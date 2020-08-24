«Бавария» в шестой раз в истории клуба выиграла Лигу чемпионов

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24 августа 2020, 00:05

«Бавария» обыграла ПСЖ (1:0) и стала победителем Лиги чемпионов.

Мюнхенский клуб в шестой раз выиграл самый престижный европейский клубный турнир.

Наибольшее количество побед в финалах Лиги чемпионов принадлежит мадридскому «Реалу» (13). На втором месте по этому показателю располагается «Милан» (7). «Бавария» делит третью строчку с «Ливерпулем», сравнявшись с «красными» по завоеванным кубкам Лиги чемпионов.