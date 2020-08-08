Рамос — о вылете из Лиги чемпионов: «Мы хотели большего»

Защитник и капитан мадридского «Реала» на своей странице в твиттере поделился мнением о вылете команды из Лиги чемпионов после двух поражений от «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Заканчивается нетипичный и странный сезон, очень тяжелый для всех. Горьковатый привкус, год был очень тяжёлым для всех. Мы «Реал Мадрид» и обязаны побеждать. Радуют победы в Примере и Суперкубке Испании. Особенно при таких исключительных обстоятельствах. Но мы уходим грустными из-за вылета из Лиги чемпионов.

Мы хотели большего. Сейчас нужно отдохнуть, чтобы вернуться и побороться за титулы в следующем сезоне. Спасибо за поддержку даже на расстоянии.