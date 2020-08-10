Кафельников: «Пускай Федун расхлёбывает. Вчера у него одно, сегодня другое»

Самый титулованный теннисист в истории России, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на слова Леонида Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата после скандального судейства в матче с «Сочи» (2:2).

Какие могут быть эмоций после вчерашнего матча «Спартака»? Нет никаких эмоций. Пускай владелец «Спартака» расхлебывает это все. Это его команда, он банкует, пускай сам и принимает решение. А то вчера у него одно, а сегодня, как я понимаю другое. Завтра еще будет третье.

Я, естественно поддерживаю решение Федуна сняться с чемпионата России, он же же владелец клуба, пускай он принимает решение, но, если он так поступит, то я, конечно поддержу его.

Я не знаю, что будет дальше, но, если человек сделал такого рода комментарий пускай отвечает за это сам. Такие слова, это же не просто там, какие-то вещи сказал, он сказал это уважаемому изданию «Спорт-Экспресс», его все процитировали. Если этого не произойдет, то это издание все будут считать, какой-то желтой бульварной прессой.

Он сказал на эмоциях? Ну и что? Мы все же понимаем, что любого рода дела, они, естественно на эмоциях делаются. Вот пускай и делает.