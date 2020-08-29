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Аджоев: «Не готовились к тому, что против нас будет играть и бригада судей»

29 августа 2020, 20:51
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейскую бригаду после матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

До сегодняшнего дня мы думали, что в футбол играют 11 на 11, но, видимо, это не так. В этом матче 10 играли против 15-ти. Судейская бригада во главе с рефери, фамилия которого не Матюнин, а, очевидно, какая-то другая, сыграла за «Спартак». Ключевой момент в матче — удаление Лесового. Лайнсмен находится в метре от эпизода, момент происходит на его глазах, и он принимает неверное решение. Что это? Ошибка? Предвзятость? Давайте выясним это с помощью полиграфа, раз уж у нас появилась такая традиция. Или у нас одних проверяют, а других нет?

Дальше. Нам постоянно рассказывают, что VAR вмешивается только, когда видит очевидную ошибку. Какая же тогда ошибка называется очевидной, если не эта? И для чего нужен VAR, если не исправлять такие ситуации? Как составлен протокол VAR, если такие эпизоды проходят мимо него? Одни вопросы… Мы не оправдаем игрока, он молодой парень, не сдержался, увидев вопиющую несправедливость. Но кто ответит за то, что судьи ломают игру и сводит на нет усилия сотен людей?

И это только один эпизод в матче. Были и другие моменты. Тот же Лесовой первую жёлтую карточку получил за опасную игру, через несколько минут против него был совершён такой же фол — карточки сопернику нет. Где последовательность? Костадинову разбили нос локтем — опять ничего. Мы были готовы играть со «Спартаком», что и показал матч. Даже второй тайм, когда играли в меньшинстве. Но мы не готовились к тому, что против нас будет играть ещё и бригада судей.

