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Газизов: «Есть ли заговор против „Спартака“? В жизни возможно всё»

сегодня, 17:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче против «Сочи».

Спал я не очень хорошо, часов пять где-то пытался заснуть, не получилось. Сны были не очень хорошие, снились разные моменты, много противоречий.

Слова Федуна о снятии с чемпионата? Я не обсуждаю слова владельца. Мы всю ночь были на связи, разговаривали. Больно, когда такое происходит. Каждый из нас борется любыми способами, в соответствии со статусом и возможностями. Мы не позволим, чтобы так обращались со «Спартаком».

Это борьба? Плохо, что на первую роль выходят люди, которые должны обслуживать футбол. Даже ребенок увидит тут несправедливость.

Сейчас пошли разные истории в обществе, там требуют объяснений. Мы тоже делали запросы. Давайте дождемся реакции РФС, они с нами и все видят. Слова Кашшаи? Когда человек, обслуживающий матч, выходит на первые роли... Его не должно быть видно, это позор. Надеюсь, мы быстро решим все вопросы, к следующим матчам этого не будет. Есть ли заговор против «Спартака»? В жизни возможно все, не буду отрицать или говорить «да». Позиция «Спартака» — мы хотим играть в футбол, чтобы все происходило на поле. Но, видимо, есть у кого-то желание пустить нас в другое русло, у них ничего не получится.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 17:21
Интересно, с кем тут договариваться?
Дюков и РФС даже не чешутся, судьи как ошибались, так и ошибаются - наступаем на одни и те же грабли!
Уверен, что и дальше будет беспредел.
LOpp
LOpp
сегодня в 17:18
с волками жить, по волчьи выть. - подумал Федун и решил завести фарм-клуб в лице Химки.

На каждую хитрую гайку найдётся болт с резьбой. - подумали в газпроме и придумали закон против фарм-клубов.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:17
вот и ты подхватил эту заразу))она тебя погубит как и всех до тебя))))))))))))
LOpp
LOpp
сегодня в 17:15
Но, видимо, есть у кого-то желание пустить нас в другое русло, у них ничего не получится.


уверен что не получится?
Тiпа Тралi-Валi
Тiпа Тралi-Валi
сегодня в 17:14
Стоило только перейти в Спартак и сразу заныл.
альсато
альсато
сегодня в 17:13
Шамиль, со Спартаком-у тебя сон вапче пропадет))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:11
Быстро его переобучили...
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