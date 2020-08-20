Очередной организационный кризис. Франция не готова к старту чемпионата

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вчера, 13:00

Французы опять поторопились и опять утопают в спорах и скандалах. На сей раз вокруг старта нового сезона. «Соккер.ру» — о том, что начало чемпионата может быть сорвано.

Руководство французского футбола продолжает упорно делать хорошую мину при плохой игре и утверждать, что решение досрочно завершить прошлый чемпионат Франции было правильным и эффективным. Несмотря на недовольство ряда клубов, болельщиков, а главное – несмотря на примеры соседей, которые спокойно доиграли свои чемпионаты, минимизировав финансовые потери и даже заработав себе дополнительную зрительскую аудиторию за счет прогресса в телетрансляциях.

Признавать ошибки боссы Профессиональной футбольной лиги Франции и Федерации футбола Франции не хотят, поэтому настаивают, что у них был особый путь, который заключался не в том, чтобы разработать протокол, хотя бы скопировав его у немцев или итальянцев с испанцами, а просто все закрыть от греха подальше. Нет футбола – нет проблем для чиновников, а зарплата все равно капает, она-то в отличие от доходов клубов не зависит от продаж телетрансляций и спонсоров. Циничная лицемерная позиция, поддержанная ПСЖ и «Марселем» как наиболее влиятельными клубами, что не удивительно: они больше всех выиграли от досрочного завершения чемпионата. Шум, поднятый «Лионом» и его президентом Жаном-Мишелем Ола, ничего не дал и дать не мог – он своего рода изгой в футбольном сообществе Франции.

Но внутреннее ощущение неправоты, очевидно, поджигает душу тех, кто принял такое решение. Поэтому они не придумали ничего гениальнее, чем запустить свой чемпионат раньше всех остальных топовых лиг. Уже в ближайшие выходные. Хотя во Франции пресловутый коронавирус не побежден, а некоторые специалисты говорят о второй волне. Более того, возобновление было организовано настолько нелепо, что и оно находится на грани срыва. Вспомните, как бились за медицинские протоколы коллеги французских функционеров в Италии, Англии, Германии и Испании, как выверяли все процедуры, как поэтапно разрешали сначала тренировки на расстоянии, потом коллективные, потом уже допускали игры. И все это – при максимальной изоляции и с обилием тестов.

Во Франции снова поленились разработать толковый протокол, поэтому неразбериха и суматоха началась еще со стадии продажи билетов. Да, там разрешили зрителям вернуться на трибуны, как бы заигрывая с ними. Но снова приняли половинчатое решение. Потому что итоговый вердикт о том, сколько зрителей должно быть на стадионе, должны были принимать местные власти и сами клубы. Разумеется, ни к чему хорошему это не привело. Сразу же начались споры между клубами и местными властями. Первые хотели максимально разумное число людей рассадить, а вторые – минимальное. Возникла лишняя неопределенность и суета. Некоторым вообще запретили зрителей. Что достаточно странно, если так не везде. Ведь матчи без зрителей – это своего рода санкции против принимающего клуба. Так было всегда. И если проводить их без фанатов, то всем. А тут получается, что кто-то сыграет с толпой в десять тысяч и больше, кого-то поддержат пять тысяч, а кого-то – никто. Не так представлялся индивидуальный подход – не как взмах рукой с фразой «И так сойдет!»

Но эти организационные вопросы отступают перед тем, что некоторые матчи вообще не состоятся. Из-за коронавируса. Потому что ни о какой изоляции речи не шло, все было дано на откуп самим клубам и футболистам, на их сознательность. Отдельного протокола не было. Зато придумали «ковид-комиссию». Не ту страну назвали бюрократическим раем, видимо. Вместо четких инструкций и регламента с пониманием, что делать, собрали очередное заседание. В комиссию входят шесть человек: два специалиста по инфекционным заболеваниям и четыре спортивных врача. Они должны рассматривать каждый случай в отдельности. И если более трех игроков или руководителей клубов имели положительный тест в течение восьми последних дней, то считается, что «вирус циркулирует в клубе». И тогда может быть принято решение о переносе матча этой команды. В крайнем случае – всегда у бюрократов есть исключение – решение принимает комитет по соревнованиям ПФЛ .

И вот таким образом уже благополучно сорвался матч открытия чемпионата Франции между «Марселем» и «Сент-Этьеном». В провансальском клубе был обнаружен коронавирус у четверых человек. Затем еще его выявили у тренера молодежной команды. Новая дата игры – 17 сентября. Генеральный директор «Сент-Этьена» Ксавье Тюило озвучил то, о чем думают многие:

Я ошеломлен такой неподготовленностью. Это большая организационная проблема. Мы знаем, что будет сложно провести 380 игр сезона. Есть даже 99-процентный шанс того, что у нас это не получится. В марте можно было сказать, что все это свалилось на нас неожиданно. Но сегодня… это ненормально, что мы не можем подготовиться. Мы начинам чемпионат без руководства. Это невероятно. Как Лига и Федерация собираются соблюсти принцип спортивной справедливости. В прошлом сезоне получилось так, что были проигравшие и выигравшие от этой ситуации. Правила не подходят для игры в таких условиях. Мы можем долго не играть, а потом проводить три матча за семь дней.

Но очевидно, что это только начало. Потому что «ковидная комиссия» должна получить результаты всех тестов игроков и сотрудников клубов Лиги 1 и Лиги 2 уже сегодня. Появилась информация о зараженных в «Ниме», в «Монпелье». Поэтому стоит вопрос об отмене старта чемпионата Франции вообще. Очередной организационный кризис, вызванный неспособностью руководства принимать решения.