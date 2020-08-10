Федун: «Аннулировать результат матча „Спартак“ — „Сочи“ невозможно»

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сегодня, 15:06

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил необходимость приглашения иностранцев на VAR (Система видеопомощи арбитрам) на следующий день после скандального матча 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).