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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

18 сентября 2020, 08:32

После вылета «Динамо» из Лиги Европы и победы «Риу Аве» над «Борацом» Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Португалия, находящаяся на шестом месте, набрала 40,049 балла. В активе России осталось 35,465 балла.

Напомним, шестая позиция позволяет стартовать в еврокубках шести командам от одной страны вместо пяти.

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Все комментарии
Kuvkil
Kuvkil
19 сентября 2020 в 05:22
Никто даже не парится насчёт этого, у нас в рпл все довольны
valt134
valt134
18 сентября 2020 в 18:19
В ближайшие годы Португалию нам не догнать. Тут хотя бы «почётное» седьмое удержать. В нашем футболе нужно наводить порядок. А откуда ему взяться если в стране хаос и бардак.
youtomee
youtomee
18 сентября 2020 в 17:49
да Португалия то ладно, тут как бы Грузия не обошла....
yrasikos22
yrasikos22 ответ Legend 6 (комментарий удален) (раскрыть)
18 сентября 2020 в 17:48
В проходной группе это в той группе где играли полуфиналисты Лч ?
Санчо Панса
Санчо Панса
18 сентября 2020 в 15:29
Стыдно за Динамо и за весь наш клубный футбол!
протон
протон
18 сентября 2020 в 15:23
    Artem Grishenkov
    Artem Grishenkov
    18 сентября 2020 в 14:52
    А в чем проблема то, сыграли как обычно,в свою силу. Как и все в прошлом сезоне. И нам не на португалию ровняться надо, а на румынию или польшу.
    Джон Иванов
    Джон Иванов
    18 сентября 2020 в 14:50
    Никто из наших команды ни разу не парится на этот счет, они на полном обеспечении, зарабатывать не надо, а играть и не хотят и не умеют, смотреть не на что и не на кого
    pomor 445
    pomor 445
    18 сентября 2020 в 14:14
    С пятью командами будет меньше балласта, попадающего в ЕК по воле удачного случая.
    pomor 445
    pomor 445 ответ batman555 (раскрыть)
    18 сентября 2020 в 14:12
    Государство, даже в состоянии так называемого, гораздо мощнее и развитее называемого Грузией.
    batman555
    batman555
    18 сентября 2020 в 13:57
    Этот позорный матч.. как показатель не только всего нашего продажного футбола...но и показатель нашего так называемого государства....с первой и до последней секунды видно было что это договорняк конкретный!!!Видимо в Грузии много втб банков....или слабохарактерные владельцы думают что слил еврокубки..они займут высокое место в рпл...ну ну закон кармы вам в помощь.... Если ещё после этого позорного матча физрука не уберут...то это вообще клоунада))))) P.S. Перестал уважать Шунина....можно сделать ошибку..две ошибки...но это больше чем просто ошибки...тем кто в теме,меня поймут...Опозорил ты не только себя Антон....но и Льва Яшина.....одним слово-ПОЗОР
    Шамиль Омаргаджиев
    Шамиль Омаргаджиев
    18 сентября 2020 в 13:26
    краснодар пройдет дальше у них фланги быстрые видно было что у Паока проблемы с флангами в обороне
    trimetil
    trimetil ответ DawnOfDestiny (комментарий удален) (раскрыть)
    18 сентября 2020 в 12:24
    Что такое Вмосокие?
    trimetil
    trimetil ответ Legend 6 (комментарий удален) (раскрыть)
    18 сентября 2020 в 12:18
    Бюджет Зенита меньше чем у его прошлогодних соперников в ЛЧ. Так что можно сказать, наиграли на свои деньги.
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    18 сентября 2020 в 11:55
    А зачем очки, если играть некому? Для кого сей набор нужен?
    Супервайзер
    Супервайзер
    18 сентября 2020 в 11:17
    " По-моему, единственная российская команда, которая не опозорится в еврокубках, это Спартак" (С).
    ))))
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    18 сентября 2020 в 10:56
    соккер, зачем постить статью с отстованием от Португалии в таблице кофф? Россия сейчас Португалии не соперник и лучше знать на сколько мы обгоняем Бельгию и Украину...догонять мы по немногу начнём со следующего сезона, когда очки начнут российским клубам делить на 5, а португальским на 6. в этом сезоне локомотив похоже от динамо далеко не уйдёт, зенит не усилился и без помощи судей хорошо если поборется за третье место в группе лч, дающее право играть в лиге европы весной. надежда на краснодар, если быки пройдут паок Россия получит доп баллы за попадание в группу лч. кони наконец должны побороться за весну в ле
    nubom
    nubom ответ telefonist (раскрыть)
    18 сентября 2020 в 10:37
    .. и будут!...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    18 сентября 2020 в 10:28
    Из за таких команд как Динамо,нам их не когда не догнать!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Legend 6 (комментарий удален) (раскрыть)
    18 сентября 2020 в 10:19
    Если взглянешь на таблицу, то увидишь, что львиная доля очков, процентов 40, принес именно Зенит. Да, лет 6-7 назад и ЦСКА стабильно добывал, выстреливали иногда Ростов с Краснодаром.
    Но чтобы стабильно приносить очки России, и не в клювике, а прилично - это только Зенит. Даже в прошлом сезоне, когда не вышли из группы, было добыто 11 очков в рейтинг. Кто принес больше, подскажешь?
    STVA 1
    STVA 1 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
    18 сентября 2020 в 10:12, ред.
    Скоро и над вами пошутят.
    telefonist
    telefonist
    18 сентября 2020 в 10:03
    Куда там о 6 месте то думать? По факту ещё минимум голландцы и бельгийцы впереди нас должны быть.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    18 сентября 2020 в 09:49
    На самом деле лучше бы Спартак пустили в еврокубки. Они бы тоже вряд ли Локомотив прошли, но над их вылетом хотя бы пошутить можно было.
    sir_Alex
    sir_Alex
    18 сентября 2020 в 09:40
    А зачем шесть команд из РФПЛ в ЕК? Для большего позора, что ли?
    ДСА
    ДСА
    18 сентября 2020 в 09:39
    Спасибо за это московскому Динамо.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    18 сентября 2020 в 09:36
    В этом сезоне следить за кэфами не актуально - португалов не догнать, но и сзади в спину никто особо не дышит. О шестёрке можно забыть надолго, а вот через пару лет, когда наши скинут двенашку, а бельгийцы и голландцы только по две с копейками, бороться нужно будет уже за то чтобы остаться хотя бы в десятке.
    mihaluch
    mihaluch
    18 сентября 2020 в 09:29
    Спартак надо не пускать в еврокубки - опозориться.
    Garrincha58
    Garrincha58
    18 сентября 2020 в 09:06
    пора уже давно принимать серьёзные меры убирать лимит уменьшить в два раза зарплаты и приглашать если уж вы хотите легионеров то качественных а не всяких там Кангв или Игбунов Ойеволев и им подобных,а у Динамо Филипп и Н.Жи это просто шлак, а не леги
    Garrincha58
    Garrincha58
    18 сентября 2020 в 09:02
    скоро скатимся ещё ниже, а всё пресловутый лимит!,который уничтожает клубный футбол на благо якобы сборной, а сборная вообще не развивается при таком тупом тренере который будет Жиркова приглашать ещё лет пять и он бы ещё с удовольствием приглашал Игнашевича и Габулова
    Garrincha58
    Garrincha58 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    18 сентября 2020 в 08:58
    здесь не наши чиновники решают, а такие правила УЕФА финалист не может играть напрямую в групповой стадии ЛЕ
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