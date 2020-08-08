Лэмпард: «Мы должны верить, что можем сотворить нечто особенное»

Главный тренер «Челси» верит, что лондонский клуб может отыграться, пропустив три мяча в первой встрече.

Напомним, что «синие» уступили «Баварии» на «Стэмфорд Бридж» со счётом 0:3. Сегодня «Челси» предстоит сыграть против чемпионов Германии в Мюнхене, сразившись за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Я думаю, да [мы можем отыграться], иначе нас бы тут не было. Нам нужно верить, в большей степени должны верить игроки, чтобы сражаться.

Без сомнения, это очень сложная задача. Будет чрезвычайно трудно, но история знает матчи, когда всё менялось, если брать знаменитые, легендарные противостояния, и мы должны верить, что у нас есть возможность сотворить нечто особенное.

Мы должны подойти к матчу с таким настроем, выложиться полностью и играть уверенно, этого я жду от своих ребят. Я не хочу, чтобы они настраивались, что это слишком сложно, и испытывали негатив. Они должны испытывать позитив.