Кафельников: «Пускай Федун расхлёбывает. Вчера у него одно, сегодня другое»

Самый титулованный теннисист в истории России, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на слова Леонида Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата после скандального судейства в матче с «Сочи» (2:2).
Какие могут быть эмоций после вчерашнего матча «Спартака»? Нет никаких эмоций. Пускай владелец «Спартака» расхлебывает это все. Это его команда, он банкует, пускай сам и принимает решение. А то вчера у него одно, а сегодня, как я понимаю другое. Завтра еще будет третье.
Я, естественно поддерживаю решение Федуна сняться с чемпионата России, он же же владелец клуба, пускай он принимает решение, но, если он так поступит, то я, конечно поддержу его.
Я не знаю, что будет дальше, но, если человек сделал такого рода комментарий пускай отвечает за это сам. Такие слова, это же не просто там, какие-то вещи сказал, он сказал это уважаемому изданию «Спорт-Экспресс», его все процитировали. Если этого не произойдет, то это издание все будут считать, какой-то желтой бульварной прессой.
Он сказал на эмоциях? Ну и что? Мы все же понимаем, что любого рода дела, они, естественно на эмоциях делаются. Вот пускай и делает.
Не знаю, к счастью, или к сожалению, но.....такие уж мы - Homo sapiens...)
Не знаю, к счастью, или к сожалению, но.....такие уж мы - Homo sapiens...)
Первым из российских теннисистов выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде (Ролан Гаррос, 1996) и стал первой ракеткой мира (3 мая—13 июня 1999). Был победителем Australian Open в 1999 году. В парном разряде побеждал на Roland Garros в 1996, 1997, 2002 годах и US Open в 1997 году.
Олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде.
Обладатель Кубка Дэвиса 2002 года в составе сборной России.
Первым из российских теннисистов выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде (Ролан Гаррос, 1996) и стал первой ракеткой мира (3 мая—13 июня 1999). Был победителем Australian Open в 1999 году. В парном разряде побеждал на Roland Garros в 1996, 1997, 2002 годах и US Open в 1997 году.
Олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде.
Обладатель Кубка Дэвиса 2002 года в составе сборной России.
Время неумолимо , многое подзабыл.
Время неумолимо , многое подзабыл.
Ну , а в целом Евгений прав.
Ну , а в целом Евгений прав.
Почему в сми замалчивается контактирование всех зенитовцев с ковидником?
ГДЕ ИЗОЛЯЦИЯ 14 ДНЕЙ
Почему в сми замалчивается контактирование всех зенитовцев с ковидником?
ГДЕ ИЗОЛЯЦИЯ 14 ДНЕЙ