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«Бавария» в шестой раз в истории клуба выиграла Лигу чемпионов

24 августа 2020, 00:05
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» обыграла ПСЖ (1:0) и стала победителем Лиги чемпионов.

Мюнхенский клуб в шестой раз выиграл самый престижный европейский клубный турнир.

Наибольшее количество побед в финалах Лиги чемпионов принадлежит мадридскому «Реалу» (13). На втором месте по этому показателю располагается «Милан» (7). «Бавария» делит третью строчку с «Ливерпулем», сравнявшись с «красными» по завоеванным кубкам Лиги чемпионов.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Бавария»
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Все комментарии
halfbeek
halfbeek
24 августа 2020 в 12:47
ПСЖ в первом тайме играл поинтересней, да и во втором на них приятней смотреть было. Баварцы включили систему запугивания Неймара постоянно фоля на нем, чем вывели его из равновесия и он стал тянуть одеяло на себя запарывая перспективные атаки. Германская команда играла как слаженный механизм, а французская техничнее и оттого красивее. По игровым моментам ПСЖ не проиграл, а скорее победил. "Немцы" выжали из своих возможностей больше, но мои симпатии остались за ПСЖ, хотя до матча у меня равно удаленное отношение к командам было.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
24 августа 2020 в 12:46
ждали много голов,а получили 0 - 1!
Palex
Palex ответ Шуnя771 (раскрыть)
24 августа 2020 в 12:04
Ну что за ерунда? Тянул. Тянул, дал бы пенальти на Коммане. И вообще, если смотреть игру без клубных пристрастей, то Бавария, объективно смотрелась лучше и уверенней.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ NGYRZ (комментарий удален) (раскрыть)
24 августа 2020 в 11:10
В первом тайме в ворота парижан тоже должен был быть пенальти )
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
24 августа 2020 в 10:46
Точная копия немцев на ЧМ 2014 года . Отлично пройденная дистанция , разгром в полуфинале , и тяжелая победа в финале , где ещё и проиграть могли . Мои поздравления всем фанам Баварии . Mia san Mia !
112910415
112910415
24 августа 2020 в 09:58
славная история
milanetto9
milanetto9
24 августа 2020 в 09:23
    milanetto9
    milanetto9 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    24 августа 2020 в 09:22
    да ну ПСЖ нужно было ставить 2 пеналя
    Шуnя771
    Шуnя771
    24 августа 2020 в 09:19
    Мбаппе!... Пенальти... Всё, дальше не о чем говорить....

    И второй пендель... Судья тянул машину...
    Эмиль Абдуллаев
    Эмиль Абдуллаев
    24 августа 2020 в 09:12
    Матч отстой говорите? Идите крикет смотрите. Видимо футбол не по вам хлопчики
    VAN ARM
    VAN ARM
    24 августа 2020 в 08:27
    Как и ожидалось.но хотелось другой игры)))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    24 августа 2020 в 08:15
    Милан там и останется!
    Дармштадище-Ингольштадище
    Дармштадище-Ингольштадище ответ The Frei (раскрыть)
    24 августа 2020 в 07:53
    дык вроде там всё чисто было
    Mr_Tim
    Mr_Tim
    24 августа 2020 в 04:25
    Воспитанник ПСЖ и решил голом.. финал не голевой по сравнению с плей офф обоих клубов, но этого хватило. Бавария лучший клуб сезона!
    The Frei
    The Frei ответ Дармштадище-Ингольштадище (раскрыть)
    24 августа 2020 в 04:17
    Судьи :D
    Palex
    Palex ответ vastudio (комментарий удален) (раскрыть)
    24 августа 2020 в 01:23
    Это точно.Особенно учесть,что сорок с лишним мячей забили.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    24 августа 2020 в 00:51
    Оооо...ну наконец-то отдельной новостью) В этом году Бавария заслужила, особенно рад за Левандовского.
    УрсХох
    УрсХох
    24 августа 2020 в 00:48
    Мои поздравления болельщикам.Прекрасный был финал.
    Migelito
    Migelito ответ witynchik (раскрыть)
    24 августа 2020 в 00:44
    Лучше вы обороты набирайте) Давно пора!)
    Migelito
    Migelito ответ Top_gun_ (комментарий удален) (раскрыть)
    24 августа 2020 в 00:43
    Ну если так, тогда вообще цирк) Изощренная насмешка судьбы над Барселоной)
    witynchik
    witynchik
    24 августа 2020 в 00:25
    Оу оу оу... Хорош Ливерпуль! Хорош Бавария! Снижайте обороты! Вам нельзя догонять Великий Милан!)))
    Gahi
    Gahi
    24 августа 2020 в 00:25
    Бавария с заслуженной победой, отлажанная немецкая машина и в финале не позволила усомниться в её эффективности и надёжности во всех линиях команды.
    Дармштадище-Ингольштадище
    Дармштадище-Ингольштадище
    24 августа 2020 в 00:22
    неймар что-то очень сильно расстроился, до сих пор не пойму, как реал взял 3 лч подряд, это вообще из области фантастики
    DIN84
    DIN84
    24 августа 2020 в 00:22
      brodaga 05
      brodaga 05
      24 августа 2020 в 00:20
      Поздравляю.!!!!!!!
      Grim_Reaper
      Grim_Reaper ответ Брулин (раскрыть)
      24 августа 2020 в 00:19
      Походу он сам такого не ожидал) Ведь ушел из Ливера, а они взяли ЛЧ) В Барсе его недооценили, а зря - помог хоронить Барсу)
      Hypnoz
      Hypnoz
      24 августа 2020 в 00:18
      Это несправедливо !
      Эмиль Абдуллаев
      Эмиль Абдуллаев
      24 августа 2020 в 00:18
      Счет 1 0 но черт возьми эта команда имеет огромный потенциал. Каждый раз когда ПСЖ что то пыталась создать они включали вторую передачу и этого хватало.
      Мощная команда с громадным запасом. Мои поздравления болельщикам этого шикарного коллектива.
      Давно чемпион так не заслуживал кубка.
      kmhb
      kmhb ответ vastudio (комментарий удален) (раскрыть)
      24 августа 2020 в 00:16
      Самый веселый вылетел в четвертьфинале :)
      Migelito
      Migelito ответ Top_gun_ (комментарий удален) (раскрыть)
      24 августа 2020 в 00:16
      Не получит) Если бы с Барселоной выиграл, тогда да. А аренда не считается)
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