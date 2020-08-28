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Клопп: «Хотел бы посмотреть на Месси в АПЛ, но не уверен, что это случится»

28 августа 2020, 16:10

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию об интересе клуба к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

Кто же не хочет видеть Месси в своей команде? Но тут без шансов. Игрок он хороший, честно говоря!

Очевидно, что он поможет «Манчестер Сити», их будет труднее обыграть. Для АПЛ это было бы здорово, но я не уверен, что чемпионату нужно такое усиление.

Месси никогда не играл в другом чемпионате. Здесь играют в другой футбол. Хотел бы на него здесь посмотреть, но не уверен, что это случится.

Также недавно Клопп рассказал о влиянии коронавируса на трансферный рынок.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ Agamaga (комментарий удален) (раскрыть)
28 августа 2020 в 21:57
почему артуру не пожелал хахаха
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ DXTK (раскрыть)
28 августа 2020 в 21:52
Конечно в первом сезоне, было сложно что-тот выиграть, посмотри состав Ливерпуля в первом сезоне Клоппа и сравни с МС, только не предвзято, как ты обычно делаешь, и тем не менее был финал ЛЕ. Так Уотфорд дома только Сити и кажется Челси проиграл, у остальных отнимал очки, ты лучше про Норидж что-нибудь расскажи)) А насчет смотрим с высока так все соперничающие фанаты кричали, что если Ливерпуль выиграет Лигу, то фанаты Ливерпуля будут не
невыносимыми , так что просто стараемся держать марку, как фанаты Челси, Ттх, Ютд, Сити, и т.д хотели)))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ starche (раскрыть)
28 августа 2020 в 20:14
Посмотри статистику сколько голов вколотил Месси грандам АПЛ!
BDA81
BDA81
28 августа 2020 в 20:07
Бедолагу просто затопчут вот и весь сказ))) Пусть в кардебалет лиги дальше доигрывает)))пенсионер уже)))
starche
starche
28 августа 2020 в 19:38
Стиль игры Месси для АПЛ абсолютно не подходит. АПЛ - это жесткая силовая игра, технарям там не сладко.
Остапчук 67
Остапчук 67
28 августа 2020 в 19:12
В АПЛ нужно уважение завоевать.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ FROBI (комментарий удален) (раскрыть)
28 августа 2020 в 19:04
    Valeron112
    Valeron112
    28 августа 2020 в 19:01
    Аргентинец, как маза фака в МС ....
    lobsterdam
    lobsterdam ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    28 августа 2020 в 18:50
    Крутой чувак и высказался четко, даром он что ли однофамилец (а может и потомок?) Великого Инквизитора.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ shlomo (раскрыть)
    28 августа 2020 в 18:47
    Эта "опупея" с "переходом" уже затмевает "ковидлу" по своим масштабам...
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    28 августа 2020 в 18:47
         Один из самых известных футбольных аналитиков Испании Рикард Торквемада высказался о ситуации с Лионелем Месси. Капитан "Барселоны" намерен покинуть команду, о чем уже уведомил руководство клуба.

         — Мы говорим об игроке, в отношении которого сложно понять, о чем он думает. Тренерам сложно понять, чего он хочет, он довольно застенчивый, замкнутый… Он не традиционный капитан. Это безмолвный лидер, и его способ лидерства — это талант. Все уважают его, но в крупных поражениях Месси не выходит для общения. Уже много лет он не общается с каталонскими СМИ, вы не знаете, проведет он пресс-конференцию или нет, это реальность.

         — Месси уже сделал шаг вперед. С этим бюрофаксом он начал игру. Этот матч будет долгим, а конец между Месси и "Барсой" непредсказуем.

