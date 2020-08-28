Клопп: «Хотел бы посмотреть на Месси в АПЛ, но не уверен, что это случится»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал информацию об интересе клуба к форварду «Барселоны» .

Кто же не хочет видеть Месси в своей команде? Но тут без шансов. Игрок он хороший, честно говоря!

Очевидно, что он поможет «Манчестер Сити», их будет труднее обыграть. Для АПЛ это было бы здорово, но я не уверен, что чемпионату нужно такое усиление.

Месси никогда не играл в другом чемпионате. Здесь играют в другой футбол. Хотел бы на него здесь посмотреть, но не уверен, что это случится.