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Рюдигер: «Нам нечего терять. Мы должны сыграть так, чтобы не было стыдно»

сегодня, 11:51
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси22:00 Не начался

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер уверен, что лондонский клуб сможет достойно выступить в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Мы в том положении, когда нам нечего терять. На нас не давит ответственность, и это может сыграть нам в плюс. Надо просто выйти на поле и постоять за свою честь.

Думаю, это нормально, что люди нас критикуют за обилие мячей, пропущенных в первом матче [«Челси» уступил на «Стэмфорд Бридж» со счётом 0:3]. Такие вещи надо анализировать, работать над ними и становиться сильнее.

«Бавария» — сильная команда, мы все это знаем. Встреча будет тяжелой, но надо выйти на газон, постоять за себя и сыграть так, чтобы не было стыдно.

Ранее главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард выразил уверенность, что у его клуба есть шансы отыграться после разгромного домашнего поражения.

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Все комментарии
Hoyar
Hoyar
сегодня в 12:58
К сожалению с Баварией у Челси нет никаких шансов.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:27
Ну терять есть что, можно проиграть, например 10-0 и это будет позор тот еще.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:51
Это красиво сказал...
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