         — Маловероятно, что Месси продолжит играть в "Барсе". Но я бы вообще этого не исключал. Неймар заплатил миллионы за оговорку о расторжении контракта и ни у кого больше не спрашивал. Он заплатил и ушел. Но Месси решил отправить бюрофакс и закрыть цикл, в котором он не имеет полномочий принимать решения, потому что пункт, на который он ссылается, интерпретирует его желания, а "Барса" может интерпретировать его по-разному.

         — Месси в "Ман Сити"? Для Гвардиолы, как и для любого другого тренера, это будет непросто, потому что Месси сильно влияет на коллективный план. До сих пор Гвардиола делал то, что чувствовал, теперь он будет делать то, что чувствует, но видеть, что Месси делает то, чего не было у "Сити". Вам также придется пойти на жертву с коллективной точки зрения.

         — Управлять Месси в этом возрасте — это стимул, искушение, но вы должны знать, как это может повлиять на ситуацию. Дело не в том, чтобы заставить его играть и оставить все как есть. Прибытие Месси в "Ман Сити" не гарантирует результатов, но это возможность для клуба сделать последний шаг в Европе, которой им так не дается, — сказал Торквемада лично в лицо Апсни.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ BARRRS (комментарий удален) (раскрыть)
    28 августа 2020 в 18:42
    Я не согласен,там все команды играют технично,играют в стиле Барсы а у Реала нет своего стиля.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    28 августа 2020 в 18:40
         Футболисты "Реала" были шокированы, когда узнали, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси сообщил руководству клуба о своем желании уйти. Об этом сообщили источники, близкие к раздевалке мадридского клуба-Апсни и другие

         Отмечается, что футболисты "Реала" устроили бурную переписку в WhatsApp после появления информации о Месси. На следующий день многие футболисты говорили, что им трудно поверить, что аргентинец действительно уйдет.

         Как известно, главным претендентом на подписание Лионеля Месси является "Манчестер Сити". Также в слухах фигурируют "Интер" и "ПСЖ".