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Все комментарии
yrasikos22
yrasikos22 ответ SPARTAK_SPARTAK (раскрыть)
30 августа 2020 в 17:22
Не Спартаку об этом говорить...
Little Caprice
Little Caprice ответ pomor 445 (раскрыть)
30 августа 2020 в 15:46
Ещё раз: ВАР не должен этого делать в эпизодах, за исключением перечисленных. Всё. Таковы правила. Не надо ничего выдумывать.
Zak11
Zak11
30 августа 2020 в 13:06
И ещё раз, угловые и ауты ВАР не проверяет. Иначе для чего лайнсмены тогда стоят?
Zak11
Zak11
30 августа 2020 в 13:03
Что несёт Аджоев? Какая несправедливость? Да, судья ошибся, аут должны были вбрасывать Арсенал, но это не повод был психовать. Из-за психов Лесовой и получил карточку. Всё по делу, сами виноваты. Я не увидел предвзятости судей.
pomor 445
pomor 445 ответ Чист (раскрыть)
30 августа 2020 в 12:18
Он и работает, как помощник. Он сообщает, что видит на повторах со всех ракурсов, но окончательное решение всё равно остаётся за арбитром на поле.
pomor 445
pomor 445 ответ Даниил Корохов (раскрыть)
30 августа 2020 в 12:13
Нет, не так однозначно. Очевидно, что РФС и РПЛ возвращаются к практике регулирования напряжённости и интриги чемпионата. Больше никому оторваться на 15 очков не позволят.
pomor 445
pomor 445 ответ Little Caprice (раскрыть)
30 августа 2020 в 12:09
ВАР должен предупреждать судью об очевидных ошибках его помощников на поле.
phantom-k
phantom-k
30 августа 2020 в 11:56
Вар должен проверять ауты и угловые? Тогда каждый тайм будет длиться по 2 часа. Вопиющая несправедливость?? Не дали угловой? Это прям повлияло на результат, это примерно как левый пенальти Сочи? Смешно подобное читать)))
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK ответ Рожден в СССР (комментарий удален) (раскрыть)
30 августа 2020 в 11:53
Очень четко подметил, нам нашему чемпионату надо понять что когда борьба на поле будет а не в кабинетах то только токда мы вернем футбол, надеюсь на это!
Aris
Aris
30 августа 2020 в 11:31
Если бы Лисовой был мужиком, то ему бы набили морду! За такие слова вызывали на дуэль. Пусть скажет это в прямом эфире, посмотрим, что с ним сделают!
Адил Алиев
Адил Алиев
30 августа 2020 в 11:15
Хватит притворяться глупыми, решения судьи не повлияли на результат матча, разве что удаление, в футболе ошибочно назначаются или не назначаются пенальти, отменяются чистые голы и наоборот, а тут Лесовой из-за какого то углового такой шум поднял и был наказан. Или это первая желтая карточка в истории футбола за споры с судьями? Приведите реальные факты того что судья помогал спартаку...
denmig
denmig
30 августа 2020 в 11:03
Во-первых, от кого ушел мяч даже со всех повторов не ясно!
Во-вторых, аджуй такой смешной - то есть можно нахамить и матом судью, а ЖК давать за это не надо! И это единственный ключевой момент! Других-то не было!
шацк
шацк
30 августа 2020 в 11:03
    SPARTAK_SPARTAK
    SPARTAK_SPARTAK
    30 августа 2020 в 09:49
    Если без предвзятости посмотреть то каждый клуб выдает недовольство судейством, что по степенно пойдет на спад, так как судьи наконец то выучат футбольные правила и судить по правилам начнут, думаю это восстановит и спасет Российский футбол, а диванным нытикам посоветую смотреть дальше "дом-2", там такие же интриги))
    Venegant
    Venegant
    30 августа 2020 в 09:37
    Я болельщик спартака и могу быть предвзят, но если смотреть по тексту: непоказ двух желтых карточек и требование увидеть угловой на варе!!!!!! говорит о том, что команду засуживали?
    Проспись.
    Ternan
    Ternan
    30 августа 2020 в 08:59
    Насчет судейства в целом - не знаю, но вторая желтая Лесовому точно из воздуха. Ни один рефери в здравом уме за такое вторую давать не должен, первую - пожалуйста, вторую - нет!
    рже
    рже
    30 августа 2020 в 08:29
    До Вара был судья пи.....,а теперь вся судейская бригада вместе с варом!Этот цирк надо прекращать , начиная со снятия Спартака с РПЛ,а то теперь каждый физкультурник с середины таблицы орёт что только они чемпионы
    Russia-Brazil 3-0
    Russia-Brazil 3-0
    30 августа 2020 в 05:43
    Всем привет! Я снова на сайте спустя 6 лет отсутствия (на зоне был). Смотрю ничего не изменилось - спартак по прежнему тянут судьи!)))
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал
    30 августа 2020 в 05:38
      valt134
      valt134
      30 августа 2020 в 04:29
      Ну вот и этот «прилипала от футбола» заныл. А помнится за Спартак играл. Хотя «играл» слишком громко сказанно.
      Makao
      Makao
      30 августа 2020 в 00:50
      Ну если он посмотрит повтор, то увидит, что Умяров локтем не двигал. Костадинов буквально прыгнул головой вперёд и наткнулся на локоть. Лесовой тоже сам виноват - разве в топ-чемпионатах возможно вот так махать с криком на судью и остаться без жёлтой? А то, что это была вторая - ещё более тяжёлая вина самого Лесового.
      olesk
      olesk
      30 августа 2020 в 00:16
        Белорусский вокзал
        Белорусский вокзал
        30 августа 2020 в 00:10
        Спартак в очередной раз тянет за уши! Фу противно!
        Верг
        Верг
        29 августа 2020 в 23:31
        Ну стоит признать, что с ротором и арсеналом судьи были очень лояльны к спартаку после судейского скандала, с локомотивом отечественный колина отсудил на удивление хорошо
        Ислам0926
        Ислам0926
        29 августа 2020 в 23:25
        Еще раз скажу что Спартак в играх с 10 командами будут тянуть за уши против 5 будут судить против или нейтрально
        puperr
        puperr
        29 августа 2020 в 23:15
        Какую-то клоунаду устраивают с этим VAR и начинают любой момент к нему притягивать. Одно дело когда ставится вопрос о пенальти, забитом голе или удалении, другое когда непонятно от кого ушел мяч в аут или за лицевую. И никто игрока за язык не тянул и не заставлял спорить с арбитром на повышенных тонах. В итоге справедливая желтая карточка. Таких моментов несущественных по 2-3, а то и больше за матч происходит, и что теперь каждый аут просматривать?
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        29 августа 2020 в 23:14
        Аджоев инопланетянин что ли ???
        Все знают а он не знает ...))))

        Если вечером Федун говорит "Снимаемся с чемпионата"
        А утром после "переговоров" "Мы остаемся"
        Всё...сливай воду...
        4RT
        4RT
        29 августа 2020 в 22:54
        Что же вы так не кукарекали в Туле,когда вам и пенальти подарили и голы в ваши ворота отменяли?
        Evilhuman
        Evilhuman
        29 августа 2020 в 22:54
        На полиграф отправляют только по плачу федуна, на других плевать, всё в лучших традициях тарасовки
        Шишанутый
        Шишанутый
        29 августа 2020 в 22:49
        Это вы еше с Зенитом не играли! Там будет несколько удалений да еще и пенку дадут пробить Дзюбе. А если он не забьет то заставят перебить.
        Гость
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