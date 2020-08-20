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Моратти: «Нельзя просто сказать: „Я хочу купить Месси“»

20 августа 2020, 22:03

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти в интервью tuttosport заявил, что «нерадзурри» способны подписать контракт с хавбеком «Барселоны» Лионелем Месси.

Верю ли я в переход Месси в «Интер»? Без сомнения! Никогда еще возможность подписать Месси не была такой большой. Впрочем, сначала нужно проанализировать финансовую сторону сделки. Нельзя просто сказать: «Я хочу купить Месси». Необходимы подходящие условия, чтобы воплотить эту необыкновенную мечту в реальность.

Сегодня появились слухи о том, что Месси сообщил новому наставнику «блаугранас» Рональду Куману, что больше не видит себя в «Барселоне».

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Все комментарии
Анатолий Горячев
Анатолий Горячев
21 августа 2020 в 20:00
Ну если он будет играть как а последнем сезоне,то welcome)))
Джон Иванов
Джон Иванов
21 августа 2020 в 11:47
Это всё для истории, для футбола он не больше чем Роналду для Ювентуса
Nurzhan Nukeshov
Nurzhan Nukeshov ответ Garrincha58 (раскрыть)
21 августа 2020 в 11:23
так все говорили
Beka_byaka
Beka_byaka ответ trimetil (раскрыть)
21 августа 2020 в 10:21
А можно спросить. Чтоже было создано?? Какие это такие все условия?? Хотя бы 3-4 назови. По существу. Что-то далёкое от жёлтой прессы.
Garrincha58
Garrincha58
21 августа 2020 в 10:10
а просто сказать хочу купить Месси можно?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 августа 2020 в 09:44
Кто нибудь произносил эту фразу...вслух..???
Расскажите пожалуйста о последствиях....
trimetil
trimetil
21 августа 2020 в 01:27
Всю жизнь играл в одной команде, в которой были созданы все условия. ХЗ, как он поведет себя в другой команде. ХЗ, как его воспримут в другой команде. Не все готовы молиться на инопланетянина.
CSKA2012
CSKA2012
20 августа 2020 в 23:27
Все говорят... А ты купи Месси )
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ dimagas2 (раскрыть)
20 августа 2020 в 23:20, ред.
Классика!) Я тоже вспомнил Боромира, как только прочитал заголовок
Gahi
Gahi
20 августа 2020 в 22:59
Миссия невыполнима, ну если только очень сильно захотеть, то возможно.
RUONE
RUONE
20 августа 2020 в 22:52
к другану в чемпионат хочет, чтобы показать что он и в италии лучше роналды))
ermak6848
ermak6848
20 августа 2020 в 22:50
ДА ПУСТЬ БУДЕТ...
djo11
djo11
20 августа 2020 в 22:48
сказать можно)купить нельзя)
VAN ARM
VAN ARM
20 августа 2020 в 22:41
его нельзя купить ))можно только подарить)))
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
20 августа 2020 в 22:23
Месси уже не тот ,и стоимость его уже не та.
dimagas2
dimagas2
20 августа 2020 в 22:14
particular
particular
20 августа 2020 в 22:08
Об этом даже думать не просто..:)))
Prichal
Prichal
20 августа 2020 в 22:08, ред.
Можно купить головную боль.
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