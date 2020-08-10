Хавбек «Динамо» Слепов: «Нам по силам обыграть „Урал“»

Полузащитник «Динамо» порассуждал о предстоящем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

Почти все дни на этой неделе я работал с основой, команда прошла недельный цикл подготовки и находится в хорошем настроении. Все ждут старта чемпионата, нового сезона, и, конечно, «Динамо» хочет начать на мажорной ноте.

Я родом из Екатеринбурга, но не скажу, что пристально следил за «Уралом». Команду летом покинули несколько игроков, при этом костяк остался прежним, все лидеры на месте. Однако сменился тренерский штаб, а значит, будут изменения в структуре игры. Сам я с Юрием Матвеевым знаком, но шапочно — поэтому рассказать о его принципах игры, к сожалению, не смогу. Да, у «Урала» неплохой состав, но нам по силам их обыграть. В «Динамо» исполнители сильнее.