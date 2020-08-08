Гаттузо — о матче с «Барселоной»: «Мы должны подняться на Эверест»

Главный тренер «Наполи» ожидает тяжелое соперничество в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Мы знаем уровень «Барсы», так что нам нужно провести очень сильный матч как в плане техники, так и в плане тактики. И даже этого может быть недостаточно для успеха.

У меня есть четкое видение футбола, в который я хочу играть. Я добился успеха как футболист, игравший совсем в другой манере, чем та, которую предпочитаю сейчас.

«Барса» ничего не выиграла в этом сезоне, так что она будет очень мотивированной. Это команда, которая привыкла побеждать. Мы должны подняться на Эверест.

Такие матчи важны для молодых игроков нашей команды. Мы не должны бояться. Мы должны выйти и дать сопернику бой.

Когда проводишь такие матчи, надо подумать о своем детстве. Мои игроки должны помнить, с чего все начиналось для них.