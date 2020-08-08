Госенс: «У нас двойное преимущество в этом матче над ПСЖ»

Полузащитник «Аталанты» Робин Госенс прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.
У нас двойное преимущество в этом матче над ПСЖ.
Во-первых, это спортивная подготовка, потому что в Италии сезон возобновился и подошел к концу, тогда как во Франции этого не было. Если не считать матчей Кубка, они не играли четыре или пять месяцев.
Во-вторых, это наше движение. В ПСЖ много крутых футболистов, которые могут решить исход игры одним индивидуальным действием, но они все не являются такой сплоченной командой, как мы.