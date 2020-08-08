Госенс: «У нас двойное преимущество в этом матче над ПСЖ»

Полузащитник «Аталанты» прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ .

У нас двойное преимущество в этом матче над ПСЖ .

Во-первых, это спортивная подготовка, потому что в Италии сезон возобновился и подошел к концу, тогда как во Франции этого не было. Если не считать матчей Кубка, они не играли четыре или пять месяцев.