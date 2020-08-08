Рюдигер: «Нам нечего терять. Мы должны сыграть так, чтобы не было стыдно»

Защитник «Челси» уверен, что лондонский клуб сможет достойно выступить в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Мы в том положении, когда нам нечего терять. На нас не давит ответственность, и это может сыграть нам в плюс. Надо просто выйти на поле и постоять за свою честь.

Думаю, это нормально, что люди нас критикуют за обилие мячей, пропущенных в первом матче [«Челси» уступил на «Стэмфорд Бридж» со счётом 0:3]. Такие вещи надо анализировать, работать над ними и становиться сильнее.

«Бавария» — сильная команда, мы все это знаем. Встреча будет тяжелой, но надо выйти на газон, постоять за себя и сыграть так, чтобы не было стыдно.