После вылета «Динамо» из Лиги Европы и победы «Риу Аве» над «Борацом» Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Португалия, находящаяся на шестом месте, набрала 40,049 балла. В активе России осталось 35,465 балла.
Напомним, шестая позиция позволяет стартовать в еврокубках шести командам от одной страны вместо пяти.
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Но чтобы стабильно приносить очки России, и не в клювике, а прилично - это только Зенит. Даже в прошлом сезоне, когда не вышли из группы, было добыто 11 очков в рейтинг. Кто принес больше, подскажешь?
Но чтобы стабильно приносить очки России, и не в клювике, а прилично - это только Зенит. Даже в прошлом сезоне, когда не вышли из группы, было добыто 11 очков в рейтинг. Кто принес больше, подскажешь?