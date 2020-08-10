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Хавбек «Динамо» Слепов: «Нам по силам обыграть „Урал“»

сегодня, 15:55
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч идет

Полузащитник «Динамо» Сергей Слепов порассуждал о предстоящем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

Почти все дни на этой неделе я работал с основой, команда прошла недельный цикл подготовки и находится в хорошем настроении. Все ждут старта чемпионата, нового сезона, и, конечно, «Динамо» хочет начать на мажорной ноте.

Я родом из Екатеринбурга, но не скажу, что пристально следил за «Уралом». Команду летом покинули несколько игроков, при этом костяк остался прежним, все лидеры на месте. Однако сменился тренерский штаб, а значит, будут изменения в структуре игры. Сам я с Юрием Матвеевым знаком, но шапочно — поэтому рассказать о его принципах игры, к сожалению, не смогу. Да, у «Урала» неплохой состав, но нам по силам их обыграть. В «Динамо» исполнители сильнее.

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Все комментарии
Bikzon
Bikzon
сегодня в 16:27
Как бы Динамо по крупному не влететь.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:25
0-1 и хватит.
sn_spb
sn_spb ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 16:19
Нууу. 09.07.2020 Динамо проигрывало Уралу. Не благодари))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:08
Через час увидим а вообще то я поставил на ничью.
drug01
drug01
сегодня в 16:06
Игра покажет кто лучше
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:04
Где это видано что Динамо проигрывает Уралу.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:01
думаю да или ничья))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:56
Удачи Динамо. 8
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