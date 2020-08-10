Президент «Урала»: «Казарцев — судейское дно»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил работу арбитров в недавнем матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

Я с детства не люблю «Спартак», но так судить – это безобразие! Команда вчера играла, команда вчера бежала. Какая может быть оценка, когда Казарцеву может подсказать резервный арбитр, а еще наш товарищ Еськов смотрит VAR ?! И они не видят такие вопиющие моменты. Считаю, что оба пенальти несправедливые. Многие еще до этого говорили, что Казарцев не умеет судить. Он — судейское дно, а еще мы приглашаем специалистов из Венгрии (Виктор Кашаи), которые должны их чему-то научить. Жалко «Спартак»! Они не заслужили такого судейства.