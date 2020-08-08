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«Никаких упрёков в адрес Рафы». Кроос — об ошибках Варана в матче с «Сити»

сегодня, 20:58
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

Мадридцы проиграли оба матча со счетом 1:2 и вылетели из турнира. Защитник «Реала» Рафаэль Варан в ответной игре допустил две результативные ошибки.

Рафа выдал отличный сезон. Нет никаких упреков в его сторону, но после такого, само собой, было сложно переломить игру.

Первый тайм мы провели плохо и помогли сопернику с голами. Честно говоря, «Манчестер Сити» заслуженно прошел дальше за 180 минут.

Не думаю, что буду следить дальше за Лигой чемпионов. Если я в отпуске, то я в отпуске, без футбола.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 22:17, ред.
тот случай,когда именно Варан все голы привёз,как первый,так и второй. Надо уметь вовремя избавляться от мяча в штрафной и никоим образом не откидывать головой в сторону ворот,когда воротарь в километре.Что мешало ему выбить в аут во втором случае? Это ещё Куртуа на своих шпалах летел и руками увеличивал площадь,но не повезло. Бельгиец на удивление сыграл на топ уровне,так бы ещё,как минимум один вытащили.
По факту,там и без Варана,ещё Бензин выделялся и всё... Азар ниочём, Кросс,Модрич - просто футболки на поле. А ещё Карвахаль отделался лёгким испугом,так бы и Третий влетел.
Разброд и шатание в стане царьков.Сити без особого напряга,сделал результат.
Варан слил матч,хотя и сам Реал был пассивен.
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 21:57
Очень хотел в отпуск,а если серьезно у всех бывают такие дни, да и отсутствие Рамоса тоже влиял!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:44
Рафа конечно сильно подставил команду.
starche
starche
сегодня в 21:25
Какие могут быть упреки!? Большое ему спасибо.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:16
Набрасываться за ошибки в обороне на одного Варана - в корне неправильно. В первом голе Варана голкипер просто подставил, хотя мог без проблем выбить мяч в поле . Да и во втором голе оставили человека без подстраховки. Понятно , все бежали вперед , чтоб попытаться отыграться, но в этом и заключается ошибка команды, провалившейся в обороне. Хоть и взял Варан ответственность за поражение на себя, в целом виновата команда.
МС победил заслуженно , он был на порядок лучше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:11
Нечего искать крайних...
beefs
beefs
сегодня в 21:05
ну и правильно...
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 21:04
темную ему устроили уже наверное
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