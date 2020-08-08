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Госенс: «У нас двойное преимущество в этом матче над ПСЖ»

сегодня, 14:28
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен12.08.2020 в 22:00 Не начался

Полузащитник «Аталанты» Робин Госенс прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

У нас двойное преимущество в этом матче над ПСЖ.

Во-первых, это спортивная подготовка, потому что в Италии сезон возобновился и подошел к концу, тогда как во Франции этого не было. Если не считать матчей Кубка, они не играли четыре или пять месяцев.

Во-вторых, это наше движение. В ПСЖ много крутых футболистов, которые могут решить исход игры одним индивидуальным действием, но они все не являются такой сплоченной командой, как мы.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:40
Удачи сегодня Аталанте !
Wolf77785
Wolf77785 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 16:41
у них было тройное преимущество! долфину пенку нарисовали
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 16:15
Ювентусу первый пункт не особо помог.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:13
Ювентусу первое преемущество не особо помогло над Лионом.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:51
Всё это слова на деле видно будет.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 14:44
удачи вам, Аталанта из Бергамо.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 14:34
    drug01
    drug01
    сегодня в 14:29
    Желаем удачи вперёд
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