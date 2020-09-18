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18 сентября 2020, 08:32

После вылета «Динамо» из Лиги Европы и победы «Риу Аве» над «Борацом» Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА .

Португалия, находящаяся на шестом месте, набрала 40,049 балла. В активе России осталось 35,465 балла.

Напомним, шестая позиция позволяет стартовать в еврокубках шести командам от одной страны вместо пяти.