Аджоев: «Не готовились к тому, что против нас будет играть и бригада судей»

Руководитель тульского «Арсенала» раскритиковал судейскую бригаду после матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

До сегодняшнего дня мы думали, что в футбол играют 11 на 11, но, видимо, это не так. В этом матче 10 играли против 15-ти. Судейская бригада во главе с рефери, фамилия которого не Матюнин, а, очевидно, какая-то другая, сыграла за «Спартак». Ключевой момент в матче — удаление Лесового. Лайнсмен находится в метре от эпизода, момент происходит на его глазах, и он принимает неверное решение. Что это? Ошибка? Предвзятость? Давайте выясним это с помощью полиграфа, раз уж у нас появилась такая традиция. Или у нас одних проверяют, а других нет?

Дальше. Нам постоянно рассказывают, что VAR вмешивается только, когда видит очевидную ошибку. Какая же тогда ошибка называется очевидной, если не эта? И для чего нужен VAR , если не исправлять такие ситуации? Как составлен протокол VAR , если такие эпизоды проходят мимо него? Одни вопросы… Мы не оправдаем игрока, он молодой парень, не сдержался, увидев вопиющую несправедливость. Но кто ответит за то, что судьи ломают игру и сводит на нет усилия сотен людей?

И это только один эпизод в матче. Были и другие моменты. Тот же Лесовой первую жёлтую карточку получил за опасную игру, через несколько минут против него был совершён такой же фол — карточки сопернику нет. Где последовательность? Костадинову разбили нос локтем — опять ничего. Мы были готовы играть со «Спартаком», что и показал матч. Даже второй тайм, когда играли в меньшинстве. Но мы не готовились к тому, что против нас будет играть ещё и бригада судей.