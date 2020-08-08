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Рамос — о вылете из Лиги чемпионов: «Мы хотели большего»

сегодня, 19:27
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос на своей странице в твиттере поделился мнением о вылете команды из Лиги чемпионов после двух поражений от «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Заканчивается нетипичный и странный сезон, очень тяжелый для всех. Горьковатый привкус, год был очень тяжёлым для всех. Мы «Реал Мадрид» и обязаны побеждать. Радуют победы в Примере и Суперкубке Испании. Особенно при таких исключительных обстоятельствах. Но мы уходим грустными из-за вылета из Лиги чемпионов.

Мы хотели большего. Сейчас нужно отдохнуть, чтобы вернуться и побороться за титулы в следующем сезоне. Спасибо за поддержку даже на расстоянии.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 21:46
Хотели большего,но МС посчитал,что 4 мяча вам вполне достаточно.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:45
Соперник похоже этого хотел больше
Навзир
Навзир
сегодня в 21:23
Ну дык, а что делать, все пенальти на Ла лигу использовали. 🤷‍♂
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 20:38
Хреново...но бывает..............
Vredinka_online
Vredinka_online ответ Роман Романов (раскрыть)
сегодня в 20:32
На мой взгляд - это цена ошибки Рамоса. Он должен был понимать, что без него не справятся.
Роман Романов
Роман Романов
сегодня в 19:43
Спасибо Варану. Как сыграл.
Сантус
Сантус
сегодня в 19:41
Мог бы и свою голову слегка посыпать пеплом....без дядьки в защите,все как дети....
бензиновый учитель физкультуры
бензиновый учитель физкультуры
сегодня в 19:35
хотелка у перца вашего не вырасла сразу и чемпионат и лигу купить
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:32
Не падать духом жизнь и футбол продолжается.
drug01
drug01
сегодня в 19:29
Теперь надо искать замену
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