Аджоев: «Не готовились к тому, что против нас будет играть и бригада судей»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейскую бригаду после матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
До сегодняшнего дня мы думали, что в футбол играют 11 на 11, но, видимо, это не так. В этом матче 10 играли против 15-ти. Судейская бригада во главе с рефери, фамилия которого не Матюнин, а, очевидно, какая-то другая, сыграла за «Спартак». Ключевой момент в матче — удаление Лесового. Лайнсмен находится в метре от эпизода, момент происходит на его глазах, и он принимает неверное решение. Что это? Ошибка? Предвзятость? Давайте выясним это с помощью полиграфа, раз уж у нас появилась такая традиция. Или у нас одних проверяют, а других нет?
Дальше. Нам постоянно рассказывают, что VAR вмешивается только, когда видит очевидную ошибку. Какая же тогда ошибка называется очевидной, если не эта? И для чего нужен VAR, если не исправлять такие ситуации? Как составлен протокол VAR, если такие эпизоды проходят мимо него? Одни вопросы… Мы не оправдаем игрока, он молодой парень, не сдержался, увидев вопиющую несправедливость. Но кто ответит за то, что судьи ломают игру и сводит на нет усилия сотен людей?
И это только один эпизод в матче. Были и другие моменты. Тот же Лесовой первую жёлтую карточку получил за опасную игру, через несколько минут против него был совершён такой же фол — карточки сопернику нет. Где последовательность? Костадинову разбили нос локтем — опять ничего. Мы были готовы играть со «Спартаком», что и показал матч. Даже второй тайм, когда играли в меньшинстве. Но мы не готовились к тому, что против нас будет играть ещё и бригада судей.
Во-вторых, аджуй такой смешной - то есть можно нахамить и матом судью, а ЖК давать за это не надо! И это единственный ключевой момент! Других-то не было!
Во-вторых, аджуй такой смешной - то есть можно нахамить и матом судью, а ЖК давать за это не надо! И это единственный ключевой момент! Других-то не было!
Проспись.
Проспись.
Все знают а он не знает ...))))
Если вечером Федун говорит "Снимаемся с чемпионата"
А утром после "переговоров" "Мы остаемся"
Всё...сливай воду...
Все знают а он не знает ...))))
Если вечером Федун говорит "Снимаемся с чемпионата"
А утром после "переговоров" "Мы остаемся"
Всё...сливай воду...