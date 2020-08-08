«Никаких упрёков в адрес Рафы». Кроос — об ошибках Варана в матче с «Сити»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).
Мадридцы проиграли оба матча со счетом 1:2 и вылетели из турнира. Защитник «Реала» Рафаэль Варан в ответной игре допустил две результативные ошибки.
Рафа выдал отличный сезон. Нет никаких упреков в его сторону, но после такого, само собой, было сложно переломить игру.
Первый тайм мы провели плохо и помогли сопернику с голами. Честно говоря, «Манчестер Сити» заслуженно прошел дальше за 180 минут.
Не думаю, что буду следить дальше за Лигой чемпионов. Если я в отпуске, то я в отпуске, без футбола.
По факту,там и без Варана,ещё Бензин выделялся и всё... Азар ниочём, Кросс,Модрич - просто футболки на поле. А ещё Карвахаль отделался лёгким испугом,так бы и Третий влетел.
Разброд и шатание в стане царьков.Сити без особого напряга,сделал результат.
Варан слил матч,хотя и сам Реал был пассивен.
По факту,там и без Варана,ещё Бензин выделялся и всё... Азар ниочём, Кросс,Модрич - просто футболки на поле. А ещё Карвахаль отделался лёгким испугом,так бы и Третий влетел.
Разброд и шатание в стане царьков.Сити без особого напряга,сделал результат.
Варан слил матч,хотя и сам Реал был пассивен.
МС победил заслуженно , он был на порядок лучше.
МС победил заслуженно , он был на порядок лучше.