    Мадридисты рады,что Месси покидает Ла Лигу.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    28 августа 2020 в 18:34
    Одним нравится техничный футбол Испании а другим Англии,мне лично испанский футбол интересен,хотя и английский тоже эфектно выгдядит.
    Если Месси перейдет и игроки и Пеп выложатся полностью чтобы сделать требл,мне кажется сделают и Месси получит 7й ЗМ.
    Мы предпологаем а Бог распологает.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    28 августа 2020 в 18:34
    я бы хотел,что бы Месси играл в АПл(если уйдёт из Барсы),НО хочется всё таки,что бы он именно играл,а не ходил по полю или же ещё хуже сидел перемотанный у монитора. Ему сколько там 33-34? Для футбола это возраст,будь ему 30-ТЪ,разговор был бы другим. График АПЛа очень тяжёлый,добавьте ЛЧ и от него останется мокрое место. Даже долго думать не дают,лишняя доля секунды и мяч вроде бы есть,а его уже нет.
    Удовольствия от того,что Месси на костылях,может вызвать лишь у фанов Роналду.
    Caniggia
    Caniggia
    28 августа 2020 в 18:30
    В АПЛ у Меськи шансов нет.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    28 августа 2020 в 18:28
    требл МС сделать вполне под силу, АПЛ ,КА и КЛиги.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Agamaga (комментарий удален) (раскрыть)
    28 августа 2020 в 18:22
    а Клопп и не говорит,что АПЛ сильнее ЛЛиги,а уточняет,что другой футбол.На мой взгляд Бундес и АПЛ примерно одинаковы, нет изящества,как в ЛЛиге,но больший акцент на физику.ЛЛига это типа Сериала,правда итальянский уступает в зрелищности и изяществе. Лига1 более тягучая,но там есть ПСЖ, который бы Ому был бы просто идеалом.Но вот интересно,как быть с Тухелем.ведь укротить строптивых,во главе с свежеиспечённым, ему будет ой как не просто.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ juvenale (раскрыть)
    28 августа 2020 в 18:16
    Будем болеть за Сити и Барсу и Агамага тоже,так как главные действующие лица в Сити представители Барселоны.
    juvenale
    juvenale ответ Agamaga (комментарий удален) (раскрыть)
    28 августа 2020 в 18:10
    а ты кстати когда начнешь за сити болеть
    DXTK
    DXTK ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    28 августа 2020 в 18:00
    сколько понадобилос времени клоппу и ливеру чтобы научится обыгрывать Пэлас и других соперников этого уровня не без помощи судьи, - 5 лет. так что протрезвей побыстрей от 19 титула, а от то смотрю победа в ЛЧ и в АПЛ кому то вскужила голову, но как говорится в одной поговорке кто высоко сидит и с высока на всех смотреть, тот больно после падает с этой высоты.......... Привет вылетиевшему у Уотфорду и 0-3 передавай. что Оливер не помог продлить серию без поражений........
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    28 августа 2020 в 17:55
    Клопп прав. Месси там похоронят.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ DXTK (раскрыть)
    28 августа 2020 в 17:43
    Так МС не сразу начал рекорды бить,а в прошлом сезоне, как раз Пэласа, Волки и Норидж отняли очки у МС))), решив, их 3 титула подряд. Про Месси сейчас говорить рано, темп в АПЛ выше, если приспособиться то, может и заиграет, лично я как и Клопп хотел бы его увидеть в АПЛ.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ DXTK (раскрыть)
    28 августа 2020 в 17:41
    Они это знают,они пишут то,что хотят видет,по своим страстям намеренно сочиняя ложь,такие и есть лицемеры а лицемеры худшие из худших.
    Если Месси перейдет в Сити и Сити с ним сделает требл и тогда тоже будут писать гадости про Месси,это суть лицемеров,их не исправишь,они топливо для огня Ада.
    DXTK
    DXTK ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    28 августа 2020 в 17:35, ред.
    помниться как все говорили что Гвардиола не сможет тренировать в АПЛ? потому что есть Стоки и Пэласы которые у всех отбирают очки, а когда Гвардиола пришел то сразу поставил рекорды, все критикуи тут же испарились но иногда вылезают чтобы покудахтать только, когда МС вылетает из ЛЧ.....

    они щас и про месси все говорят что он не потянет, потому что старый, привык к барсе пешком ходить, а тут апл другой уровень и тд, просто они все бояться, что Лео перейдя в МС начнет их ливеры челси и мю накручивать со страшной силой и МС срнова станет лидером и станцует индюшатник с его гребанного насеста и опрвит клопаа в аут..................))))))
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    28 августа 2020 в 17:17
    Месси страеет как вы все стареете,он не таков,какой был в 25 лет но даже в самом худшем сезоне для себя больше всех забил и сделал больше всех голевых передач.
    DXTK
    DXTK
    28 августа 2020 в 17:16
    лучшими клиентами Месси являются как раз клубы АПЛ..... спросите в Арсенале и у Венгера кому лео больше всех наклепал голов, при чем доставалось всем и мЮ Ферги с Фердинандом и Видичем. ......... так что клоппу лучше помолчать иначе месси пешком в МС будет ван дейка и Аллсиона проверять, хотя в прошлом году на камп ноу парочку затолкнул тебе.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    28 августа 2020 в 17:13
    Согласен с мнением Клоппа
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ рже (раскрыть)
    28 августа 2020 в 17:06
    Легенды клуба продали быстро,когда Месси пришел.
    Посмотри статистику,кто побеждает больше при личных встречах,команды АПЛ и Ла Лиги и кто больше завоевывает международные кубки!
    волгодон 2
    волгодон 2
    28 августа 2020 в 17:05
    "Другой футбол" нынче не такой уж и другой.
    Лично у меня нет сомнений,что заиграет в любом клубе,потратив месяцок-другой на адаптацию.
    Другое дело,что годы уже не те и с каждым матчем будет становиться физически сложнее.
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