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Гаттузо — о матче с «Барселоной»: «Мы должны подняться на Эверест»

сегодня, 11:41
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи22:00 Не начался

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо ожидает тяжелое соперничество в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Мы знаем уровень «Барсы», так что нам нужно провести очень сильный матч как в плане техники, так и в плане тактики. И даже этого может быть недостаточно для успеха.

У меня есть четкое видение футбола, в который я хочу играть. Я добился успеха как футболист, игравший совсем в другой манере, чем та, которую предпочитаю сейчас.

«Барса» ничего не выиграла в этом сезоне, так что она будет очень мотивированной. Это команда, которая привыкла побеждать. Мы должны подняться на Эверест.

Такие матчи важны для молодых игроков нашей команды. Мы не должны бояться. Мы должны выйти и дать сопернику бой.

Когда проводишь такие матчи, надо подумать о своем детстве. Мои игроки должны помнить, с чего все начиналось для них.

Напомним, что участие форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье в матче против «Барселоны» находится под вопросом.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 12:27
Наполи поднимется на Эверест , ну если только судьи позволят
shlomo
shlomo
сегодня в 11:55
Ну он должен что то сказать....если у Дженнаро и есть видение "своего футбола и игры", то его подопечные мягко сказать не совсем видят (взять к примеру матч с Пармой)....Что касается Барсы, то тут все понятно ("закулисные интриги" сделали свое грядное дело) но...во первых в пользу Барсы счет первого матча и во вторых можно сгладить проигрыш чемпа за счет ЛЧ....мотивации за глаза и за уши....и как мне кажется Барса соберется и если не разгромно, то все равно выиграет этот матч..и Месси сыграет ключевую роль.
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 11:45
Настало время чётких итальянских команд. Интер показал, как испанцев проходить, Наполи фас!
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