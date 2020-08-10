Газизов: «Есть ли заговор против „Спартака“? В жизни возможно всё»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче против «Сочи».

Спал я не очень хорошо, часов пять где-то пытался заснуть, не получилось. Сны были не очень хорошие, снились разные моменты, много противоречий.

Слова Федуна о снятии с чемпионата? Я не обсуждаю слова владельца. Мы всю ночь были на связи, разговаривали. Больно, когда такое происходит. Каждый из нас борется любыми способами, в соответствии со статусом и возможностями. Мы не позволим, чтобы так обращались со «Спартаком».

Это борьба? Плохо, что на первую роль выходят люди, которые должны обслуживать футбол. Даже ребенок увидит тут несправедливость.