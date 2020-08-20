Моратти: «Нельзя просто сказать: „Я хочу купить Месси“»

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20 августа 2020, 22:03

Бывший президент «Интера» в интервью tuttosport заявил, что «нерадзурри» способны подписать контракт с хавбеком «Барселоны» .

Верю ли я в переход Месси в «Интер»? Без сомнения! Никогда еще возможность подписать Месси не была такой большой. Впрочем, сначала нужно проанализировать финансовую сторону сделки. Нельзя просто сказать: «Я хочу купить Месси». Необходимы подходящие условия, чтобы воплотить эту необыкновенную мечту в реальность.

Сегодня появились слухи о том, что Месси сообщил новому наставнику «блаугранас» Рональду Куману, что больше не видит себя в «Барселоне».