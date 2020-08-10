Газизов: «Есть ли заговор против „Спартака“? В жизни возможно всё»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче против «Сочи».
Спал я не очень хорошо, часов пять где-то пытался заснуть, не получилось. Сны были не очень хорошие, снились разные моменты, много противоречий.
Слова Федуна о снятии с чемпионата? Я не обсуждаю слова владельца. Мы всю ночь были на связи, разговаривали. Больно, когда такое происходит. Каждый из нас борется любыми способами, в соответствии со статусом и возможностями. Мы не позволим, чтобы так обращались со «Спартаком».
Это борьба? Плохо, что на первую роль выходят люди, которые должны обслуживать футбол. Даже ребенок увидит тут несправедливость.
Сейчас пошли разные истории в обществе, там требуют объяснений. Мы тоже делали запросы. Давайте дождемся реакции РФС, они с нами и все видят. Слова Кашшаи? Когда человек, обслуживающий матч, выходит на первые роли... Его не должно быть видно, это позор. Надеюсь, мы быстро решим все вопросы, к следующим матчам этого не будет. Есть ли заговор против «Спартака»? В жизни возможно все, не буду отрицать или говорить «да». Позиция «Спартака» — мы хотим играть в футбол, чтобы все происходило на поле. Но, видимо, есть у кого-то желание пустить нас в другое русло, у них ничего не получится.
Дюков и РФС даже не чешутся, судьи как ошибались, так и ошибаются - наступаем на одни и те же грабли!
Уверен, что и дальше будет беспредел.
Дюков и РФС даже не чешутся, судьи как ошибались, так и ошибаются - наступаем на одни и те же грабли!
Уверен, что и дальше будет беспредел.
На каждую хитрую гайку найдётся болт с резьбой. - подумали в газпроме и придумали закон против фарм-клубов.
На каждую хитрую гайку найдётся болт с резьбой. - подумали в газпроме и придумали закон против фарм-клубов.
уверен что не получится?
уверен что не получится?