Гендиректор «Сочи»: «Судейство всё равно становится лучше»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался на тему скандального судейства в матче 1-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Не хочется сейчас разбирать судейство. По сути это не наше дело. У каждого есть свое мнение. Если отмотать пленку на год назад, то мы тоже могли возбуждаться по поводу первой игры со «Спартаком».

Судейство все равно становится лучше. Для чего сейчас раздувать эту тему?! Я считаю, что это неправильно. Всегда будут недовольные, и всегда можно найти, к чему можно придраться. Но ведь футбол вчера был хороший, зрелищный. Я считаю, что это самое главное.