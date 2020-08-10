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Кафельников: «Пускай Федун расхлёбывает. Вчера у него одно, сегодня другое»

сегодня, 16:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Самый титулованный теннисист в истории России, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на слова Леонида Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата после скандального судейства в матче с «Сочи» (2:2).

Какие могут быть эмоций после вчерашнего матча «Спартака»? Нет никаких эмоций. Пускай владелец «Спартака» расхлебывает это все. Это его команда, он банкует, пускай сам и принимает решение. А то вчера у него одно, а сегодня, как я понимаю другое. Завтра еще будет третье.

Я, естественно поддерживаю решение Федуна сняться с чемпионата России, он же же владелец клуба, пускай он принимает решение, но, если он так поступит, то я, конечно поддержу его.

Я не знаю, что будет дальше, но, если человек сделал такого рода комментарий пускай отвечает за это сам. Такие слова, это же не просто там, какие-то вещи сказал, он сказал это уважаемому изданию «Спорт-Экспресс», его все процитировали. Если этого не произойдет, то это издание все будут считать, какой-то желтой бульварной прессой.

Он сказал на эмоциях? Ну и что? Мы все же понимаем, что любого рода дела, они, естественно на эмоциях делаются. Вот пускай и делает.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 17:21
Конечно сниматься с турнира Спартаку нельзя не при каких обстоятельствах, но что -то громкое на судейский беспредел сказать следовало
prinzЫп
prinzЫп
сегодня в 17:09
Ах, Женя, Женичка, ЖенЮчка.... Теннисист ты был очень хорошим, а о своём любимом клубе говоришь такое. Сначала подумай, а много ли сделал, из того, что говорил когда играл в теннис, особенно перед важным матчем?!??? Уверен что НЕТ. Иначе, ты бы не добивался таких высот. На эмоциях, можно ляпнуть много чего, но.....успокоившись, меняем своё слово, мнение и делаем все по другому.
Не знаю, к счастью, или к сожалению, но.....такие уж мы - Homo sapiens...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 17:02
К несчастью Ефремов тоже болельщик Спартака. И что из этого? Спартак же в этом не виноаат
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
сегодня в 17:01
Даже Кафельная плитка не во что не считает этого мазутного барона.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:55
Ну в принципе все правильно сказал и по делу...
альсато
альсато
сегодня в 16:52
Евгений Кафельников, серьезные дела-на эмоциях не делаются (тебе бы не знать)
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 16:40, ред.
Федуна даже болельщики спартака за его балабольство стебут
Rheinfall
Rheinfall ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 16:37
Евге́ний Алекса́ндрович Ка́фельников (18 февраля 1974, Сочи, Краснодарский край, РСФСР, СССР) — российский теннисист, самый титулованный теннисист в истории России. Заслуженный мастер спорта России.

Первым из российских теннисистов выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде (Ролан Гаррос, 1996) и стал первой ракеткой мира (3 мая—13 июня 1999). Был победителем Australian Open в 1999 году. В парном разряде побеждал на Roland Garros в 1996, 1997, 2002 годах и US Open в 1997 году.

Олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде.

Обладатель Кубка Дэвиса 2002 года в составе сборной России.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 16:36
Молодец Женя. А мне казалось наоборот. Спасибо за напоминание .
Время неумолимо , многое подзабыл.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 16:31
У Кафеля титулов больше чем у Сафина 26 против 15. У обоих имеется по две победы в БШ, но у Кафеля ещё и победа в олимпиаде. Да и парном разряде у Кафеля перевес 27 титулов из них 4 победы в БШ против всего двух побед в серии АТР.
cska vperiod
cska vperiod ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 16:20
Раз он болельщик спартака значит самый титулованный.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
сегодня в 16:20
    Землянин
    Землянин
    сегодня в 16:20
    Каыельников то сам хуже базарной Бабы, хорошо хоть в прямом эфире на федеральных каналах, за своим языком следит, хуже любого сапожник 🎃
    cska vperiod
    cska vperiod ответ Давайте думать (раскрыть)
    сегодня в 16:19
    Вирус не имеет право коснуться зенита, миллер запретил.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 16:19
    А разве Кафельников самый титулованный??? Вроде как Марат то его переплюнул?!?
    Ну , а в целом Евгений прав.
    Давайте думать
    Давайте думать
    сегодня в 16:18
    Пусть Спартак снимается или Федун обьясняет свои вчерашние слова.... уже бесят эти новости.
    Почему в сми замалчивается контактирование всех зенитовцев с ковидником?
    ГДЕ ИЗОЛЯЦИЯ 14 ДНЕЙ
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 16:18
    все всё понимают))))))))))))))))))))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 16:18
    Интересно, какой кайф поймает теннисист и его сторонники если вдруг действительно обьявит о снятии с чемпионата.
    морозз
    морозз
    сегодня в 16:16
    Как Федун своими словами взбаламутил застойное болото нашего футбола! Какая грязь и накипь полезла из укрытия, где она проживала!
    beefs
    beefs
    сегодня в 16:16
    ну и закрутили, вместо того чтобы навести порядок, развели словоблудие...
    sn_spb
    sn_spb
    сегодня в 16:11
    Даже болельщики клуба за расформирование. Что происходит
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 16:08
    Даже Кафуль и то Федуна шалаболом считает!
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