим состояние Магнуссона и Влашича после выходного. Возможно, они смогут выйти против «Тамбова».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:56
Кучаев провел отличный матч, главное чтоб продолжал прогрессировать
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:58
Влашича трудно заменить...ждем возвращения Николы в строй.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:47
Влашича может заменить только сам Влашич.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:41
Кучаев если так будет играть , то может постоянно его заменять! Сыграли без легов и ничего!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:32
Ну, вдвоем то одного заменят...
cska1948
cska1948
сегодня в 18:28
Ганчаренко: «Влашича сложно заменить, но Кучаеву и Дзагоеву это удалось»
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В игре с Химками - ДА! А вот с более серьёзными соперниками Влашич нужен как воздух.
beefs
beefs
сегодня в 18:24
ЦСКА с почином, Дзагоеву скорейшего...
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