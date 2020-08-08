Ганчаренко: «Влашича сложно заменить, но Кучаеву и Дзагоеву это удалось»

Главный тренер ЦСКА подвел итоги после победы над «Химками» (2:0) в матче 1-го тура РПЛ сезона-2020/21.

Мы хорошо контролировали игру, только в конце упустили нити. Возможно, показалось, что во втором тайме чуть не хватило в атаке, но поработали хорошо и там, и в обороне.

Состояние Алана [Дзагоева] оценим завтра. Надеемся, ничего страшного, но зная его, можно ожидать все.

Влашич создает моменты и приносит голы. Его было сложно заменить, но Кучаеву и Дзагоеву сегодня это удалось.

Мы оценим состояние Магнуссона и Влашича после выходного. Возможно, они смогут выйти против «Тамбова».