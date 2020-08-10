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Федун: «Аннулировать результат матча „Спартак“ — „Сочи“ невозможно»

сегодня, 15:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил необходимость приглашения иностранцев на VAR (Система видеопомощи арбитрам) на следующий день после скандального матча 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

Безусловно, приглашение иностранцев на VAR является необходимым условием восстановления доверия к системе. При этом судьи могут находиться в студии в любой точке мира.

Будет ли клуб добиваться аннулирования результата игры? Аннулировать результат матча «Спартак» — «Сочи» невозможно.

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ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 15:51
Да, точно, 2013 год :
« Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что команда откажется принимать участие в матчах чемпионата России, если на турнир не будут приглашены "независимые судьи".

"На очередном заседании (исполкома РФС - ИФ) я поставлю принципиальный вопрос: либо будем приглашать независимых судей, либо пусть нам пишут "баранку" (техническое поражение - ИФ) - 0:3", - сказал Федун в телефонном интервью для передачи "Неделя спорта" на канале "Россия 2".

"Условно, мы отказываемся играть при подобной системе судейства. Гнойник надо обрезать", - сказал Федун.

Ранее Федун выразил недовольство судейством Сергея Карасева, обслуживавшего матч ЦСКА - "Спартак" (2:2) в воскресенье.

"Здесь дело не в пенальти. Пенальти - это отдельная история. Дело в том, что судья очень грамотно ломал игру в пользу наших соперников", - отметил Федун.»
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:50
Мои слова, вчера об этом писал, можно онлайн посадить буззаку, вэба, чакира и они определят кто есть кто
Faustello
Faustello ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 15:49
    Олег Гутченко 2
    Олег Гутченко 2
    сегодня в 15:48
    Сниматься с чемпионата из за потери 2 очков - глупость ,которую можно совершить ,лишь психанув. Потом ведь будет дисквалификация и придется начинать со 2 лиги.
    Лучше наводить кипеж, требовать пожизненной дисквалификации судей.
    Верг
    Верг
    сегодня в 15:48
    Лёня, сниматься то на время расследования с командой или на весь сезон то будешь?)
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 15:48
    В 2013 по моему, Федун уже грозился сняться с чемпионата и требовал назначения иностранных судей.
    Цикл замкнулся.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Faustello (раскрыть)
    сегодня в 15:47
    Не, пусть остаётся, а то придёт нормальных хозяин клуба и такого цирка в его исполнении не будет! Меня лично всё устраивает, ШАФ (Шалабол Арнольдович Федун) это находка для нашего чемпионата уже целых 16 лет, так сказать вместе веселее, нельзя такое терять!!!
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    сегодня в 15:45
    Даёшь Спартак в ФНЛ!!!
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    сегодня в 15:45
    Лёня по ходу слился(( щас посудят нас нормально пару месяцев, даже кинут пару подачек в виде левых пендалей, которые не нужны нам, как это было в ничего не значащем матче с рубином, и все вернётся на круги своя. Ну и отстранят для виду двух судьишек, а они лет через 5 вернутся и будут дальше заниматься произволом, как это было с Ивановым.

