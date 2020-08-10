ГлавнаяНовости

Президент «Урала»: «Казарцев — судейское дно»

сегодня, 17:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил работу арбитров в недавнем матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

Я с детства не люблю «Спартак», но так судить – это безобразие! Команда вчера играла, команда вчера бежала. Какая может быть оценка, когда Казарцеву может подсказать резервный арбитр, а еще наш товарищ Еськов смотрит VAR?! И они не видят такие вопиющие моменты. Считаю, что оба пенальти несправедливые. Многие еще до этого говорили, что Казарцев не умеет судить. Он — судейское дно, а еще мы приглашаем специалистов из Венгрии (Виктор Кашаи), которые должны их чему-то научить. Жалко «Спартак»! Они не заслужили такого судейства.

Все новости
А. Заболотный: «Я устал от негативного резонанса и новостей обо мне»
Сегодня, 18:16 Комментарии11
Газизов: «Есть ли заговор против „Спартака“? В жизни возможно всё»
Сегодня, 17:09 Комментарии37
Новиков: «Есть проблемы с физическим состоянием у нескольких игроков»
Сегодня, 17:03 Комментарии3
Гендиректор «Сочи»: «Судейство всё равно становится лучше»
Сегодня, 16:33 Комментарии27
Кафельников: «Пускай Федун расхлёбывает. Вчера у него одно, сегодня другое»
Сегодня, 16:07 Комментарии27
Хавбек «Динамо» Слепов: «Нам по силам обыграть „Урал“»
Сегодня, 15:55 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:57
Не впрягайтесь за нас, накликаете на себя вылет
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 18:55
В стране 150 миллионов человек, а научить просто судить команды по правилам ни как никого не можем.Или не хотим ?
Legend 6
Legend 6 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 18:52
У вас и правила другие по ходу😂свои
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 18:44
Казарцев бросился на грудь
Тедеско всё ж успел воткнуть
И там два раза повернуть своё оружье
Тот завыл...но приговор не отменил.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:31
Это не дно, это га..но.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:21
Чё кипишится не привыкли когда Спартак засуживают
альсато
альсато ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 18:19
а какая разница?
альсато
альсато
сегодня в 18:17
ну это личное мнение Гриши Иванова и не более...у меня (например) другое.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:14
У Гришки телевизор не тот футбол показывал, когда и где бежал видел только Гриша.
ABir
ABir
сегодня в 18:12
Чему венгры могут научить в футболе? Понимаю, из Англии бы пригласили или из Германии.
ABir
ABir
сегодня в 18:10
Иванов заслуживает уважение. Без всяких обезьянних ужимок назвал вещи своими именами: черное - черным, а белое - белым.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:08
А чем Мешков лучше, когда по собственному признанию "поплыл". А чем Москалев лучше, когда в начале прошлого сезона подарил три очка Спартаку в игре с Сочи. или Левников, когда убил Ростов в игре с тем же Спатаком, или Вилков , который как минимум 6 очков подарил Зениту. Просто у нас все судьи такие. У них нет ни профессионализма, ни устойчивости психологической.
112910415
112910415
сегодня в 18:01
Иванов рубит напрямую !
стиль такой
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:01
Очки не кто не вернет
Землянин
Землянин
сегодня в 18:01
По делу, всё верно
shlomo
shlomo
сегодня в 17:59
Хорошо сказал ....поддерживаю...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:57
Про Кашшаи вообще в цвет!!!
denmig
denmig
сегодня в 17:57
Прекрасный тост!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:55
да не может быть))))))))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100