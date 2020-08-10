Федун: «Аннулировать результат матча „Спартак“ — „Сочи“ невозможно»

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил необходимость приглашения иностранцев на VAR (Система видеопомощи арбитрам) на следующий день после скандального матча 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Безусловно, приглашение иностранцев на VAR является необходимым условием восстановления доверия к системе. При этом судьи могут находиться в студии в любой точке мира.
Будет ли клуб добиваться аннулирования результата игры? Аннулировать результат матча «Спартак» — «Сочи» невозможно.
« Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что команда откажется принимать участие в матчах чемпионата России, если на турнир не будут приглашены "независимые судьи".
"На очередном заседании (исполкома РФС - ИФ) я поставлю принципиальный вопрос: либо будем приглашать независимых судей, либо пусть нам пишут "баранку" (техническое поражение - ИФ) - 0:3", - сказал Федун в телефонном интервью для передачи "Неделя спорта" на канале "Россия 2".
"Условно, мы отказываемся играть при подобной системе судейства. Гнойник надо обрезать", - сказал Федун.
Ранее Федун выразил недовольство судейством Сергея Карасева, обслуживавшего матч ЦСКА - "Спартак" (2:2) в воскресенье.
"Здесь дело не в пенальти. Пенальти - это отдельная история. Дело в том, что судья очень грамотно ломал игру в пользу наших соперников", - отметил Федун.»
« Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что команда откажется принимать участие в матчах чемпионата России, если на турнир не будут приглашены "независимые судьи".
"На очередном заседании (исполкома РФС - ИФ) я поставлю принципиальный вопрос: либо будем приглашать независимых судей, либо пусть нам пишут "баранку" (техническое поражение - ИФ) - 0:3", - сказал Федун в телефонном интервью для передачи "Неделя спорта" на канале "Россия 2".
"Условно, мы отказываемся играть при подобной системе судейства. Гнойник надо обрезать", - сказал Федун.
Ранее Федун выразил недовольство судейством Сергея Карасева, обслуживавшего матч ЦСКА - "Спартак" (2:2) в воскресенье.
"Здесь дело не в пенальти. Пенальти - это отдельная история. Дело в том, что судья очень грамотно ломал игру в пользу наших соперников", - отметил Федун.»
Лучше наводить кипеж, требовать пожизненной дисквалификации судей.
Лучше наводить кипеж, требовать пожизненной дисквалификации судей.
Цикл замкнулся.
Цикл замкнулся.
В общем прав был Валера по ходу, когда недавно в интервью Арнольдыча разнес((
В общем прав был Валера по ходу, когда недавно в интервью Арнольдыча разнес((
Это не выгодно как в финансовом (контракты, зарплаты, неустойки), так и в остальных планах. Команду могли даже лишить статуса проф. клуба и что тогда? А игроки, что им делать? Год не играть вообще, а потом в лучшем случае сезон в ФНЛ играть? Да и о болельщиках забывать не стоит.
Федун знал, что с ним будут разговаривать и просить не сниматься, возможно, что то и пообещав. Кстати на эти обещания Федун скорее всего и надеялся, а иначе для чего кидаться такими словами.
Есть такая поговорка "Мужик сказал, мужик сделал" так вот эта поговорка точно не про Федуна! Теперь над ним ещё больше смеяться будут!!! Да и полное имя его стало Шалабол Арнольдович Федун!!!
Теперь я стал понимать многих спартачей, которые хотят, что бы ШАФ ушёл из клуба, иметь такого хозяина клуба это какой то позор!!!
https://youtu.be/Ty2FVORVTQM
Это не выгодно как в финансовом (контракты, зарплаты, неустойки), так и в остальных планах. Команду могли даже лишить статуса проф. клуба и что тогда? А игроки, что им делать? Год не играть вообще, а потом в лучшем случае сезон в ФНЛ играть? Да и о болельщиках забывать не стоит.
Федун знал, что с ним будут разговаривать и просить не сниматься, возможно, что то и пообещав. Кстати на эти обещания Федун скорее всего и надеялся, а иначе для чего кидаться такими словами.
Есть такая поговорка "Мужик сказал, мужик сделал" так вот эта поговорка точно не про Федуна! Теперь над ним ещё больше смеяться будут!!! Да и полное имя его стало Шалабол Арнольдович Федун!!!
Теперь я стал понимать многих спартачей, которые хотят, что бы ШАФ ушёл из клуба, иметь такого хозяина клуба это какой то позор!!!
Сказал что снимешь спартак с чемпионата, снимай.
Сказал что снимешь спартак с чемпионата, снимай.
Эрматов вице- президент федерации футбола Узбекистан. Работает день и ночь.Дальний родственник. Есть и другие арбитры.))) Вчера отвратительно судили пользу Сочинцев.
Эрматов вице- президент федерации футбола Узбекистан. Работает день и ночь.Дальний родственник. Есть и другие арбитры.))) Вчера отвратительно судили пользу Сочинцев.
Ирматов - арбитр , и лучший на всем СНГ а возможно и один из лучших в мире на данный момент. в нашей стране и близко таких арбитров нет сейчас , есть халуи газпромовские!
Ирматов - арбитр , и лучший на всем СНГ а возможно и один из лучших в мире на данный момент. в нашей стране и близко таких арбитров нет сейчас , есть халуи газпромовские!
Где расформирование, Леонид?
Где расформирование, Леонид?