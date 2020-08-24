«Бавария» в шестой раз в истории клуба выиграла Лигу чемпионов

«Бавария» обыграла ПСЖ (1:0) и стала победителем Лиги чемпионов.
Мюнхенский клуб в шестой раз выиграл самый престижный европейский клубный турнир.
Наибольшее количество побед в финалах Лиги чемпионов принадлежит мадридскому «Реалу» (13). На втором месте по этому показателю располагается «Милан» (7). «Бавария» делит третью строчку с «Ливерпулем», сравнявшись с «красными» по завоеванным кубкам Лиги чемпионов.
И второй пендель... Судья тянул машину...
И второй пендель... Судья тянул машину...
Мощная команда с громадным запасом. Мои поздравления болельщикам этого шикарного коллектива.
Давно чемпион так не заслуживал кубка.
Мощная команда с громадным запасом. Мои поздравления болельщикам этого шикарного коллектива.
Давно чемпион так не заслуживал кубка.