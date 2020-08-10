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Гендиректор «Сочи»: «Судейство всё равно становится лучше»

сегодня, 16:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался на тему скандального судейства в матче 1-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Не хочется сейчас разбирать судейство. По сути это не наше дело. У каждого есть свое мнение. Если отмотать пленку на год назад, то мы тоже могли возбуждаться по поводу первой игры со «Спартаком».

Судейство все равно становится лучше. Для чего сейчас раздувать эту тему?! Я считаю, что это неправильно. Всегда будут недовольные, и всегда можно найти, к чему можно придраться. Но ведь футбол вчера был хороший, зрелищный. Я считаю, что это самое главное.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 17:15
Для Сочи действительно все улучшается и улучшается. Кто бы сомневался, что Рубашке все понравилось
альсато
альсато
сегодня в 17:11
Это вы ребята еще судейство в ФНЛ-не видели))))
drug01
drug01
сегодня в 17:08
Наши судьи лучшие!!!
Gelious
Gelious
сегодня в 17:04
Да. Лучше для Газпрома
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:03
Ахахах! Газпром рулит!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:02
В кой веки спартачей засуживают конечно лучше.
Aris
Aris
сегодня в 16:56
Для людей без совести и чести???
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:55
Рубаха пошЮтил)))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 16:53
Такими пространными высказываниями Рубашко справедливо заработает свою порцию помоев на голову.
Армейская душа
Армейская душа ответ Rheinfall (раскрыть)
сегодня в 16:47
Тупая возня - ты отлично охарактеризовал игру спартачей во втором тайме
Rheinfall
Rheinfall ответ Армейская душа (раскрыть)
сегодня в 16:45
всё я смотрел . ничего по настоящему опасного от Сочей не было , тупая возня.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:45
вот чего точно не вижу так это судейства )))))))))
Армейская душа
Армейская душа ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 16:44, ред.
А что смотреть? Можно просто вспомнить матч годичной давности - все спартачи были ооочень довольны судейством
Армейская душа
Армейская душа ответ Rheinfall (раскрыть)
сегодня в 16:42
Ты точно матч смотрел, а особенно второй тайм?
LOpp
LOpp
сегодня в 16:41
посмотрел бы я как кукарел этот Рубашка про судейство, если бы вчера Сочи поставили 2 левых пенальти.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 16:41
ну да , конечно!
он не был вчера зрелищным особенно со стороны Сочи , ни одного опасного момента за 90+ минут , лишь пара левейших пенок...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:38
Мне тоже так кажется.
Clavан
Clavан
сегодня в 16:34
Это только спартак не ценит.
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