    В общем прав был Валера по ходу, когда недавно в интервью Арнольдыча разнес((
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 15:44
    Юристы последние нюансы в заявлении добивают, секретарша граммашипки проверит и всё, можно отправлять. Копию в УЕФА, ФИФА и ООН на всякий случай...
    за
    за
    сегодня в 15:43
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 15:42
      Сразу было понятно, что Федун заднюю врубит! Эта просто была истерика в виде фарса. Вообще как можно представить, что команда снимется с чемпионата после первого тура?
      Это не выгодно как в финансовом (контракты, зарплаты, неустойки), так и в остальных планах. Команду могли даже лишить статуса проф. клуба и что тогда? А игроки, что им делать? Год не играть вообще, а потом в лучшем случае сезон в ФНЛ играть? Да и о болельщиках забывать не стоит.
      Федун знал, что с ним будут разговаривать и просить не сниматься, возможно, что то и пообещав. Кстати на эти обещания Федун скорее всего и надеялся, а иначе для чего кидаться такими словами.
      Есть такая поговорка "Мужик сказал, мужик сделал" так вот эта поговорка точно не про Федуна! Теперь над ним ещё больше смеяться будут!!! Да и полное имя его стало Шалабол Арнольдович Федун!!!
      Теперь я стал понимать многих спартачей, которые хотят, что бы ШАФ ушёл из клуба, иметь такого хозяина клуба это какой то позор!!!
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 15:41, ред.
      Федун, гоу Хом!!!
      cska1948
      cska1948
      сегодня в 15:41
      Переиграть матч невозможно, регламент НЕ предусматривает. А вот снятся с чемпионата Федуну регламент НЕ мешает! Ждём с большим нетерпением!
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 15:40
      Я помню, как у Урала в матче с Зенитом удалили трех игроков. Причем после этого Зенит сжалился над арбитром и забил-таки семерым ураловцам гол. А то пришлось бы еще удалять
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 15:40
      Тут другое, скорее всего алекперов вызвал федуна на ковёр и потому уже обороты сбавил и заднюю включил.
      Бубнин
      Бубнин
      сегодня в 15:39
      Поторопились со снятием с чемпионата, Теперь результат не аннулируешь!
      cska vperiod
      cska vperiod ответ halfbeek (комментарий удален) (раскрыть)
      сегодня в 15:38
        Аксинья
        Аксинья
        сегодня в 15:37
        Федун дал слово - Федун сдержит!!! Только не надо каждый сезон ему об этом напоминать))
        Kosmos58
        Kosmos58
        сегодня в 15:37
        Были эмоции. По понятиям - чистая переигровка!
        VAN ARM
        VAN ARM
        сегодня в 15:37
        мысли не плохи))) но за базар то отвечать нужно)))
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
        сегодня в 15:36
        Пичинены в смене обувки и отмазки уже придумали, что Лёню остаться лично Дюков уговорил, названиявая ночью с разных телефонов и высылая жалостливые мемасики в Вотсап.
        cska vperiod
        cska vperiod ответ Rheinfall (раскрыть)
        сегодня в 15:35
        Да кто спорит за профессионализм Ирматова, но те же бомжи будут создавать проблемы ну и один Ирматов все проблемы не решит.
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
        сегодня в 15:32
        спартак по игре плох, зато чемпион по переобуванию. Все, начиная от владельца клуба и заканчивая болелами, меняют тапки на раз-два.
        Сказал что снимешь спартак с чемпионата, снимай.
        Evilhuman
        Evilhuman
        сегодня в 15:30
        Лёня где снятие с чемпа, народ ждёт, а если честно, уже давно всем понятно кто такой федун и чего стоит его честное "мужское"слово
        Я Памятник Себе
        Я Памятник Себе
        сегодня в 15:30
        Ну и где действия выхода из чемпионата? Мужик дал слово, мужик его обратно забрал. Гыгыгы
        Ravshan878
        Ravshan878 ответ Rheinfall (раскрыть)
        сегодня в 15:30
        Поговорим чуть позже. )
        Ravshan878
        Ravshan878 ответ Rheinfall (раскрыть)
        сегодня в 15:29
        Привет участница Евровидение. Не помню когда это была.
        Эрматов вице- президент федерации футбола Узбекистан. Работает день и ночь.Дальний родственник. Есть и другие арбитры.))) Вчера отвратительно судили пользу Сочинцев.
        Rheinfall
        Rheinfall ответ cska vperiod (раскрыть)
        сегодня в 15:26
        и что что появился футболист с гражданством Узбекистана в Спартаке? И?
        Ирматов - арбитр , и лучший на всем СНГ а возможно и один из лучших в мире на данный момент. в нашей стране и близко таких арбитров нет сейчас , есть халуи газпромовские!
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
        сегодня в 15:25
        Чтож ты фраер сдал назад)
        Где расформирование, Леонид?
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